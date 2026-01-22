‘Fue decepcionante’: Actor de Mr. Big en ‘Sex and the City’ revela por qué terminó su amistad con Sarah Jessica Parker

La ruptura marcó el cierre definitivo de uno de los vínculos más emblemáticos de la serie

La relación profesional y personal entre dos de las figuras más reconocibles de ‘Sex and the City‘ parece haber llegado a un punto sin retorno. A más de dos décadas del estreno de la serie que marcó a una generación, Chris Noth, intérprete de Mr. Big, habló públicamente sobre el distanciamiento definitivo con Sarah Jessica Parker, luego de las acusaciones de agresión sexual que se hicieron en su contra en 2021 y de la postura que adoptaron sus excompañeras de reparto.

También te puede interesar: Oscar 2026: Guillermo del Toro y todos los latinoamericanos nominados a los premios

Las declaraciones del actor se dieron durante una entrevista con el podcast Really Famous With Kara Mayer Robinson, en la que dejó claro que la amistad con Parker ya no existe y que la manera en que ella reaccionó públicamente marcó un quiebre irreparable.

Chris Noth y Sarah Jessica Parker en ‘Sex and the City’ (imagen: HBO)

¿Por qué Chris Noth afirma que su relación con Sarah Jessica Parker terminó?

Durante la conversación, Noth fue directo al referirse al vínculo con Parker tras la publicación de un comunicado conjunto firmado por ella junto con Cynthia Nixon y Kristin Davis, sus coprotagonistas en ‘And Just Like That…‘.

También lee: ¿‘He-Man’ repite la fórmula de ‘Barbie’? Esto reveló el primer tráiler de ‘Masters of The Universe’

“No somos amigos, creo que eso es bastante obvio”, afirmó el actor. Según explicó, lo que más le dolió no fue únicamente el contenido del mensaje, sino la falta de una conversación previa. Al referirse al comunicado, lo describió como “Nada más que gestión de marca, realmente”, y añadió que “Fue triste, fue decepcionante, fue sorprendente”.

Noth sostuvo que esperaba al menos una llamada antes de que se hiciera pública esa postura: “Necesitas llamarme y escuchar mi versión de esto. Me conoces desde hace muchos años y hemos trabajado juntos durante muchos años. Y eso no sucedió”. Para el actor, ese silencio previo fue determinante en la ruptura personal.

El contexto de las acusaciones y la postura pública de Parker

Las declaraciones de Noth se producen a raíz de una serie de señalamientos publicados en diciembre de 2021. Dos mujeres lo acusaron de agresión sexual en incidentes que, según ellas, ocurrieron en 2004 y 2015, respectivamente. Poco después, una tercera mujer habló de conducta sexual inapropiada, y más adelante la músico Lisa Gentile aseguró que Noth la agredió sexualmente en 2002.

El actor ha negado de forma reiterada todas las acusaciones. En una entrevista previa con USA Today, calificó el caso como “Una historia lasciva, pero no es verdadera”, aunque reconoció haber tenido relaciones extramaritales, insistiendo en que todas fueron consensuadas.

Tras hacerse públicas las primeras denuncias, Parker, Nixon y Davis difundieron un comunicado conjunto en el que señalaron: “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso al frente y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser muy difícil y las felicitamos por ello”. Un representante de Parker no respondió a solicitudes posteriores de comentarios adicionales.

Las secuelas personales y el conflicto que sigue abierto

Noth afirmó que, con el paso del tiempo, la experiencia le dejó una lección amarga pero clara. “Sabes dónde se encuentra la gente y sabes quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no lo son”, dijo, al reflexionar sobre las consecuencias personales del caso. También aseguró que, de haberse invertido los papeles, habría querido escuchar primero la versión del acusado antes de emitir un juicio.

Chris Noth (Imagen: Instagram, @chrisnothofficial)

La tensión volvió a llamar la atención recientemente cuando el actor respondió “Correcto” a un comentario en Instagram que criticaba a Parker. Más tarde, intentó restar importancia al gesto, escribiendo que su respuesta “fuera de lo común” había generado una reacción desproporcionada y que no valía la pena convertirlo en tema central.

Mientras ‘And Just Like That…’ continúa sin la presencia de Mr. Big y la franquicia sigue adelante, el distanciamiento entre Noth y Parker confirma que el vínculo que alguna vez sostuvo una de las parejas más emblemáticas de la televisión quedó, al menos en lo personal, definitivamente roto.

Con información de EW.

No te vayas sin leer: Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ explica por qué la película será distinta en tono a la trilogía previa