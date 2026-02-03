‘Cumbres Borrascosas’: Jacob Elordi sufrió un accidente luego de bromear con usar la actuación de método 

Jacob Elordi pensó en recurrir a la actuación de método en ‘Cumbres Borrascosas’. La idea implica riesgos evidentes por la naturaleza física y emocional de Heathcliff, un personaje marcado por la violencia, la obsesión y el aislamiento. El actor era consiente de ello, así que realmente propuso la idea a manera de broma. Lo que no sabía es que, poco después, tendría un accidente que lo acercaría a la actuación de método sin querer.

Los actores usan dicha técnica para alcanzar interpretaciones más crudas y auténticas, a costa de un gran desgaste físico y psicológico que implica meterse de lleno en el personaje. Durante una entrevista reciente, Elordi reveló que un descuido terminó acercándolo a Heathcliff de una forma inesperada y dolorosa.

Entérate: ‘Irónico e inexplicable’: Actor de Dumbledore en la serie de ‘Harry Potter’ habla sobre la controversia de J.K. Rowling

Los riesgos de la actuación de método para encarnar a Heathcliff

La actuación de método parte de una premisa clara: borrar la distancia entre el actor y su personaje. Ese compromiso, sin embargo, implica someterse a exigencias físicas y mentales intensas que diluyen los límites entre la ficción y la realidad. En un personaje como Heathcliff, esa aproximación resulta especialmente riesgosa.

El protagonista de ‘Cumbres Borrascosas’ encarna la rabia, el abandono, la obsesión amorosa y una violencia emocional constante. En la novela de Emily Brontë y en la película de Emerald Fennell, el personaje deambula entre el resentimiento y el dolor. Sumergirse de lleno en Heathcliff implica experimentar cargas emocionales extremas y una gran inestabilidad.

Aunque la actuación de método puede aportar profundidad a la interpretación de Jacob Elordi, también representa un riesgo tangible. Por eso, el actor únicamente bromeó con la posibilidad de recurrir a la técnica. En una plática con Siân Miller, maquilladora que trabajó en ‘Cumbres Borrascosas’ , el actor sugirió que se haría cicatrices reales en la espalda para darle más realismo a su versión de Heathcliff.

Aunque nunca llevó esa idea a la práctica, Elordi sufrió un accidente que le lastimó la espalda poco después de plantear la posibilidad de recurrir a la actuación de método.

Jacob Elordi en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

Jacob Elordi y su accidente en ‘Cumbres Borrascosas’

Mientras diseñaba las cicatrices que marcarían la espalda de Heathcliff, la maquillista Siân Miller comentó —en tono sarcástico— que si Daniel Day-Lewis hubiera asumido el papel, habría llegado al set con heridas reales. Elordi siguió la broma y dijo que se lastimaría el fin de semana para “demostrar” su compromiso con el personaje.

Todo se quedó en una simple anécdota; sin embargo, Elordi sufrió heridas reales en su espalda poco después. En declaraciones para ‘Esquire’, el actor explicó que un día, tras acabar su trabajo en el set, tomó un baño en una ducha de vapor que tenía una perilla de latón. Sin percatarse, se recargó en ella y se quemó la espalda.

Elordi sufrió quemaduras de segundo grado, por lo que tuvo que recibir atención médica. Al final, se tomó el incidente con humor y lo comparó con el compromiso físico de Daniel Day-Lewis, figura asociada a la actuación de método y quien encarnó a Heathcliff en el pasado

“La verdad es que, cuando estaba haciendo ‘Frankenstein’, tenía muchísimo maquillaje en los dedos y los pies todo el tiempo, y me lo dejé puesto durante todo el rodaje porque no me apetecía quitármelo. Como Heathcliff, estaba cubierto de sarna y suciedad, y pensé: ‘No voy a volver a hacer eso, voy a limpiarme bien los pies todas las noches y llegar al trabajo fresco al día siguiente’. Así que fui a limpiarme los pies, me recosté y la espalda se me quemó en la perilla de vapor y me levanté gritando; me destrozó la espalda”.

El actor sufrió un accidente que lo acercó a la actuación de método

Emerald Fennell recibió un mensaje donde se le notificó que el actor estaba en el hospital. La directora de ‘Cumbres Borrascosas’ pensó que la situación era más grave y que Elordi había sufrido un accidente automovilístico. Por fortuna, solo fue una quemadura que mejoró con el tratamiento y el paso de los días.

Te interesa: Brett Ratner, director de ‘Melania’, niega haber tenido una relación personal con Jeffrey Epstein tras revelación de foto junto a él

Los desafíos de estar en ‘Cumbres Borrascosas’

En una charla con ‘Vogue Australia’, Elordi también habló sobre los desafíos de interpretar a un personaje como Heathcliff. Confesó que no se sentía lo suficiente en un principio y que temía decepcionar a Fennell luego de su trabajo en ‘Saltburn’. Durante el rodaje, sintió una gran inseguridad por el reto de interpretar a un ícono de la literatura

Parte de su incertidumbre surgía del peso histórico del personaje: Heathcliff ha sido interpretado por figuras imponentes del cine, desde Laurence Olivier y Richard Burton hasta Ralph Fiennes y Tom Hardy. Estar a la altura de ese legado no es poca cosa. Incluso Margot Robbie llegó a afirmar que Elordi es “el Daniel Day-Lewis de nuestra generación”.

Por si te lo perdiste: Netflix anuncia que transmitirá el esperado regreso de BTS en concierto