‘Wonder Man’ es elogiada por la crítica y descrita como ‘justo lo que necesitamos ahora’

La nueva serie de Marvel Television para Disney+, ha sido recibida con elogios

En un momento en el que Marvel se prepara para volver a producciones de alto perfil como ‘Avengers: Doomsday’, la franquicia trae para los fans una serie que se aleja de la espectacularidad: ‘Wonder Man‘, una propuesta que ha sido bien recibida por la crítica y que parece ser lo que hacía falta para recuperar la fe en el exitoso universo cinematográfico. Con comentarios muy positivos, todo indica que esta nueva producción de Disney Plus dejará un buen sabor de boca en el público.

¿Qué debes saber de ‘Wonder Man’, la nueva serie del MCU?

‘Wonder Man’ sigue a Simon Williams, un actor con superpoderes que intenta abrirse camino en Hollywood dentro del propio universo Marvel, acompañado por Trevor Slattery, personaje conocido desde ‘Iron Man 3’. A diferencia de otras series del MCU, la historia no gira alrededor de amenazas globales, batallas espectaculares ni la preparación de futuros eventos compartidos.

Ben Kingsley y Yahya Abdul-Mateen II en ‘Wonder Man’ (imagen: Disney)

La serie apuesta por un enfoque íntimo y autoconsciente, concentrándose en conflictos personales, inseguridades profesionales y relaciones humanas. Este planteamiento ha sido interpretado por la crítica como una respuesta directa a la llamada fatiga de superhéroes, no desde el rechazo al género, sino desde su reducción a lo esencial.

Desde esta perspectiva, ‘Wonder Man’ se inscribe dentro del sello Marvel Spotlight, una iniciativa orientada a proyectos de menor escala y menor dependencia de la continuidad general del MCU. El resultado es una producción con menos acción, menos despliegue de poderes y un ritmo que prioriza las conversaciones y los momentos cotidianos, una decisión que ha sido vista tanto como un alivio frente a la saturación del género como una apuesta que no necesariamente busca complacer a todos los públicos.

¿Qué dijeron las primeras reacciones a ‘Wonder Man’?

Las reacciones en redes sociales fueron abrumadoramente positivas. En pases anticipados y primeras impresiones, varios críticos coincidieron en describirla como una de las propuestas más frescas y arriesgadas de Marvel en televisión, e incluso como “exactamente lo que Marvel necesita ahora” (vía GamesRadar+).

Shahbaz Siddiqui, de The Movie Podcast, escribió en redes sociales:

“Wonder Man me pilló desprevenido de la mejor manera. Divertidísima, consciente de sí misma y una auténtica carta de amor a Hollywood… Esto se siente radicalmente diferente para Marvel.”

Junior Felix, de The Hashtag Show, fue todavía más enfático al señalar:

“Sin lugar a dudas, mi serie favorita del MCU hasta la fecha.”

Y añadió:

“Es una serie realista, con buen ritmo y protagonizada por un elenco increíble. Yahya Abdul-Mateen II es un soplo de aire fresco y Sir Ben Kingsley es FANTÁSTICO. Los episodios 4 y 7 son de primera. Esto es justo lo que necesitamos ahora mismo.”

Amon Warmann también colocó a la serie junto a los títulos más celebrados del MCU al afirmar:

“Junto a Loki y WandaVision, este es uno de los mejores programas de acción real del MCU.”

Estas primeras reacciones destacaron, sobre todo, el carácter autoconsciente de la serie, su tono de comedia de colegas y la química entre sus protagonistas, así como la sensación de estar frente a un proyecto que se siente más como televisión que como una película fragmentada.

¿Qué dice la crítica tras su estreno completo?

Con la publicación de las reseñas completas, el consenso sigue siendo mayoritariamente favorable, aunque algunos medios señalaron que, con episodios de alrededor de 30 minutos, la serie puede sentirse irregular cuando se ve de forma continua, más cercana a una película fragmentada que a una serie episódica tradicional.

Yahya Abdul-Mateen II en ‘Wonder Man’ (imagen: Disney)

BJ Colangelo, de SlashFilm, señaló que mientras Marvel avanza hacia producciones de gran escala como ‘Avengers: Doomsday’, “historias más íntimas como ‘Wonder Man’ son las que me dan una esperanza genuina para el futuro de Marvel”, y subrayó que estos proyectos “se preocupan menos por el espectáculo por el espectáculo mismo y más por la razón de la existencia de estos personajes”.

Nick Schager, de The Daily Beast, consideró “refrescante” que la serie priorice “dilemas y sentimientos cercanos sobre las hazañas de salvar la galaxia”, y apuntó que su modestia juega a su favor frente a una “extravagancia de Avengers”.

Desde GamesRadar+, Will Salmon describió a ‘Wonder Man’ como “una comedia de amigos cálida e ingeniosa ambientada en Hollywood”, con “pocos superpoderes, pero llena de encanto”, y la calificó como “una joya discreta a la altura de las mejores obras del UCM”.

No todas las reacciones fueron favorables. Alex Maidy, de JoBlo, fue contundente al afirmar que la serie “desperdicia al gran Ben Kingsley y al increíblemente talentoso Yahya Abdul-Mateen II” en una propuesta que consideró “aburrida y poco atractiva”.

En conjunto, la crítica perfila a ‘Wonder Man’ como una apuesta deliberadamente distinta dentro del MCU: celebrada por su enfoque íntimo y autoconsciente, y cuestionada por quienes esperaban una experiencia más cercana al molde tradicional del estudio.

