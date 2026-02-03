Jacob Elordi confirma que su madre será su acompañante en los Oscar: ‘Se lo prometí’

Jacob Elordi confirmó que asistirá a la próxima ceremonia del Oscar acompañado por su madre, Melissa Elordi, una decisión que conecta el momento más visible de su carrera con una promesa personal hecha cuando era adolescente. El actor australiano, actualmente nominado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en ‘Frankenstein’, habló del tema en televisión y ofreció detalles sobre cómo vivió el anuncio de la Academia y el papel que su familia ha tenido en su trayectoria.

También te puede interesar: ‘Son ridículas’: Jacob Elordi, protagonista de ‘Frankenstein’, reniega de su debut en ‘El stand de los besos’

¿Por qué Jacob Elordi llevará a su madre a los Oscar?

Durante su aparición en Jimmy Kimmel Live!, Elordi explicó que su acompañante no será una colega de la industria ni una pareja, sino su madre. La razón, dijo, es simple y directa: “Se lo prometí cuando tenía 15 años”. Con estas palabras el actor resumió una historia que comenzó mucho antes de la fama y que ahora se concreta en la noche más importante de Hollywood.

Jacob Elordi en ‘Frankenstein’ (Imagen: Netflix)

Elordi subrayó que Melissa siempre confió en él y en su vocación artística. Esa confianza, según ha contado en distintas entrevistas, fue determinante para que persistiera en la actuación incluso en momentos de incertidumbre, cuando su futuro profesional no estaba claro y su carrera apenas daba sus primeros pasos.

También lee: ‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie dice que Jacob Elordi es ‘probablemente un muy buen novio’

Así se enteró de la nominación y la reacción familiar

A diferencia de otros nominados, Elordi prefirió no desvelarse esperando el anuncio oficial. Se fue a dormir y dejó que la noticia llegara sola. Fue su madre quien recibió primero la llamada, de madrugada, y quien terminó despertándolo. El actor ha descrito ese instante como uno marcado por gestos más que por palabras, una reacción que hizo innecesaria cualquier confirmación verbal.

La celebración, sin embargo, no fue solo local. Su padre, que se encontraba en Australia, siguió el anuncio a distancia. Consciente del horario y de la importancia del momento, preparó champán y se mantuvo despierto para brindar con su hijo por teléfono. Para Elordi, ese gesto cerró un círculo familiar que acompaña el reconocimiento de la Academia.

Una carrera marcada por el apoyo materno y un referente claro

Melissa Elordi no solo ha sido apoyo emocional. Fue ella quien lo inscribió en una escuela de arte dramático y quien lo alentó a tomarse en serio la actuación después de que una lesión grave jugando rugby lo obligara a replantear su camino a los 12 años. Desde entonces, la relación entre ambos se ha mantenido estrecha, al grado de que el actor ha dicho en otras ocasiones que habla con su madre varias veces al día.

Jacob Elordi como la criatura en ‘Frankenstein’ (imagen: Vanity Fair)

La nominación al Oscar por ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro, representa para Elordi la materialización de un objetivo de largo plazo. También lo conecta con una de sus mayores influencias, Heath Ledger, a quien ha señalado como la figura que le hizo ver que un actor australiano podía aspirar a ese nivel de reconocimiento. A los 28 años, y tras consolidarse con proyectos como ‘Euphoria‘ y ‘Saltburn‘, Elordi llegará a los Oscar cumpliendo una promesa familiar que antecede a cualquier alfombra roja.

Con información de Vanity Fair.

No te vayas sin leer: ‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie confiesa que se volvió ‘codependiente’ de Jacob Elordi y él dice que tienen una ‘obsesión mutua’

