Netflix anuncia que transmitirá el esperado regreso de BTS en concierto

El comeback de BTS está a la vuelta de la esquina y, a través de redes sociales, Netflix y Big Hit anuncian la colaboración que permitirá a los fans ser testigos del regreso de sus artistas favoritas. Las y los ARMYS, quienes han luchado con uñas y dientes las últimas semanas para conseguir lugares en el nuevo tour mundial de la boyband, podrán disfrutar desde casa el show que V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope están preparando.

La plataforma de streaming vuelve a poner su confianza en los eventos musicales en vivo, esta vez de la mano de uno de los grupos más influyentes del pop contemporáneo. El regreso del septeto surcoreano busca dialogar con una audiencia planetaria que los esperó durante un largo periodo de ausencia.

BTS y su alianza con Netflix

La plataforma transmitirá un concierto especial que funcionará como carta de presentación de una nueva etapa para el grupo, además de un largometraje documental que acompañará el proceso creativo detrás de su reencuentro.

El concierto llevará por título BTS the Comeback Live | Arirang y se realizará en en Seúl, poco después del lanzamiento de su nuevo álbum Arirang. La transmisión global, programada para el 21 de marzo, será un hecho poco común: un evento en vivo emitido en tiempo real desde Corea del Sur para audiencias de todo el mundo. La dirección estará a cargo de Hamish Hamilton, figura conocida por su trabajo en espectáculos de alto nivel.

A la par, Netflix estrenará el documental BTS: The Return el 27 de marzo, dirigido por Bao Nguyen, que sigue al grupo durante su reencuentro en Los Ángeles tras el periodo de pausa. La película observa a RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jung Kook mientras trabajan en música nueva después de experiencias individuales que marcaron un antes y un después en sus trayectorias.

La gira mundial de BTS y el impacto en México

Con decenas de fechas confirmadas en distintos continentes, el Arirang World Tour arrancará en Corea del Sur y recorrerá Asia, Norteamérica y otros mercados. En el caso de México, la noticia tuvo un eco muy particular.

BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, tres fechas que se agotaron en minutos. Conseguir boletos fue, para muchos fans, una experiencia totalmente frustrante. Las filas virtuales de Ticketmaster alcanzaron cifras descomunales, con colas de hasta 300 mil personas y alrededor de un millón de fans intentando asegurar una entrada, frente a una disponibilidad cercana a los 150 mil boletos.

Miles de seguidores quedaron fuera. Las redes se llenaron de testimonios de espera, pantallas congeladas, membresías que no funcionaron y mapas grises que marcaron “sin disponibilidad”. La demanda superó por mucho la oferta y, a pesar de las múltiples fechas, no todos podrán ver a BTS en vivo durante esta gira. El concierto transmitido por Netflix aparece como la única ventana posible para participar de este regreso histórico.

El servicio militar terminó y BTS vuelve a reunirse

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope en los Grammy (Foto: Getty)

Tras el lanzamiento de Proof en 2022, el grupo anunció una pausa indefinida para que sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Durante ese tiempo, cada miembro desarrolló proyectos en solitario y exploró nuevas facetas artísticas.

El servicio militar fue un periodo de silencio colectivo, aunque nunca de desaparición total. BTS siguió presente en las redes sociales y en el corazón de sus fans, incluso sin actividades grupales.

Con el cierre de esa etapa, el grupo vuelve a reunirse en un contexto muy distinto, con una nueva madurez personal y creativa que ahora se observa en su nueva música y en la manera de presentar su regreso. El concierto transmitido por Netflix y el documental celebran el fin de la pausa y es registro de un ciclo que se cierra y otro que comienza.

Arirang estará disponible el próximo 20 de marzo.

