¿De qué trata ‘Arco’, la película animada francesa que compite por el Oscar?

En medio de una carrera al Oscar dominada, como suele ocurrir, por grandes estudios y franquicias consolidadas, una película francesa de animación logró colarse entre las nominadas a Mejor Película Animada y llamar la atención por razones muy distintas. Se trata de ‘Arco’, un largometraje que combina ciencia ficción, sensibilidad infantil y una mirada ecológica sobre el futuro, sin apostar por el espectáculo ruidoso ni por la nostalgia fácil. Su presencia en la categoría no es casual: responde a una tradición de animación europea que privilegia las ideas, el tono y la atmósfera por encima de la fórmula.

También te puede interesar: Directora de ‘KPop Demon Hunters’ rechaza el uso de IA: ‘La animación requiere alma’

¿De qué trata ‘Arco’ sin revelar la historia?

La premisa de ‘Arco’ se mueve entre dos futuros. Por un lado, uno relativamente cercano; por otro, uno mucho más lejano, casi utópico. El protagonista es Arco, un niño de 10 años que proviene de una sociedad futura y que, tras desobedecer a sus padres, cae accidentalmente en un tiempo anterior (nuestro futuro próximo), marcado por incendios, tormentas y un entorno claramente afectado por el cambio climático.

‘Arco’ (imagen: Mubi)

En ese contexto conoce a Iris, una niña que vive prácticamente sola y cuya relación con sus padres se limita a presencias holográficas imposibles de tocar. Iris está acompañada por Mikki, un robot cuidador que cumple una función clave tanto emocional como narrativa. A partir de ese encuentro, la película explora la soledad infantil, la amistad y la posibilidad de imaginar un porvenir distinto, sin convertir el conflicto en una lucha clásica entre héroes y villanos.

El viaje temporal funciona menos como un truco de ciencia ficción y más como un marco para hablar de vínculos, memoria y responsabilidad frente al mundo que se hereda y se transforma. La película evita explicar en exceso sus reglas y prefiere sugerir, apoyándose en imágenes, silencios y pequeños gestos.

También lee: ‘Soy Frankelda’ y otras películas animadas de México que hicieron historia

¿Quién dirige ‘Arco’ y de dónde surge la película?

‘Arco’ es el primer largometraje dirigido por Ugo Bienvenu, ilustrador y animador francés con una trayectoria previa en el cómic, el cortometraje animado, videoclips y trabajos para marcas como Chanel y Hermès. La película retoma elementos visuales ya presentes en su obra gráfica, incluido el diseño del robot Mikki, y los traslada a un relato de mayor escala.

El filme se inscribe dentro de la ciencia ficción animada, pero dialoga con referentes claros: desde el anime japonés asociado al Studio Ghibli hasta el cine familiar de los años ochenta, pasando por la tradición del cómic francés de autores como Moebius y René Laloux. Aun así, el resultado no se siente como una suma de homenajes, sino como una propuesta con identidad propia.

La producción es francesa y el idioma original es el francés. En su versión original participan voces reconocidas como Louis Garrel y Vincent Macaigne, mientras que la versión en inglés cuenta con un elenco internacional encabezado por Natalie Portman, quien además figura como coproductora del proyecto. La duración ronda los 82 minutos y su estreno comercial se dio a inicios de 2026.

Un recorrido por festivales y premios

Antes de llegar al Oscar, ‘Arco’ pasó por festivales clave del circuito internacional. Su presentación en Cannes y, especialmente, su reconocimiento en el Festival de Annecy, uno de los espacios más importantes para la animación a nivel mundial, ayudaron a consolidar su perfil como una cinta de autor con ambición artística. Ese recorrido fue determinante para posicionarla dentro de la conversación de premios y facilitar su llegada a la lista final de nominadas de la Academia.

‘Arco’ (imagen: Neon)

¿Contra qué películas compite ‘Arco’ en el Oscar?

En la categoría de Mejor Película Animada, ‘Arco’ compite con títulos de perfiles muy distintos entre sí. Entre ellos está ‘Elio’, la nueva producción original de Pixar Animation Studios, que representa el peso pesado del grupo por su alcance y tradición dentro de la Academia. También figura ‘Zootopia 2’, secuela del éxito de Walt Disney Animation Studios, respaldada por una franquicia ya conocida por el público.

La lista se completa con ‘Las Guerreras K-Pop’, una propuesta de animación musical y acción con estética pop contemporánea, y ‘Little Amélie or the Character of Rain’, adaptación animada de la obra autobiográfica de Amélie Nothomb, cercana a ‘Arco’ en sensibilidad e intimismo.

‘Las guerreras K-pop’ (Imagen: Netflix)

En ese contexto, ‘Arco’ ocupa un lugar particular: no compite desde la espectacularidad ni desde la nostalgia, sino desde una apuesta autoral que confía en la emoción, la contemplación y la imaginación como motores narrativos. Su nominación confirma que, al menos este año, la animación también tiene espacio para mirar el futuro con preguntas abiertas y colores menos evidentes.

No te vayas sin leer: Oscar 2026: ‘Wicked: Por Siempre’, ‘Fue solo un accidente’ y otras películas que quedaron fuera de la lista de nominados