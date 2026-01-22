¿‘He-Man’ repite la fórmula de ‘Barbie’? Esto reveló el primer tráiler de ‘Masters of The Universe’

El primer tráiler de ‘Masters of the Universe’ ya está aquí y, más allá del impacto visual o del debut de Jared Leto como Skeletor, llama la atencion que, en lugar de presentar a He-Man como una figura ya consolidada, la película apuesta por mostrarnos al protagonista en la Tierra, en un contexto donde los juguetes coleccionables también existen, y él no parece encajar de todo en nuestra realidad. Es en ese trayecto donde el tráiler deja ver su verdadera ambición narrativa, que tal vez a más de uno les recuerde a la premisa de ‘Barbie‘.

¿Un “pez fuera del agua” como punto de partida?

El tráiler de ‘Masters of the Universe’ deja claro que la historia apostará por el recurso del “pez fuera del agua”. El príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, aparece como un adulto común en la Tierra, con un empleo rutinario y una sensación persistente de no pertenecer del todo. No sabe (o no recuerda plenamente) que es el heredero de Eternia ni que está destinado a convertirse en He-Man.

El protagonista de ‘Masters of The Universe’ es presentado como un ‘pez fuera del agua’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Este mismo esquema (un personaje icónico enfrentado a un entorno al que no pertenece) fue clave en ‘Barbie’, donde la protagonista abandona su mundo idealizado para confrontar realidades incómodas. En ambos casos, el choque de mundos sirve como motor de la historia, aunque con objetivos distintos.

Mattel después de ‘Barbie’: ¿una estrategia repetida?

No es menor que tanto ‘Barbie’ como ‘Masters of the Universe’ formen parte de la ofensiva cinematográfica de Mattel tras el éxito de la cinta dirigida por Greta Gerwig. Después de comprobar que una marca basada en juguetes podía convertirse en un evento cultural si se abordaba desde un ángulo narrativo reconocible, el estudio parece haber encontrado una vía clara: usar conceptos universales (identidad, pertenencia, destino) como punto de entrada.

En el caso de ‘Masters of the Universe’, la sinopsis oficial insiste en esa idea. Adam es separado de Eternia durante años y solo al reencontrarse con la Espada del Poder comprende que su lugar no está en la Tierra. El conflicto no se plantea únicamente en términos de acción o guerra, sino como un proceso de aceptación personal. Esa línea temática conecta de forma indirecta con ‘Barbie’, que también exploraba qué significa ser algo más que el rol que otros esperan de ti.

La diferencia es de tono y de intención. ‘Barbie’ utilizó el “pez fuera del agua” como herramienta de sátira y comentario cultural explícito. ‘Masters of the Universe’, al menos por lo que muestra el tráiler, emplea el mismo recurso como estructura emocional para una historia de origen heroico. No hay ironía abierta ni ruptura metatextual; hay épica, destino y transformación.

Eternia, nostalgia y reconstrucción del mito

Otro punto clave que revela el adelanto es la manera en que la película equilibra nostalgia y reinvención. Eternia aparece como un mundo reconocible para los fans, con el castillo de Grayskull, aliados clásicos como Teela y Duncan / Man-At-Arms, y un Skeletor que no rehúye su diseño extremo. Al mismo tiempo, el filme no parte de un He-Man ya consolidado, sino de un Adam que debe reconstruir su vínculo con ese universo.

El príncipe Adam y sus amigos en ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Este enfoque contrasta con versiones anteriores, donde el héroe ya estaba plenamente formado o donde la mitología quedaba en segundo plano. Aquí, la destrucción de Eternia bajo el dominio de Skeletor funciona como reflejo del propio vacío identitario de Adam. El planeta y el héroe están rotos, y ambos necesitan ser restaurados.

Esa lógica conecta con una audiencia que quizá no creció con la serie animada de los años ochenta. Al igual que ‘Barbie’, la película parece diseñada para funcionar incluso sin un bagaje previo, apostando por emociones reconocibles antes que por una fidelidad rígida al canon.

Similitudes estructurales, apuestas distintas

Entonces, ¿‘Masters of the Universe’ repite la fórmula de ‘Barbie’? En términos estrictamente narrativos, comparten un esqueleto: personaje icónico, desplazamiento entre mundos y una crisis de identidad como eje. Pero las similitudes terminan ahí. Mientras ‘Barbie’ utilizó ese viaje para desmontar y cuestionar su propio símbolo, ‘Masters of the Universe’ parece interesado en reafirmar el mito, darle peso emocional y convertirlo en un relato de origen accesible.

Skeletor, interpretado por Jared Leto, en ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Más que una copia, lo que se percibe es una estrategia común: tomar juguetes sin psicología definida y dotarlos de conflicto humano a través del contraste de mundos. Mattel no está repitiendo un chiste, sino reutilizando una herramienta que ya demostró su eficacia.

El reto será otro. Si ‘Barbie’ conquistó al público por su discurso y su audacia, ‘Masters of the Universe’ tendrá que sostener su propuesta desde la épica, la coherencia de su mundo y la evolución de su protagonista. El tráiler sugiere que el estudio confía en que el viaje de Adam, más que la nostalgia pura, sea el verdadero gancho.

Por ahora, la comparación es inevitable. El resultado final, en cambio, dependerá de si He-Man logra que ese “pez fuera del agua” se convierta en algo más que una fórmula reconocible.

