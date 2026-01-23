Oscar 2026: ‘Wicked: Por Siempre’, ‘Fue solo un accidente’ y otras películas que quedaron fuera de la lista de nominados

Cuando se anuncian los nominados a los premios de la Academia siempre hay un puñado que se lleva la gloria y otro que se van con las manos vacías. Para los Oscar 2026 vuelve esa sensación de pérdida al descubrir que no todos los favoritos llegaron hasta la codiciada lista de aspirantes. Junto a las sorpresas agradables también hubo ausencias que pueden ser heridas para quienes trabajaron duro y, claro, para fans.

Cada temporada tiene su propia lógica, pero la Academia repite el gesto de premiar lo que logra convertirse en un relato compartido por muchos (a veces). Eso no significa que los “olvidados” sean menores; a veces el problema es la saturación, otras veces la división de votos, y otras, el ruido de un año tan competido que una pequeña grieta basta para que una película pierda tracción en la recta final. Los análisis posteriores suelen buscar una explicación única, pero casi nunca existe.

Los desaires de los Oscar 2026

El primer golpe llegó con Wicked: Por Siempre, que pasó de perfilarse como un jugador natural en rubros técnicos a quedarse sin nominaciones. La noticia llama la atención (y admitámoslo, un poco el escándalo) por el antecedente de todas las nominaciones que Wicked de 2024 obtuvo en los Oscar 2025, y por lo mucho que el cine musical suele encontrar refugio en artesanía. Tal ausencia está entre las más comentadas de la mañana.

El otro foco del desaire es Fue solo un accidente, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2025, que apareció favorita durante meses y aun así se quedó fuera de Mejor Película y Mejor Director. Su presencia terminó concentrada en Mejor Película Internacional y Mejor Guion Original, un reconocimiento importante, pero insuficiente para quienes daban por hecho un recorrido más amplio para una película que habla sobre dolores universales tan arraigados.

No Other Choice, el nuevo trabajo de Park Chan-wook, volvió a vivir el tipo de indiferencia que la Academia le ha mostrado antes a su cine, pese a su prestigio crítico y a la influencia que ha tenido en el lenguaje audiovisual contemporáneo. En otro carril, Lo Siento, Cariño se convirtió en ese caso típico de película defendida con pasión por un sector del gremio y de la crítica, pero que no logra traducir ese afecto en votos suficientes.

Avatar: Fuego y Ceniza sobrevivió con menciones puntuales en categorías específicas, pero no logró el arrastre que muchos asociaban a James Cameron en apartados como sonido. En temporadas así, la Academia parece insinuar que la continuidad no alcanza; cada entrega tiene que volver a ganarse su lugar, aunque venga con el peso de una marca gigante.

Los más nominados de los Oscar 2026

La gran historia del año fue Pecadores, que entró a los libros con 16 nominaciones, un récord histórico para los Oscar. Ese número la colocó por encima del límite que durante décadas parecía inalcanzable y que había sido compartido por La Malvada y Titanic.

Otra gran favorita fue Una Batalla Tras Otra, que acumuló 13 nominaciones. La película de Paul Thomas Anderson fue capaz de mantenerse visible ante las enormes contendientes gracias a su director y al apoyo de Warner Bros.

La historia de los premios de la Academia

Cada año, la Academia se presenta como una institución conservadora, pero sus nominaciones son en realidad un retrato de negociaciones internas. El recuerdo fatídica de la competencia entre La La Land y Moonlight sigue flotando en el imaginario como prueba de que el “momento Oscar” puede cambiar de tono en segundos, y de que el prestigio no siempre coincide con lo que la plática de la temporada construyó.

Los premios de la Academia se celebran desde 1929 y este 2026 se llevará a cabo la edición 98, misma que premiará lo mejor del cine en 2025. La ceremonia de entrega será el domingo 15 de marzo.

