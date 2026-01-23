Netflix, Warner y Paramount: Quién se llevó el mayor número de nominaciones en los Oscar 2026

Las nominaciones al Oscar 2026 llegaron como un termómetro del poder real que tienen hoy los grandes conglomerados del entretenimiento, por lo que es hora de verificar quién se llevó el mejor número entre Netflix, Warner y Paramount. Con la lista liberada esta mañana, la Academia vuelve a dejar claro que el juego sigue girando alrededor de unos cuantos gigantes que saben mover sus fichas en la temporada de premios.

Siempre es bueno saber qué estudio domina de verdad la carrera rumbo a la estatuilla dorada. La respuesta la tenemos aquí mismo y dice bastante sobre la línea en la que juega Hollywood ahora mismo, quién lleva las de ganar y quien se queda en el fango.

Netflix, Warner Bros. y Paramount llegaron a esta edición en situaciones muy diferentes. Una plataforma que apostó por el prestigio autoral, un estudio tradicional que encontró oro en un par de apuestas ambiciosas y otro que, por primera vez en años, desapareció por completo del radar de la Academia.

Nominaciones de Netflix

Netflix cerró los Oscar 2026 con un total de 18 nominaciones y presumió su estrategia de unir cine de prestigio con una pisada poderosa en varias categorías. Su gran joya fue Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, que por sí sola acumuló nueve menciones, incluyendo Mejor película, guion adaptado, cinematografía, banda sonora original y varias categorías de diseño y sonido. Una hazaña respetable.

Frankenstein de Guillermo del Toro (Foto: Netflix)

A ese bloque se sumó Sueño de Trenes, otro de los títulos fornidos de la plataforma, que logró cuatro nominaciones, entre ellas Mejor película y guion adaptado, Mejor cinematográfia y Mejor canción original. Aunque no fue tan popular como otros estrenos más ruidosos, funcionó como un respaldo para el conteo total del servicio.

Entérate: Netflix gana y presenta nueva oferta para comprar Warner Bros. por 83 mil millones de dólares: ¿Qué significa para la industria del entretenimiento?

El resto de las menciones de Netflix provino de una constelación de proyectos más pequeños pero ambiciosos. All The Empty Rooms apareció en la categoría de cortometraje documental; The Perfect Neighbor la de Mejor documental; The Singers entró en Mejor cortometraje; y Las Guerreras K-Pop sumó dos nominaciones en animación y canción original.

Nominaciones de Warner Bros.

Warner Bros. fue, sin rodeos, el gran ganador de la mañana de nominaciones. El estudio cerró con 30 menciones oficiales, una cifra que ningún otro conglomerado logró siquiera rozar. La responsable de ese dominio fue Pecadores, la película de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan, que estableció un récord histórico con 16 nominaciones.

En esa avalancha imparable se emparejó Una Batalla Tras Otra, otro de los títulos fuertes del estudio que obtuvo 13 menciones en categorías mayores y técnicas. Aunque no alcanzó el nivel de Pecadores, es un segundo motor que disparó el conteo de Warner hasta una zona inalcanzable para sus competidores.

El único punto adicional para Warner provino de F1: La Película, una producción con crédito compartido que aportó una nominación más al total del conglomerado. Ese detalle terminó de sellar la ventaja aritmética frente a Netflix.

Nominaciones de Paramount

Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson (Foto: HBO Max)

El caso de Paramount es el más incómodo de esta edición. El estudio cerró los Oscar 2026 con cero nominaciones oficiales entre los títulos considerados en la temporada fuerte. No hubo presencia en Mejor película, ni en categorías técnicas relevantes, ni en animación, ni en documental.

Para este estudio histórico que durante décadas fue sinónimo de prestigio cinematográfico, irse con las manos vacías es una señal de alarma y peligro. Sobre todo cuando está compitiendo contra Netflix por la compra de Warner Bros. Discovery (que presumiblemente ya perdió), y tiene frente a su nariz el futuro del entretenimiento.

Cuándo se celebran los premios Oscar 2026

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento será transmitido en vivo a nivel mundial y marcará la edición número 98 de la historia de la Academia.

Con información de The Hollywood Reporter.

No te pierdas: CEO de Netflix habla de los desaires de Donald Trump hacia la compra de Warner Bros.: ‘No quiero sobreinterpretarlo’