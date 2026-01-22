‘No es necesario’: Amanda Seyfried explica por qué no considera importante ganar un Oscar

La actriz reflexionó sobre la importancia de la nominación frente al triunfo y la longevidad profesional

En plena temporada de premios, y con la noticia de que Amanda Seyfried no fue nominada al Oscar, la actriz dejó clara su postura frente a la industria y sus reconocimientos unos días antes. En una extensa entrevista concedida a The New Yorker, la actriz reflexionó sobre su carrera, su relación con el éxito comercial y el cine de autor, y explicó por qué considera que ganar un Oscar no es una prioridad en este momento de su vida profesional.

En lugar de construir un discurso orientado a la campaña, Seyfried habló desde una posición de distancia crítica, subrayando que su motivación principal sigue siendo el trabajo artístico, independientemente del tamaño del proyecto o de su potencial en premios.

¿Por qué Amanda Seyfried cree que ganar un Oscar “no es importante”?

Durante la entrevista, Seyfried fue directa al referirse a la idea de ganar una estatuilla dorada. Cuando se le preguntó si obtener un Oscar era relevante para ella, respondió sin rodeos:

Amanda Seyfried en ‘The Testament of Ann Lee’ (imagen: Collider)

“No. ¿Recuerdas quién ganó en los últimos diez años? Lo importante no es la victoria, sino la nominación.”

La actriz añadió que, aunque una nominación puede impulsar una carrera, “no es necesario” ganar para validar su trabajo ni para asegurar longevidad en la industria. En sus palabras, el enfoque debe estar en las decisiones deliberadas que un actor toma a lo largo del tiempo:

“La longevidad en la carrera de un actor está diseñada. La longevidad se trata de decisiones deliberadas para hacer arte entre las grandes cosas comerciales que son divertidas y rentables.”

Seyfried insistió en que no siente urgencia por ganar un Oscar y dejó claro que su trayectoria no depende de ese reconocimiento.

Entre el éxito comercial y el cine de autor

Al momento de la entrevista, Amanda Seyfried se encontraba promoviendo dos proyectos muy distintos. Por un lado, el thriller ‘The Housemaid’, dirigido por Paul Feig, que se convirtió en un éxito de taquilla. Por otro, el drama histórico y espiritual ‘The Testament of Ann Lee’, dirigido por Mona Fastvold, una producción independiente de bajo presupuesto.

Sobre esta dualidad, la actriz explicó que, durante años, le costó reconciliar el cine comercial con el cine más exigente desde el punto de vista artístico. Sin embargo, afirmó haber llegado a una conclusión distinta:

“Sí, ‘The Housemaid’ es un thriller que no costó mucho, recaudó mucho dinero y fue un éxito de taquilla. Y aun así, cada decisión que tomé en esa película fue tan ingeniosa como las que tomé en ‘Ann Lee’.”

Para Seyfried, ambos proyectos forman parte del mismo impulso creativo. La diferencia está en el contexto industrial, no en la seriedad con la que aborda cada papel.

Una carrera guiada por convicciones, no por premios

En la conversación, la actriz también recordó que ya fue nominada al Oscar en 2021 por su trabajo en ‘Mank’, dirigida por David Fincher, experiencia que describe como inesperada y afortunada. No obstante, aclaró que ese momento no redefinió sus objetivos.

Amanda Seyfried en ‘The Housemaid’ (Imagen: Lionsgate Films)

Seyfried subrayó que el dinero tampoco es el motor principal de sus decisiones, aunque reconoció su importancia práctica. Para ella, el verdadero equilibrio está en alternar proyectos grandes con obras más pequeñas que le permitan explorar otras formas de narración.

“Finalmente pude casar los dos en mi corazón y en mi cabeza, y me di cuenta de que eso es lo que quiero para el resto de mi carrera.”

Esa postura explica por qué, incluso ante la posibilidad de premios, la actriz insiste en priorizar historias que le resulten significativas. En lugar de perseguir reconocimientos, Amanda Seyfried parece más interesada en sostener una carrera coherente con sus valores, aun cuando eso implique quedar fuera de las conversaciones más visibles de la temporada de premios.

Con información de The New Yorker.

