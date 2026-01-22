‘Sirāt’ y cómo transforma el cine de carretera en un viaje sensorial y espiritual

‘Sirāt’ propone un viaje diferente al típico de las películas de carretera. Óliver Laxe, director de la cinta nominada al Oscar, se inspiró en un concepto islámico para construir una experiencia espiritual y sensorial, donde la cultura rave es uno de los protagonistas. La cinta narra la historia de Luis (Sergi López), quien se adentra a las fiestas clandestinas para encontrar a su hija con quien perdió contacto.

La música y el sonido son componentes claves de ‘Sirāt’, que busca ser un viaje espiritual más que físico. El objetivo de Laxe era envolver al espectador en una experiencia sensorial, donde las imágenes y el diseño sonoro funcionan como una especie de trance.

Una experiencia sensorial que busca la trascendencia

La película de Óliver Laxe se inspira en el concepto islámico de Sirāt, el estrecho y peligroso puente que, según la tradición, toda alma debe cruzar sobre el infierno para alcanzar el paraíso. Desde el nombre de la cinta, el realizador apela al carácter ritual y espiritual de un viaje. Esta dimensión de ‘Sirāt’ se refleja en las fiestas clandestinas y la cultura rave.

En una entrevista con ‘Gold Derby’, Laxe reconoció el lado autodestructivo de las raves, pero insiste en que su esencia es ceremonial. Explora las fiestas clandestinas como una forma de “rezar con el cuerpo”. Desde su interés por la psicoterapia Gestalt, el director concibe la pista de baile como un lugar donde el cuerpo revela sus heridas, su memoria y su fragilidad.

Sergi López y Óliver Laxe en el set de ‘Sirāt’ (Imagen: BTeam Pictures)

Para Laxe era indispensable filmar una rave real y trabajar con personas no profesionales. Mostrar esa vulnerabilidad era parte central del proyecto: retratar a seres humanos que buscan la trascendencia aun sabiendo que no tienen las herramientas para alcanzarla. Por medio de la música, busca que los espectadores se pierdan en una corriente de imágenes y sonidos, como en una “terapia de choque”.

“Es similar al cine. Aparentemente, cuando estamos en un cine, en una sala, creemos estar solos. Apagan las luces y estás frente a la imagen. Pero hay una relación sutil entre las personas en la sala, como en una pista de baile. Queremos que la gente vuelva al cine. Hay que verlo en pantalla grande. Es algo que hay que ver con el cuerpo”.

‘Sirāt’ como una película que debe experimentarse

Óliver Laxe concibe a ‘Sirāt’ como una película que se experimenta y no solo se mira. El diseño sonoro de la cinta es uno de los motores que guía la experiencia del espectador. Laia Casanovas, responsable del sonido, trabajó con su equipo para que el componente sonoro fuera la expresión de un mundo interior.

El sonido no solo describe un lugar, en este caso el desierto, sino un estado mental. Casanovas subraya que el diseño sonoro empuja al espectador a una percepción distinta, menos racional y más intuitiva, donde lo que se escucha no siempre corresponde a lo que se ve. La banda sonora de Kangding Ray fue muy importante para lograr darle esa dimensión que propone el viaje de ‘Sirāt’.

“Trabajamos juntos un año y medio antes de rodar. Fui a Berlín y nos tomamos nuestro tiempo. Sabía el tipo de viaje que quería hacer, del techno a los sonidos ambientales, para llevarnos a una dimensión más esotérica, etérea y trascendental. No somos genios. Simplemente somos personas con una confianza radical en el cine”.

‘Sirāt’ se filmó con actores no profesionales cercanos a la cultura rave (Imagen: BTeam Pictures)

El resultado es una película donde imagen y sonido están profundamente entrelazados, y donde el viaje típico del cine de carretera va mucho más allá del desplazamiento físico. Para reforzar la filosofía de su propuesta, el cineasta trabajó con actores no profesionales, que conoció en diversas raves. De esta forma, reflejó la “fragilidad en las personas” y a “esos seres humanos que buscan la trascendencia”.

‘Sirāt’ en los Oscar 2026

La película de Óliver Laxe fue reconocida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con las nominaciones a Mejor película internacional y Mejor Sonido en los Oscar 2026. Su presencia entre los nominados reafirma su impacto a nivel artístico y técnico.

La nominación a Mejor sonido resulta especialmente significativa, pues el diseño sonoro y la música son pilares la experiencia. Los premios Oscar se llevarán a cabo el 15 de marzo de 2026

