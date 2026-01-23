‘El Gran Diluvio’, ‘El Juego del Calamar’ y otras producciones coreanas que rompieron récords en Netflix

El auge de las producciones surcoreanas transformó el panorama del entretenimiento global en pocos años. El país asiático ahora es uno de los mayores productores de contenido para plataformas de streaming, con series y películas que dominan las listas de popularidad. Netflix ha sido una pieza clave en la expansión de este fenómeno masivo, donde sobresalen producciones como ‘El Gran Diluvio’ y ‘El Juego del Calamar’.

Análisis recientes revelan que el contenido coreano es más popular que nunca en la plataforma de contenido bajo demanda. Con producciones que acumulan millones de visualizaciones y un impacto cultural que trasciende fronteras, vale la pena recordar cuáles son las series y películas coreanas que más impacto han tenido en Netflix.

¿Cuáles son las series coreanas con mayor impacto en Netflix?

De acuerdo con ‘Deadline’, las producciones coreanas en Netflix rompieron un nuevo récord en cuanto a visualizaciones. En conjunto, las películas y las series coreanas han representado más de 4000 millones de visualizaciones para la plataforma de streaming. Ante esto, es normal saber que la compañía en manos de Ted Sarandos y Greg Peters seguirá apostando en grande por este tipo de contenido.

El dominio de las producciones coreanas en Netflix es cada vez más evidente. El mayor fenómeno aún es ‘El Juego del Calamar’, que ocupa el primer lugar con su segunda temporada al acumular 220.9 millones de visualizaciones, pero también aparece en el segundo y tercer puesto con su tercera temporada (150.5 millones) y la primera (97 millones).

‘El Juego del Calamar’ es la serie coreana más exitosa en la historia del servicio (Imagen: Netflix)

Más allá de este éxito arrollador, otros dramas coreanos también han logrado cifras impresionantes. ‘Rey de la Tierra’ se posiciona como la cuarta serie coreana más vista en Netflix con 64.7 millones de reproducciones. Su cifra demuestra que las historias románticas también pueden competir en alcance.

La lista sigue con series que superan la barrera de los 40 millones de vistas. ‘Belleza verdadera’ suma 47 millones, ‘Mi demonio’ alcanza 45.8 millones y ‘La reina de las lágrimas’ registra 44.6 millones. El top cierra con producciones que también han tenido un éxito notable, como ‘Si la vida te da mandarinas’ con 41.2 millones de vistas, ‘Héroes de guardia’ con 39.6 millones y ‘Propuesta laboral’ con 39.3 millones.

¿Cuáles son las películas coreanas más populares de Netflix?

Las películas coreanas también se han consolidado como un pilar del catálogo de Netflix. En lo más alto de la lista aparece ‘Cazadores en tierra inhóspita’, que lidera el ranking con 73.9 millones de visualizaciones, por lo que es el mayor éxito cinematográfico coreano en la plataforma. Muy de cerca le sigue ‘El Gran Diluvio’, la producción de ciencia ficción protagonizada por Kim Da-mi y Park Hae-soo, que acumula 66.1 millones de vistas.

El top 5 lo completan varios títulos con un fuerte gancho comercial. La cinta animada ‘La aventura espacial de Pinkfong y Tiburón Bebé’ alcanza 59.4 millones de reproducciones. Mientras que ‘Bailarina’ —thriller de acción protagonizado por Jeon Jong-seo— suma 59.1 millones y ‘Oficial cinturón negro’ cierra con 55.5 millones.

‘El Gran Diluvio’ es el último gran fenómeno coreano de la plataforma (Imagen: Netflix)

Más abajo en la lista, pero con cifras respetables, aparecen producciones como ‘Levantamiento’, que registra 34.8 millones de vistas, y ‘Misiones cruzadas’, una cinta de acción con Hwang Jung-min y Yum Jung-ah que alcanza 29.4 millones. A ellas se suma ‘Amor sin enredos’, con 28.8 millones.

El top 10 lo cierran ‘Creyente 2’, protagonizada por Cho Jin-woong y Han Hyo-joo, con 25 millones de visualizaciones, y ‘Bogotá: Tierra de últimas oportunidades’, encabezada por Song Joong-ki, con 22.6 millones.

Las producciones coreanas que llegarán en 2026

Netflix ya reveló algunas de las producciones coreanas que estrenará en los próximos 12 meses. El servicio ofrecerá drama e historias llenas de suspenso y carga emocional. Entre las novedades para este año destacan ‘Pavane’, ‘Possible Love’, ‘Notes from the Last Row’, ‘The Scandal’, ‘Mousetrap’ y ‘Tantara’.

Su estrategia también contempla el regreso de varios éxitos y una fuerte apuesta por la acción, el entretenimiento y los formatos de competencia, con nuevas temporadas de ‘Culinary Class Wars’, ‘Agents of Mystery’, ‘The Devil’s Plan’ y ‘Bloodhounds’, así como estrenos como ‘The Art of Sarah’, ‘Teach You a Lesson’, ‘Mission: Cross 2’ y más.

