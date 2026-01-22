‘Sinners’, de Michael B. Jordan, establece récord histórico de nominaciones en los premios Oscar 2026

Cada año, las nominaciones a los premios de la Academia funcionan como una radiografía de las obsesiones de Hollywood. A veces revelan modas pasajeras; otras, un cambio real de sensibilidad. Para los Oscar 2026, Sinners, o Pecadores, acaba de lograr algo que nadie esperaba cuando apareció en la cartelera como un extrañísimo híbrido entre terror y musical sureño.

Ambientada en el Mississippi segregado de los años treinta, Sinners terminó como el fenómeno cinematográfico más dominante de la temporada. Sin embargo, durante las primeras horas posteriores al anuncio de la Academia, muchos todavía intentan entender por qué esta singularidad hecha película aparece una y otra vez en categorías que rara vez dialogan entre sí.

Gemelos, vampiros y música

Sinners es un thriller de época que presenta a los gemelos Smoke y Stack, interpretados ambos por Michael B. Jordan, quienes regresan a su pueblo natal en el delta del Mississippi en 1932 para abrir un bar de la manera más improvisada. Con dinero ganado en Chicago, donde trabajaron para el crimen organizado, prometen una noche de música y libertad en medio de la cotidianeidad abrazada por el racismo y la pobreza.

Michael B. Jordan y Ryan Coogler en Sinners (Foto: IMDb)

La película introduce a un vampiro irlandés llamado Remmick (Jack O’Connell), atraído por el talento casi místico de Sammie, un joven guitarrista interpretado por Miles Caton. A partir de ahí, la historia pasa a ser una lucha desesperada por sobrevivir la noche contra los vampiros.

Sinners tiene el talento de construir una atmósfera llena de memoria histórica. Los campos de algodón y las cabañas de madera dicen tanto como los diálogos. Coogler evita mostrar la brutalidad diaria del sistema Jim Crow y en su lugar la deja respirar en cada encuadre, como algo que no necesita gritar o llamar la atención para hacernos saber que está ahí.

Michael B. Jordan es el corazón de la película al interpreta a Smoke, introspectivo y con un gran dolor; y Stack, impulsivo y seductor. El contraste entre ambos define el ritmo de la historia y es el ancla del delirio sobrenatural en una tragedia muy humana.

Las nominaciones de Sinners a los Oscar 2026

Sinners obtuvo 16 nominaciones, rompiendo el récord histórico que durante décadas perteneció a La Malvada y Titanic, todas con 14 menciones cada una.

Entre las nominaciones destacan Mejor película, Mejor actor para Michael B. Jordan, Mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku y Mejor actor de reparto para Delroy Lindo. Ryan Coogler fue reconocido tanto en la categoría de Mejor director como en la de Mejor guion original.

Sinners también arrasó en rubros técnicos como Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario, Mejor sonido, Mejor edición, Mejor maquillaje y peinado, Mejor efectos visuales y Mejor casting. A esto se suma la nominación a Mejor banda sonora original y Mejor canción por “I Lied To You”.

Sinners, una carta de amor a la cultura negra

Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld en la premiere de Sinners (Foto: Getty)

Además del componente fantasioso, Sinners es una obra llena de historia y cariño. El director dijo que la película nació de los recuerdos de su tío James y de su amor por el blues. La estructura de “una sola noche2 funciona como un ritual que une música, memoria, violencia histórica, emociones y entretenimiento.

Una de las secuencias más aclamadas muestra a Sammie tocando “I Lied To You” mientras figuras del pasado y del futuro de la cultura negra parecen materializarse alrededor suyo. Esta escena muestra la continuidad espiritual de una tradición que sobrevivió al despojo y a la segregación.

Con 16 nominaciones, Sinners entra a los libros de historia de la Academia y es un punto de inflexión para el cine de gran estudio que se atreve a unir diferentes temáticas en un solo gran proyecto. Si gana o no el premio mayor es casi secundario; acaba de modificar las reglas del juego y establecer un récord histórico.

Con información de Variety y Esquire.

