‘Fue extraordinario’: Jessie Buckley habla de su transformación física y emocional para ‘The Bride!’

‘The Bride!’ es una relectura de ‘La novia de Frankenstein’ y, por lo tanto, también es una reinterpretación del mito de ‘Frankenstein’. El proyecto implicó un desafío singular para Jessie Buckley, quien interpretó tres papeles diferentes en una producción que contrasta con ‘Hamnet’, otras de sus producciones más recientes.

Luego de ganar su primer Globo de Oro por la película de Chloé Zhao, la actriz irlandesa se sumergió sin descanso en el que ya considera uno de los proyectos más exigente de su carrera. El desafío no solo implicó contorsiones, acrobacias y largas jornadas de trabajo, sino también reconciliar esa intensidad con una nueva etapa personal: la maternidad.

¿De qué trata ‘The Bride!’?

La nueva película de Maggie Gyllenhaal se ambienta en el Chicago de los años 1930. Su historia sigue a Frankestein (Christian Bale), un ser solitario que busca la ayuda del Dr. Euphronius para crear una compañera. El personaje de Jessie Buckley, conocido como la Novia, no es una solo una extensión de la criatura de Mary Shelley, sino la protagonista de una historia con tintes contemporáneos.

Frankestein y el Dr. Euphronius logran resucitar a una joven asesinada, que desarrolla identidad propia. Este ser atrae la atención de las autoridades, en un contexto social convulso. A diferencia de ‘La novia de Frankenstein’ (1935), clásico de James Whale, en ‘The Bride!’ el personaje femenino es el eje central de la historia.

Christian Bale y Jessie Buckley en ‘The Bride!’ (Imagen: Warner Bros. Pictures)

La cinta de Gyllenhaal no se limita al horror clásico, sino que mezcla géneros como el drama, el romance y hasta el musical. La inclusión de un trasfondo político y cultural convierte a la Novia en un símbolo de transformación social. No en vano, la cineasta considera que ‘The Bride!’ es una película punk.

Frankestein y su novia inician un “romance peligroso”, que ha sido comparado con el de Bonnie y Clyde. El lanzamiento de ‘The Bride!’ está programado para marzo de 2026.

Jessie Buckley y los desafíos de interpretar a la Novia

‘The Bride!’ implicó un gran reto físico y mental para Jessie Buckley, quien apostó por una interpretación física, casi acrobática, para encarnar a la Novia. Improvisó gestos, pidió detalles grotescos —como teñirse la lengua de negro— y convirtió cada toma en un performance para sentir el lado más monstruoso del personaje.

En declaraciones para ‘Entertainment Weekly’, la actriz explicó que la maternidad cambió por completo la relación con su cuerpo. Más que limitarla, la impulsó a explorarlo con mayor libertad y fuerza, y a verlo de forma más clara como una herramienta de expresión. Esto fue fundamental para ‘The Bride!’ donde tuvo que interpretar a tres papeles: Mary Shelley, una joven asesinada por mafiosos y la Novia, el cadáver reanimado de dicha mujer.

Interpretar a la Novia implicó un proceso muy personal para la actriz (Imagen: Warner Bros. Pictures)

Buckley explicó que interpretar a la Novia fue casi una extensión del proceso, pero a través un personaje salvaje, físico y desbordado que le permitió redescubrirse tanto emocional como corporalmente. Esa experiencia, que describió como extraordinaria, fue impactante debido al contraste entre la contención emocional de ‘Hamnet’ y la energía desbordada de ‘The Bride!’.

“Cualquier oportunidad de dejarse llevar por el cuerpo es divertidísima. Como mujer, y sobre todo después de dar a luz, quiero estar más en ese estado. El cuerpo femenino es tan expresivo, y no se limita a ser objetivado o atractivo. Es algo mucho más expansivo, salvaje y curioso. Desde que viví esa experiencia con ‘The Bride!’ y con ‘Hamnet’, no quiero nada más”.

Maggie Gyllenhaal defendió a Jessie Buckley como protagonista

Desde antes de tomar las riendas del proyecto, Maggie Gyllenhaal tenía claro que Jessie Buckley debía ser la estrella de ‘The Bride!’. Aunque parecía una elección natural, la directora tuvo que enfrentarse a la resistencia de algunos ejecutivos, quienes dudaron de la actriz por motivos ajenos a su talento.

Gyllenhaal explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse en Netflix, pero que finalmente encontró apoyo total en Warner Bros. Pictures, que respaldó su visión creativa. Había resistencia a que Buckley tuviera el rol protagónico por su falta de presencia en las redes sociales. La directora insistió en que lo importante era el talento y la capacidad de dar vida a la historia, no el número de seguidores.

“Básicamente, tuvo que convencer a los que mandaban de que no importaba que no tuviera cuenta de Instagram, que solo quería que yo lo hiciera. Y estoy muy, muy agradecida; no es fácil. Y también lo entiendo en nombre del estudio. Para ellos, sería mucho más fácil si tuviera un millón de seguidores en Instagram”.

