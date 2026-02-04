Christian Bale confiesa que ‘gritaba como loco’ en la silla de maquillaje de ‘The Bride!’

El rodaje de ‘The Bride!’ no solo implicó una relectura ambiciosa del mito de Frankenstein, sino también un proceso físico exigente para parte de su elenco. Así lo dejó ver Christian Bale, quien interpreta a Frankenstein en la película dirigida por Maggie Gyllenhaal, al relatar que el mayor reto no fue el trabajo actoral, sino las largas jornadas de maquillaje que enfrentó durante la producción.

¿Por qué Christian Bale gritaba todos los días antes de filmar ‘The Bride!’?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Christian Bale explicó que pasaba alrededor de seis horas diarias sentado en la silla de maquillaje, un proceso que terminó por volverse emocionalmente agotador. Para liberar la tensión acumulada, desarrolló un método poco convencional.

Christian Bale en ‘The Bride’ (Imagen: Maggie Gyllenhaal/Niko Tavernise/Instagram)

“Gritaba como loco, todos los días,” contó el actor. Según explicó, los gritos funcionaban como una válvula de escape ante la necesidad de permanecer completamente inmóvil durante tanto tiempo. Bale detalló que evitaba hacerlo mientras se dirigía al set o estando solo, por temor a provocar un accidente o a que los demás pensaran que estaba perdiendo el control.

La rutina, lejos de quedarse en un gesto privado, terminó por involucrar a buena parte del equipo. “Oh, hombre, te lo digo, todo el equipo se involucró al final, porque la gente nos oía gritar,” relató. Con el paso de los días, cada vez más personas se sumaron a estos momentos colectivos de desahogo hasta que, según Bale, llegaron a ser unas 30 las que acudían al tráiler de maquillaje para gritar juntas.

Reacciones encontradas y comparaciones inevitables

Las declaraciones del actor no tardaron en generar reacciones divididas entre los seguidores del cine de terror. En redes sociales y foros como Reddit, algunos usuarios minimizaron la experiencia. “¿No podría poner algo en YouTube o algo así? Parece un poco exagerado,” escribió uno de ellos, mientras otro ironizó sobre el hecho de recibir un salario millonario por permanecer sentado varias horas al día.

Sin embargo, también hubo voces que salieron en defensa de Bale y del desgaste físico que implica ese tipo de procesos. Algunos recordaron casos similares, como el de Jim Carrey durante el rodaje de ‘El Grinch’, cuando el actor llegó a necesitar apoyo especializado para soportar las prótesis y el maquillaje prolongado. En ese contexto, varios comentarios apuntaron a que mantener el cuerpo y el rostro completamente quietos durante seis horas, comenzando desde la madrugada y repitiéndolo día tras día, puede resultar más demandante de lo que parece.

Maggie Gyllenhaal y una película que no quiere llamarse ‘Frankenstein’

Más allá de las historias de rodaje, ‘The Bride!’ ha sido presentada por su directora como un proyecto que busca desmarcarse de una lectura tradicional del mito. Maggie Gyllenhaal ha sido clara al respecto en distintas charlas públicas: “No, no lo hice. Hice La novia de Frankenstein”, dijo al explicar por qué insiste en que su película no es Frankenstein, sino otra historia que desplaza el centro del relato.

Gyllenhaal ha señalado que el interés de la cinta está puesto en la figura de la Novia, interpretada por Jessie Buckley, un personaje que, en la versión clásica de 1935, apenas aparece unos minutos y no pronuncia una sola palabra. Para la directora, ese silencio y ese rechazo inicial fueron el punto de partida para imaginar una historia distinta, en la que la protagonista regresa a la vida con deseos, miedos y una agenda propia.

‘The Bride!’ (imagen: IMDb)

Ambientada en una versión estilizada de los años treinta y concebida para proyectarse en IMAX, ‘The Bride!’ apuesta por un tono más grande y ruidoso que el de ‘The Lost Daughter’, el debut de Gyllenhaal como realizadora. La cineasta ha descrito la película como “punk”, no por una cuestión estética, sino por su incomodidad y su negativa a encajar fácilmente en categorías preestablecidas.

Con estreno previsto para marzo de 2026 bajo el sello de Warner Bros. Pictures, ‘The Bride!’ se perfila como una de las propuestas más singulares dentro de la reciente ola de reinterpretaciones del universo de Frankenstein, tanto por su enfoque narrativo como por las historias que surgen detrás de cámaras.

