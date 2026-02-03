Neil Gaiman asegura que hay una campaña de desprestigio en su contra: ‘Las acusaciones contra mí son totalmente falsas’

El escritor Neil Gaiman habló sobre las acusaciones de violencia sexual en su contra. Afirmó que ahora mismo enfrenta una ofensiva coordinada que busca erosionar su reputación, un episodio que ha tenido consecuencias profesionales y personales. Gaiman insiste en que las versiones difundidas no corresponden con los hechos.

¿De dónde surgen las acusaciones contra Neil Gaiman?

Las acusaciones que rodean al escritor se hicieron visibles hace casi dos años y se expandieron con rapidez a través de reportajes y podcasts, lo cual dio forma a una narrativa que mermó tal vez para siempre su relación con la industria audiovisual. El señalamiento central provino de la exniñera Scarlett Pavlovich, y más tarde se sumaron otros testimonios difundidos en medios de alcance internacional, lo que colocó el caso en un terreno de alta exposición pública.

En ese contexto, el nombre de su entonces esposa, Amanda Palmer, apareció ligado a la demanda de Pavlovich presentada en una corte federal, donde se alegaron repetidas violaciones a manos de Gaiman y la complicidad de Palmer. Ambos negaron las imputaciones y sostuvieron que las interacciones descritas fueron consensuadas. El proceso judicial, todavía en curso, contribuyó a una lectura polarizada del caso.

Neil Gaiman junto a su ex esposa, la cantante Amanda Palmer (Foto: X)

El efecto inmediato fue tangible. Proyectos televisivos y cinematográficos basados en la obra del autor quedaron en pausa o se cancelaron. La promoción de temporadas finales se redujo al mínimo. El repliegue de Neil Gaiman del espacio público respondió a la necesidad de atender el proceso legal y proteger a su familia de un clima de exposición mediática.

Gaiman responde y habla de una campaña de desprestigio

Fue hasta que se publicó un comunicado reciente cuando el autor decidió abordar el tema una vez más. En ese texto, difundido en su blog personal, Neil Gaiman aseguró que existió una “campaña de desprestigio” en su contra. Sostiene que “las acusaciones son totalmente falsas”. El escritor dice que hay correos y material audiovisual que contradicen los señalamientos, y lamentó que dichas pruebas no se consideren con el mismo énfasis que las denuncias.

En su declaración, el autor de 65 años explicó que esperaba un ejercicio periodístico exhaustivo y basado en evidencias, pero que observó algo muy distinto, más cercano a la repetición de versiones que a la verificación. También expresó gratitud hacia una investigación independiente que, según él, revisó los documentos disponibles con rigor y sin prejuicios.

“Ha sido un año y medio extraño, turbulento y, en ocasiones, francamente pesadillesco, pero seguí mi propio consejo (cuando las cosas se ponen difíciles, haz buen arte) y, una vez que terminé de hacer televisión, volví a algo que amo todavía más: escribir. Además, paso la mitad de cada mes siendo papá de tiempo completo, y eso sigue siendo lo mejor de mi vida. Es un momento duro para el mundo. Miro lo que está pasando tanto en casa como a nivel internacional y me preocupa; aun así, sigo convencido de que hay más gente buena ahí afuera que del otro tipo. Gracias de nuevo a tantas y tantos de ustedes por creer en mi inocencia y por apoyar mi trabajo. Ha significado el mundo para mí.”

Los trabajos que definieron la trayectoria de Neil Gaiman

Neil Gaiman para Time Magazine

Antes de la controversia, Neil Gaiman construyó una carrera que une mitología, fantasía y observación social. Su serie de cómics The Sandman redefinió el medio en los años 90 y dio pie a una adaptación televisiva en Netflix que amplió su alcance a nuevas audiencias. La obra es un punto muy álgido para la narrativa gráfica contemporánea.

En televisión, su colaboración con Terry Pratchett dio origen a Good Omens, una comedia fantástica repleta de humor ácido y reflexiones sobre el libre albedrío.

La filmografía y bibliografía de Gaiman incluyen títulos como Coraline y la Puerta Secreta y Stardust: El Misterio de la Estrella, ambos llevados al cine. Ese legado nos explica por qué las acusaciones tuvieron un eco tan amplio y por qué su respuesta genera atención sostenida.

