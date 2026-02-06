‘The Bride!’: Cómo Sid Vicious y el punk rock inspiraron las actuaciones de Christian Bale y Jessie Buckley

‘The Bride!’ es una película punk en más de un sentido de la palabra. Maggie Gyllenhaal le dio un estilo contestatario a la historia clásica de ‘La novia de Frankenstein’, donde la música tiene un rol importante. La cinta tendrá diversas escenas musicales, donde Christian Bale y Jessie Buckley demostrarán su talento como una de las parejas más prometedoras de 2026.

La importancia de la música va más allá, pues fue un eje creativo a lo largo de toda la producción. Los protagonistas y la directora compartieron canciones que disfrutaban y que, desde su punto de vista, aportaban algo a ‘The Bride!’. El género del punk rock tuvo una importancia especial en el proyecto, pues ayudó a definir la imagen de Frankenstein.

El punk rock de Sid Vicious como inspiración

“La música fue fundamental”, afirmó Jessie Buckley al hablar sobre el proceso creativo detrás de ‘The Bride!’ y su actuación. La actriz reveló detalles sobre el intercambio musical que hizo con Maggie Gyllenhaal y, sobre todo, con Christian Bale. Cree que el actor tiene un muy buen gusto y que sus recomendaciones fueron oportunas.

La directora de ‘The Bride!’ también elogió la sensibilidad musical de Bale. En declaraciones para ‘Entertainment Weekly’ reconoció una de sus aportaciones más importantes. El actor sugirió que el Frankestein de ‘The Bride!’ se inspirara en John Simon Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious. El bajistas de Sex Pistols, una de las bandas de punk rock más influyentes, le dio forma a esta versión de la criatura de Mary Shelley.

“Christian me envió desde el principio un video de Sid Vicious cantando ‘My Way’. Y le dije: ‘Sí, está bien, nuestro Frankenstein es punk, con ese toque clásico del Londres de 1981. ¡Genial!'”.

Sid Vicious y Nancy Spungen, su pareja (Imagen: IMDb)

Sid Vicious y la música rock punk inspiró ‘The Bride!’, que tiene un trasfondo político y cultural que convierte a Frankenstein y a la Novia en símbolos de transformación social. El músico, una figura iconoclasta, es famoso por su actitud desafiante, su estética agresiva y su caótico estilo de vida al lado de Nancy Spungen, con quien tuvo una relación muy tormentosa.

De hecho, la pareja de ‘The Bride!’ recuerda en diversos sentidos a Sid Vicious y Nancy Spungen. El bajista de Sex Pistols representó ese espíritu de rebeldía juvenil y dejó una huella profunda en la cultura popular. Frankenstein y la Novia también llevan un estilo de vida turbulento, que marca el eje narrativo de ‘The Bride!’.

‘The Bride!’ y su apuesta por lo musical

Christian Bale, Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal tuvieron un chat especial para compartir música. Además de canciones de Sid Vicious, también escucharon bandas de rock como Spiritualized y todo tipo de “canciones realmente sucias y traviesas de los años 20”.

La directora tuvo una especial fascinación por ‘A Case of You’, canción de Joni Mitchell. No solo Sid Vicious y la música rock punk inspiró ‘The Bride!’, pues también disfrutaron la música de PJ Harvey, Björk y Sinead O’Connor, además de The Pogues y “toda esa música punk rock salvaje e increíble”, que le dio un tono particular a la película.

Buckley considera que Spiritualized resume bien uno de los temas centrales de la cinta, en un verso de una de sus canciones: “Todo lo que quiero en la vida es un poco de amor para quitarme el dolor”, en clara referencia a la búsqueda que inicia Frankenstein para encontrar a una compañera. La actriz confesó que su chat musical sigue abierto a pesar de que acabaron con el rodaje de la cinta hace tiempo.

‘The Bride!’ tendrá varias escenas de musical, pues el Frankenstein de Bale está obsesionado con el género. La puesta en escena tendrá la participación de actores que se formaron en escuelas de Broadway.

Al ritmo de Frankenstein y la Novia

En ‘The Bride!’, Frankenstein es un amante del cine y de los musicales. Está obsesionado con Ronnie Reed, un actor que es interpretado por Jake Gyllenhaal. Junto con Bale y Buckley, protagonizará diversas secuencias musicales, para las que practicaron diversas coreografías.

Buckley definió el estilo como una “mezcla de baile de Gaga y claqué”. Algunas de las escenas implicaron la participación de 200 extras que fueron bailarines. La directora considera que, a pesar de la importancia de la música en ‘The Bride!’, su nueva cinta no encaja en el género musical.

