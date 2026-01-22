Scarlett Johansson y otros 700 miembros de Hollywood impulsan nueva campaña anti-IA: ‘Robar no es innovar’

El malestar en Hollywood por el uso de inteligencia artificial no cesa. Diversas voces de la industria del entretenimiento han hablado en entrevistas sobre el miedo a que sus rostros, voces, obras y más estén siendo usados para entrenar máquinas sin permiso ni compensación. Esta mañana, Scarlett Johansson, junto con otros miembros de la industria, emiten un comunicado sobre el tema.

Más de 700 artistas y creadores decidieron firmar una campaña pública llamada Stealing Isn’t Innovation que no pide detener la tecnología, sino respetar la autoría y el trabajo humano en esa industria multimillonaria que a cada momento está en busca de la nueva gran idea del siglo.

Scarlett Johansson y otras voces de Hollywood contra la IA

El movimiento reúne a figuras de distintos rincones del entretenimiento. Además de Johansson, destaca la presencia de Cate Blanchett y Joseph Gordon-Levitt. Se trata de un posicionamiento que apela a las grandes compañías tecnológicas, misma que han estado extrayendo obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de IA sin autorización.

Cate Blanchett se sumó a la petición con Scarlett Johansson (Foto: THR)

La carta remarca que la comunidad creativa estadounidense produce películas, canciones, libros y que sostiene millones de empleos, además de que proyecta influencia cultural en todo el mundo. Ese ecosistema, advierten los firmantes, está en riesgo si se normaliza que el trabajo de toda una vida pueda convertirse en materia prima gratuita para plataformas privadas. Puedes leer el comunicado completo a continuación:

“La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo y genera empleos, crecimiento económico y exportaciones. Pero en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las empresas tecnológicas más grandes, muchas respaldadas por capital privado y otros financiadores, están utilizando el trabajo de creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin autorización ni respeto por la ley de derechos de autor. Artistas, escritores y creadores de todo tipo se están uniendo con un mensaje simple: robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente. Existe una mejor manera: a través de acuerdos de licencia y asociaciones, algunas empresas de IA han tomado la ruta responsable y ética para obtener el contenido y los materiales que desean usar. Es posible tenerlo todo. Podemos contar con una IA avanzada y en rápido desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar que se respeten los derechos de los creadores.

Reacciones a la IA

En febrero del año pasado, Johansson criticó un video viral en el que una versión generada por IA de ella aparecía “protestando” contra las polémicas de Kanye West.

En 2024, Cate Blanchett habló de la necesidad de prudencia ante cualquier tecnología nueva:

“Creo que es muy importante hablar sobre cualquier tecnología nueva. Creo que deberíamos ser muy cautelosos con ella, porque la innovación sin imaginación es algo muy, muy peligroso.”

Películas que han utilizado IA

Joseph Gordon-Levitt firmó el comunicado contra la IA (Foto: Getty Images)

Hollywood ya ha probado herramientas de IA en pantalla, lo que vuelve aún más borrosa la línea entre uso creativo y abuso tecnológico. En Indiana Jones y El Dial del Destino, Lucasfilm utilizó sistemas avanzados para rejuvenecer digitalmente a Harrison Ford. En El Irlandés, de Martin Scorsese, técnicas similares permitieron mostrar versiones jóvenes de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

The Mandalorian también recurrió a recreaciones digitales para traer de vuelta a un Luke Skywalker joven al unir archivos de voz y captura facial. Los actores participaron y autorizaron el proceso. Precisamente ahí está el punto que subraya la nueva campaña.

Para quienes protestan el problema no es usar IA como herramienta bajo acuerdos claros. La cuestión es que empresas entrenen modelos con material creativo sin pedir permiso y luego vendan productos basados en ese material. A partir de ahí la tecnología pierde su cualidad de instrumento y se convierte en una fábrica que recicla estilos ajenos.

