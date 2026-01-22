Wagner Moura explica por qué ‘El Agente Secreto’ es una película sobre la memoria y la resistencia

El actor nominado al Oscar reflexionó sobre lo importante que es el mensaje de la cinta en la actualidad

‘El Agente Secreto’ se desarrolla en uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Brasil: la dictadura militar de 1977. En su thriller cargado de tensión política, Kleber Mendonça Filho retrata un país marcado por la represión, el miedo y la persecución ideológica. A pesar del paso de las décadas y la caída del régimen, Wagner Moura considera que el mensaje de la película sigue más que vigente.

El actor brasileño, nominado al Oscar, ve en ‘El Agente Secreto’ un retrato del pasado, pero también una advertencia sobre lo frágil que puede ser la memoria histórica. Como uno de los detractores del gobierno de Jair Bolsonaro, Moura reconoce que la película existe, en parte, por las atrocidades que cometió el expresidente de Brasil y como un retrato de lo fácil que es repetir los errores del pasado.

‘El Agente Secreto’ y la dictadura como herida abierta

‘El Agente Secreto’ narra la historia de Armando, un académico que es perseguido por la dictadura. Inicia una peligrosa aventura para salir del país y escapar de esa represión que define su día a día. En el camino conoce a Dona Sebastiana (Tânia Maria) y a otros disidentes que también luchan por sobrevivir al régimen.

Wagner Moura, quien junto con Kleber Mendonça Filho se documentó sobre la época, está convencido de que ‘El Agente Secreto’ retrata de forma fiel las tensiones políticas y personales de la década de 1970. El actor considera que el mensaje de la cinta trasciende hasta la actualidad, ya que para el pueblo brasileño “la dictadura sigue siendo una herida abierta”.

“Pasó hace apenas 50 años, y recientemente, del 2018 al 2022, tuvimos un presidente de extrema derecha en Brasil, un fascista que es la encarnación física de los ecos de la dictadura”, dijo Moura en referencia a Jair Bolsonaro, en declaraciones para ‘Pagina 12’. Desde su perspectiva, es muy importante hacer más películas sobre la dictadura, pues es una sombra que aún cubre a Brasil.

Kleber Mendonça Filho y Wagner Moura (Imagen: Neon)

Durante una participación en ‘The Daily Show’, el actor habló sobre el agradecimiento irónico que le hizo a Bolsonaro durante una premiación. El gobierno del expresidente trajo de regreso algunos valores de la dictadura de aquella época. Por ello, Moura recalcó que el mensaje de ‘El Agente Secreto’ es más importante que nunca para el pueblo brasileño.

“En uno de los premios que recibí, le di las gracias a Bolsonaro. Sin él, no la habríamos hecho. La película nació de la perplejidad que compartimos Kleber Mendonça Filho y yo sobre lo que estaba sucediendo en Brasil entre 2018 y 2022, Este hombre, elegido democráticamente, vino a traer de vuelta los valores de la dictadura militar al Brasil del siglo XXI”.

Un ejercicio de memoria y olvido

Wagner Moura ve a ‘El Agente Secreto’ como un ejercicio de resistencia. Considera que el cine y el arte en general tiene el poder de “preservar la memoria”, algo que es fundamental para no cometer los mismos errores del pasado. El actor está sorprendido de que gente de Brasil, sobre todo los jóvenes, no sepan algo sobre la dictadura y cuáles fueron sus consecuencias.

Para Moura, el cine es una ventana para narrar la historia desde perspectivas diferentes. Desde su perspectiva, las películas de Kleiber no son educativos ni intenta serlo; sin embargo, ve en ‘El Agente Secreto’ un mensaje muy importante del pasado para el presente.

“Creo que se trata de hablar, de preservar la memoria y de ver la historia desde una perspectiva diferente. Porque la forma en que se cuenta la historia, incluso cuando estudiamos en Brasil, no habla de los pueblos indígenas ni de los africanos que trajeron. Por eso, me gusta cuando el cine y el arte pueden hablar de cómo se cuenta la historia. El secreto es que también tiene mucho que ver con la memoria”.

Wagner Moura en ‘El Agente Secreto’ (Imagen: Neon)

Moura también cree que ‘El Agente Secreto’ es una película sobre la amnesia y un “lapsus de memoria”. Piensa que la cinta resonó tanto en España por lo ocurrido durante la dictadura de Francisco Franco. Las víctimas de una época de represión a veces prefieren olvidar lo sucedido antes que recordarlo, y de ahí el impacto del filme.

‘El Agente Secreto’ y sus nominaciones en los Oscar 2026

Luego de triunfar en los Globos de Oro, ‘El Agente Secreto’ también competirá en los Oscar 2026. La película de Kleber Mendonça Filho recibió elogios por parte de la crítica mundial, así que no es una sorpresa saber que encabeza varias listas de nominados. La cinta está nominada a Mejor película, Mejor película internacional y Mejor elenco.

Además, Wagner Moura se convirtió en el primer actor brasileño nominado al Oscar en la categoría de Mejor actor. La premiación se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026.

