Showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ justifica el ritmo y la extensión de la serie: ‘Pudimos hacer una adaptación fiel’

‘El Caballero de los Siete Reinos’ es una producción de menor escala que ‘Game of Thrones’, pero no por ello de menor ambición creativa. Ira Parker, creador y showrunner de la serie, aceptó el desafío de adaptar las novelas cortas de George R.R. Martin. Sabía que los resultados serían diferentes, en cuanto a ritmo y extensión, en comparación con la épica serie de HBO.

‘El Caballero de los Siete Reinos’ ha tenido una excelente recepción entre los fanáticos de la franquicia y el escritor. Sus cifras revelan un enorme interés por conocer las aventuras de Ser Duncan el Alto y Egg. Pese a ello, la serie ha recibido algunas críticas justamente debido al ritmo con el que desarrolla su historia y a la extensión que tendrá la primera temporada.

Parker entiende que las expectativas por ‘El Caballero de los Siete Reinos’ son enormes tras ‘Game of Thrones’, por lo que justificó sus planes para las primeras dos temporadas de su producción.

El éxito y las críticas hacia ‘El Caballero de los Siete Reinos’

‘El Caballero de los Siete Reinos’ debutó con fuerza en HBO Max y se convirtió en uno de los mejores lanzamientos en la historia de la plataforma. De acuerdo con HBO, la producción de Ira Parker registró más de 6.7 millones de espectadores en todas las plataformas durante sus tres primeros días. Esto demuestra una vez más la fuerza que las historias de George R.R. Martin tienen en la televisión.

Pese a su éxito inicial, la serie protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell ha recibido múltiples críticas. Una de las principales tiene que ver con el ritmo con el que se desarrolla la historia que, para algunos espectadores, resulta lento. Debido a sus intrigas, mayor número de personajes y su carácter épico, ‘Game of Thrones’ tuvo un ritmo diferente que, al parecer, la audiencia extraña.

‘El Caballero de los Siete Reinos’ apuesta por un tono diferente al de ‘Game of Thrones’ (Imagen: HBO)

El ritmo diferente de la serie también se debe a la naturaleza misma de su narrativa. ‘El Caballero de los Siete Reinos’ se enfoca en historias más cotidianas, donde las grandes guerras y las peleas políticas quedan en segundo plano.

Por otro lado, algunos fanáticos han demostrado su descontento con la duración de los capítulos y la extensión general de ‘El Caballero de los Siete Reinos’. Al estar inspirada en novelas cortas, la serie tiene un formato más condensado, lo que implica que sus temporadas serán más cortas que las de ‘Game of Thrones’.

¿Qué dijo el showrunner sobre la extensión y el ritmo de la serie?

Ira Parker conoce las preocupaciones de los fanáticos respecto al ritmo y la extensión de ‘El Caballero de los Siete Reinos’. Se anticipó a las críticas y, en diversas entrevistas, enfatizó en que su producción tendría una escala y un tono diferentes al de ‘Game of Thrones’. Su meta es adaptar con fidelidad las obras de George R.R. Martin, lo que implica desapegarse de lo que propuso la serie original.

“No vamos a tirar a un niño por una ventana en el primer episodio”, dijo Parker durante una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’. Explicó que el formato de seis episodios por temporada, con una duración de entre 30 y 40 minutos, es el ideal para narrar las aventuras de Dunk y Egg. Enfatizó que fue una decisión intencional para no tener que alargar la historia y, de esta forma, hacer una adaptación lo más fiel posible.

“Fue perfecto para nosotros. Significó que no tuvimos que extender la historia. Esto significó que pudimos hacer una adaptación fiel, que obviamente es justo lo que George quería, y yo tenía muchas ganas de entregarla porque soy un gran fan de estas novelas cortas y, de esta manera, lo que añadimos no se va por la tangente”.

Ira Parker defendió el formato de la nueva serie (Imagen: HBO)

La nueva serie narra historias más pequeñas desde una perspectiva realista, algo que respeta la escritura de George R.R. Martin. Ira Parker también tomó algunas libertades creativas que desconcertaron al autor. Explicó que los agregados no extienden las historias originales del creativo, pues solo agregan material que sirve para construir con mayor profundidad a los personajes y su mundo.

El showrunner partió de una idea: imaginar lo que Martin hubiera escrito si sus novelas fueran más extensas. El escritor elogió el trabajo de Parker, pues quedó fascinado con la fidelidad de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ al conocer por primera vez su set.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

En el segundo capítulo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’, Ser Duncan el Alto se enfrentará a las dificultades de ser un caballero sin reconocimiento oficial. Su meta de participar en un torneo pondrá en riesgo la nueva faceta de su vida tras la muerte de su antiguo señor.

El capítulo se estrenará este domingo, 25 de enero, a las 9:00 PM, hora de la Ciudad de México. La serie continuará con estrenos semanales hasta finales del próximo mes. De acuerdo con el calendario, el último episodio de la primera temporada se emitirá el 22 de febrero.

