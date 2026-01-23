Director de ‘Sirât’ genera polémica por bromear sobre ‘El agente secreto’, película brasileña nominada al Oscar

El inicio de la temporada rumbo a los Premios Oscar 2026 ha estado marcado por el anuncio de nominaciones, con grandes sorpresas para Latinoamérica, pero ahora una nueva controversia que ha cruzado fronteras. En medio del foco puesto sobre la categoría de Mejor Película Internacional, declaraciones realizadas en televisión por el director de ‘Sirât‘ provocaron una ola de reacciones en redes sociales y medios brasileños, a partir de una broma sobre la presencia brasileña en la Academia de Hollywood.

También te puede interesar: Wagner Moura explica por qué ‘El Agente Secreto’ es una película sobre la memoria y la resistencia

¿Qué dijo el director de ‘Sirât’ y por qué generó molestia en Brasil?

La polémica se originó durante una entrevista en el programa español ‘La Revuelta’, conducido por David Broncano. En ese espacio, Óliver Laxe analizaba las nominaciones al Oscar 2026 en la categoría internacional, en la que su película ‘Sirât‘ compite tras haber obtenido dos nominaciones: Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

Óliver Laxe, director de ‘Sirât’ (imagen: IMDb)

Al referirse a la presencia de la cinta brasileña ‘El agente secreto‘, dirigida por Kleber Mendonça Filho, Laxe lanzó un comentario en tono de broma que rápidamente se viralizó y fue compartido en un clip en X:

“Sí, y luego está la película brasileña ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho. Y claro, o sea, es que los brasileños, hay mogollón en la Academia. Son mogollón y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscars y votan todos al zapato. Pero es muy buena peli y el tipo es brillante.”

También lee: ‘Sirāt’ y cómo transforma el cine de carretera en un viaje sensorial y espiritual

Aunque el cineasta cerró su intervención elogiando la calidad de la película y a su director, la analogía del “zapato”, utilizada para ilustrar un supuesto apoyo automático por motivos nacionales, fue interpretada por amplios sectores como una descalificación del mérito artístico del cine brasileño. El tono distendido del programa y las risas en el estudio no evitaron que el comentario fuera percibido como sarcástico y minimizador una vez que circuló fuera de su contexto original.

Reacciones en redes y medios brasileños

Las reacciones fueron inmediatas. En Brasil, usuarios de X y otras plataformas calificaron las declaraciones como ofensivas y alimentaron una discusión que rápidamente trascendió el clip original. Algunos señalaron lo que consideraron una visión estereotipada del proceso de votación dentro de la Academia, mientras otros hablaron abiertamente de xenofobia, envidia o desinformación.

Medios brasileños como O Globo, UOL y Folha de Pernambuco retomaron el tema y destacaron que los comentarios habían sido “considerados xenofóbicos por muchos”, además de cuestionar la idea de un bloque nacional automático en las votaciones. En esas coberturas también se recordó el contexto histórico de la categoría, señalando que España acumula más de veinte nominaciones en Mejor Película Internacional, frente a una presencia mucho más limitada de Brasil, lo que llevó a algunos analistas a considerar injusta la insinuación de una ventaja estructural.

Hasta ahora, ni Laxe ni Mendonça Filho han emitido una respuesta pública directa sobre la controversia.

De Karla Sofía Gascón a ‘Sirât’: cuando la polémica irrumpe en la carrera al Oscar

El episodio sin duda traerá a la mente de algunos el recuerdo de Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez‘. En aquel caso, la actriz quedó en el centro de la conversación tras la reaparición de antiguos mensajes en redes sociales, lo que derivó en una fuerte reacción pública y afectó directamente la campaña de la película durante la recta final hacia los Oscar.

‘El Agente Secreto’ (imagen: Neon)

Aunque se trata de contextos distintos, ambos casos muestran cómo factores externos a las obras (comentarios, publicaciones pasadas o declaraciones improvisadas) pueden desviar la atención del debate cinematográfico y dominar la cobertura mediática en plena temporada de premios. En el caso de Gascón, la controversia derivó en decisiones concretas por parte de la distribuidora y una reducción visible de su presencia en eventos promocionales. En el de ‘Sirât‘, aún es pronto para medir si habrá un impacto real, pero la discusión ya ha colocado a la película y a su director en el centro de una conversación ajena a su propuesta artística.

Con la 98ª edición de los Premios Oscar programada para el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, tanto ‘Sirât‘ como ‘El agente secreto’ siguen figurando entre las producciones más comentadas de la categoría internacional. La incógnita es si esta polémica quedará como un episodio pasajero o si terminará influyendo, directa o indirectamente, en una carrera que, una vez más, demuestra que el camino al Oscar no se libra solo en la pantalla.

No te vayas sin leer: Director de ‘El agente secreto’ explica cómo convirtió recuerdos personales en un thriller político