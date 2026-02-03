Brett Ratner, director de ‘Melania’, niega haber tenido una relación personal con Jeffrey Epstein tras revelación de foto junto a él

Tras aparecer en una polémica nueva imagen de los archivos Epstein, Brett Ratner, director del documental de Melania Trump, Dragon Rojo y X-Men: La Batalla Final, asegura que no mantuvo relación personal alguna con el occiso magnate. Luego de varios años alejado de la industria de cine, el cineasta busca reinsertarse en Hollywood.

El retorno de Brett al panorama cinematográfico chocó de frente con la liberación de una enorme cantidad de documentos oficiales del caso Epstein que volvieron a cuestionar redes de poder y la forma en que ciertas figuras navegaron durante años espacios de privilegio sin rendir cuentas públicas claras. Una sola fotografía ha sido suficiente para reabrir ese capítulo incómodo.

Brett Ratner en los archivos Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública, el pasado 30 de enero, una liberación masiva de archivos relacionados con la investigación federal en torno a Jeffrey Epstein. El material, que suma millones de páginas, incluye documentos, correos, fotografías y videos recopilados a lo largo de distintos procesos judiciales y líneas de investigación.

Brett Ratner y Melania Trump (Foto: Getty)

Entre esas imágenes figura una fotografía donde se observa a Brett Ratner sentado en un sofá junto a Epstein y dos mujeres cuyos rostros aparecen parcialmente ocultos. No hay fecha confirmada ni información precisa sobre el lugar en que fue tomada. La imagen forma parte de un archivo más amplio de registros visuales incautados o entregados a las autoridades en distintos momentos.

Las autoridades aclararon que la presencia de una persona en estos documentos no implica, por sí misma, una conducta ilegal. Muchos de los materiales provienen de reportes no verificados o de entregas realizadas sin contexto completo. Aun así, el shock mediático es inevitable, sobre todo cuando los nombres involucrados pertenecen a figuras públicas con antecedentes polémicos.

En el caso de Ratner, la sensibilidad es todavía más grande debido a su historial. El director se apartó de los grandes estudios tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017, señalamientos que negó una y otra vez. Desde entonces, su presencia en Hollywood había sido limitada, hasta el estreno reciente de su nuevo documental, Melania.

Brett Ratner niega relación con Jeffrey Epstein

Tras la circulación de la fotografía, Ratner ofreció su versión de los hechos y negó haber mantenido una relación personal con Jeffrey Epstein. El director explicó para Fox News que la imagen corresponde a un evento social al que asistió hace aproximadamente dos décadas, acompañado de quien entonces era su prometida, y sostuvo que su presencia fue circunstancial.

“Hace unos 20 años tenía una novia; era mi prometida. Fuimos a un evento y estábamos sentados en un sillón cuando se tomó la foto en ese evento. No tenía una relación personal con él, no lo conocía. Y ahí fue donde se tomó la foto. Ni siquiera lo recordaba. Porque en el pasado me habían preguntado: “¿Lo conoces?”, y yo decía: “Creo que no”, porque no tenía una relación personal con él. Mi prometida me invitó a ese evento. En ese momento, la mujer que aparece en la foto es mi prometida. Y eso es todo. Te ves envuelto en estas cosas; es horrible.”

Brett Ratner en el estreno de Melania (Foto: Getty)

El documental centrado en Melania Trump representa el regreso profesional de Ratner tras un largo tiempo fuera del foco principal de la industria. El proyecto llegó a salas de cine el mismo día en que se liberaron los archivos del Departamento de Justicia.

Lo más perturbador del caso Epstein

El caso Epstein se mantiene como uno de los episodios más inquietantes en la historia reciente de Estados Unidos. El financista construyó durante décadas una red de relaciones con empresarios, políticos, académicos y celebridades, lo que alimentó la percepción de una estructura protegida por el poder y la influencia.

En 2008, Epstein evitó cargos federales mediante un acuerdo judicial. Cuando lo detuvieron nuevamente en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores, murió en una celda de Nueva York antes de enfrentar juicio. Las investigaciones oficiales concluyeron que se trató de un suicidio, aunque el “supuesto” no se aparta del renglón.

El volumen de información de los nuevos archivos, junto con la imposibilidad de que Epstein enfrentara un juicio y la aparente implicación de grandes figuras de poder, hizo del caso un símbolo de las fallas estructurales en los mecanismos de justicia y rendición de cuentas.

