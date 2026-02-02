Donald Trump ataca a los premios Grammy, dice que demandará al anfitrión y niega acusaciones de haber estado en la isla Epstein

La noche de los Grammy 2026 estuvo llena de grandes estrellas y discursos en contra de la administración de Donald Trump. En este tenor, el presidente de los Estados Unidos volvió a recurrir a su perfil en Truth Social para lanzar comentarios mordaces en contra del evento y de su anfitrión, Trevor Noah, quien a lo largo de la transmisión emitió algunos chistes que hicieron enojar al mandatario.

Películas como Las Guerreras K-Pop, Wicked o Pecadores se llevaron algunos premios durante la fiesta de los Grammy. Sin embargo, la atención viró en otro sentido cuando ídolos como Bad Bunny, quien se llevó el premio a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, hicieron declaraciones contra las políticas del gobierno de Trump. El intérprete de BAILE INoLVIDABLE dijo en su discurso:

“Antes de darle gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor.”

Donald Trump contra los Grammy 2026 y Trevor Noah

Trevor Noah en los Grammy 2026 (Foto: X)

A diferencia de otros eventos de la temporada de premios que han dejado fuera el tema político, los Grammy 2026 sí incorporaron entre sus comentarios la delicada situación que se vive en Estados Unidos ahora mismo. Trevor Noah, el anfitrión de la noche, pronunció un chiste que no le hizo gracia Donald Trump luego de que Billie Eilish se llevara el premio a Canción del Año por Wildflower:

“Ahí lo tienen, canción del año. ¡Felicidades, Billie Eilish! Wow. Ese es un Grammy que todo artista quiere… casi tanto como Trump quiere Groenlandia. Lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton.”

Hoy 2 de febrero, por la madrugada, Donald Trump emitió otra de sus clásicas publicaciones en Truth Social donde arremete contra aquellos que no están a la par de su línea de pensamiento:

“Los Premios Grammy son LOS PEORES, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie sus transmisiones. Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Óscar de bajos ratings. Noah dijo, INCORRECTAMENTE, sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡FALSO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta esta declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar ahí, ni siquiera por los medios de noticias falsas.”

No conforme, amenazó con demandar a Trevor Noah por sus “declaraciones difamatorias”:

Donald Trump atacó a los Grammy a través de su perfil en Truth Social (Foto: Evan Vucci/AP Photo)

“Noah, un completo perdedor, más le vale poner sus datos en orden, y rápido. Parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento e idiota maestro de ceremonias, y lo demandaré con ganas. Pregúntenle al pequeño George Slopadopolus y a otros cómo les fue con eso. ¡Y también pregúntenle a CBS! Prepárate, Noah, ¡voy a divertirme contigo!”

Donald Trump y el caso Jeffrey Epstein

La furia de Trump regresa en un momento muy sensible para su cuestionada administración. Días recientes trajeron otra oleada de documentos vinculados a investigaciones sobre Epstein. El Departamento de Justicia liberó millones de páginas relacionadas con el caso, así como miles de imágenes y videos comprometedores; no obstante, funcionarios señalaron que el proceso de revisión quedó en manos del propio Departamento, sin supervisión de la Casa Blanca.

Desde hace años se acusa a Donald Trump de estar involucrado en los “negocios” de Jeffrey Epstein, arrestado por tráfico sexual de menores de edad y encontrado muerto en su celda en 2019 por un aparente suicidio.

