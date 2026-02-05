Chris Hemsworth teme que su predisposición genética al Alzheimer arruine su carrera: ‘¿Dejarán de creer en la estrella de acción o en el héroe de Marvel?

El actor Chris Hemsworth compartió nuevas reflexiones sobre un tema que ha rondado su vida personal durante los últimos años, un asunto que toca su salud, y también la manera en que Hollywood construye y sostiene a sus ídolos.

Conocido por encarnar figuras asociadas a la fortaleza física y la épica del blockbuster, el australiano de 42 años se permitió hablar de miedos que no siempre llegar a las portadas de revista y abren esa grieta entre la imagen del héroe invencible y la de un hombre consciente de su propia fragilidad y vulnerabilidad.

Chris Hemsworth podría padecer Alzheimer

El origen de estas inquietudes se remonta a una revelación hecha en 2022, cuando el actor decidió compartir información médica obtenida durante la producción de un proyecto televisivo que exploraba los límites del cuerpo humano y el paso del tiempo.

En aquel espacio, Chris Hemsworth supo que posee una predisposición genética asociada al Alzheimer, una condición que lo vuelve más propenso a desarrollar la enfermedad, aunque sin que esto signifique un diagnóstico definitivo.

Chris Hemsworth como Thor en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)

Con el paso de los años, el tema adquirió otra dimensión cuando el actor confirmó que su padre enfrenta actualmente la enfermedad, un golpe que volvió más tangible aquello que antes se percibía como una estadística.

El actor teme que la enfermedad arruine su carrera

Ahora, durante una entrevista reciente con The Guardian, Chris Hemsworth reconoció que dudó antes de hacer pública su predisposición genética, sobre todo por cómo podría afectar la manera en que el público y la industria lo miran.

“Me pregunto si estoy dejando que la gente me conozca demasiado. ¿Ya no van a creer en la estrella de acción o en el personaje de Marvel? ¿Quiero que la gente sepa de mis miedos e inseguridades a este nivel?”

Hemsworth explicó que el diagnóstico de su padre ha sido un factor importante para replantearse el ritmo al que venía trabajando. Por mucho tiempo, su carrera se movió a gran velocidad entre franquicias millonarias.

“Mis ganas de ir siempre hacia adelante se han frenado bastante. Me he vuelto más consciente de lo frágiles que son las cosas. Empiezas a pensar: ‘Mi papá no va a estar aquí para siempre’. Y mis hijos ahora tienen 11 y 13 años. Esas noches en las que peleaban por dormir en nuestra cama… de repente ya no están ocurriendo.”

En 2024, el actor ya había mostrado molestia por titulares que sugerían que su futuro estaba sellado, como si su predisposición fuera una sentencia.

Chris Hemsworth como Thor en Thor: Amor y Trueno (Foto: Marvel)

“La verdad me molestó bastante, porque sentí que había sido vulnerable con algo personal y lo había compartido. Por más que repetí: ‘Esto no es una sentencia de muerte’, la historia se convirtió en que tengo demencia, que estoy reconsiderando mi vida, que me voy a retirar y todo eso.”

Chris volverá como Thor en diciembre

A pesar de las dudas y los ajustes, Chris Hemsworth no ha puesto punto final a su relación con los grandes universos cinematográficos. Su presencia en la poderosa maquinaria de Hollywood continúa, aunque bajo otros términos.

Este mes, el actor llegará a los cines con Crime 101, producción de Amazon MGM que forma parte de una etapa más diversa dentro de su filmografía, alternando proyectos comerciales con otros de escala distinta.

Además, está confirmado que regresará como Thor en Avengers: Doomsday, cuyo estreno en salas está programado para el 18 de diciembre. Uno de los teaser tráilers muestra al personaje haciendo una oración a Odin en la que pide protección. Ante el peligro inminente que trae consigo Doctor Doom, ahora Thor teme ir a la guerra. Teme no volver y dejar a su pequeña hija huérfana.

Ese martillo todavía tiene mucho para aportar.

