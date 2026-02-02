Steven Spielberg alcanza el estatus EGOT en los Grammy 2026: ¿Qué significa recibir este prestigioso título y quiénes lo han conseguido?

Durante la entrega de los premios Grammy 2026, Steven Spielberg volvió a destacar, justo como lo ha hecho toda su vida. El cineasta de 79 años y mente maestra detrás de películas como Tiburón, E.T., el extraterrestre, Encuentros cercanos del tercer tipo, Rescatando al soldado Ryan y La lista de Schindler, acaba de lograr un hito que muy pocos artista alcanzan: el codiciadísimo estatus EGOT que implica ganar el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony.

Cabe mencionar que el logro se produjo apartado de los reflectores de la ceremonia televisada, en un espacio menos ruidoso pero igual de determinante. Esta conquista implica para Spielberg la suma de una pieza que llevaba muchos años orbitando su trayectoria y que por fin se hace realidad.

Si bien el concepto EGOT suele aparecer en amplias discusiones cinéfilas como una curiosidad estadística, su peso va más allá del conteo de trofeos. Alcanzarlo supone haber dialogado y establecido puentes con distintos lenguajes artísticos y sistemas de producción, algo que no todos los grandes nombres logran sostener a lo largo del tiempo.

Spielberg ya es parte del club EGOT

Steven Spielberg presentando La música de John Williams (Foto: Getty)

¿Qué ocurrió exactamente para que Steven Spielberg ingresara a este club tan exclusivo? El director obtuvo su primer Grammy gracias a su labor como productor del documental La música de John Williams, galardonado como Mejor Película musical durante la ceremonia preeliminar de los Grammy 2026. El reconocimiento cerró el círculo que lo separaba del estatus EGOT.

Entérate: ‘Las Guerreras K-Pop’ se convierte en la producción de Netflix más vista de toda su historia

Sobre su triunfo en los Grammy 2026, Steven Spielberg emitió el siguiente comunicado:

“Gracias a todos los votantes de los Grammy, cuyo reconocimiento a La música de John William significa el mundo para mí y para nuestro equipo de Amblin, Darryl Frank y Justin Falvey, y felicidades a nuestros socios en Imagine y The Walt Disney Company. Este reconocimiento es muy significativo para mí porque valida lo que he sabido por más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y legado no tienen comparación. Me enorgullece estar asociado con la hermosa película de Laurent.”

Hasta ese momento, el historial de Steven Spielberg ya incluía cuatro premios Emmy por producciones televisivas, un Tony como productor teatral y tres premios Oscar que lo hicieron imprescindible en el no tan largo camino del cine contemporáneo. El Grammy era la única pieza ausente, pese a que su cine ha estado ligado durante décadas a la música.

El documental premiado es una carta de amor a John Williams, colaborador inseparable del cine de Spielberg y responsable de algunas de las partituras más influyentes del siglo XX. Al participar en este proyecto, el cineasta celebró a su socio creativo y puntualizó su lugar como columna vertebral de la música y en su filmografía.

¿Qué otras personas han ganado el estatus EGOT?

Steven Spielber dirigiendo en su juventud (Foto: IMDb)

Aunque suena casi mitológico, el número de personas que lo han logrado es reducido incluso dentro de la élite creativa de Hollywood y Broadway. Entre los nombres más citados se encuentra Rita Moreno, quien compartió créditos con Spielberg en proyectos anteriores y cuya carrera abarca cine clásico, teatro musical y televisión. También figuran artistas como Elton John, Audrey Hepburn, Viola Davis, John Legend y Whoopi Goldberg, cada uno desde trayectorias muy distintas.

Compositores como Alan Menken y Andrew Lloyd Webber también forman parte del grupo.

Steven Spielberg podría volver a triunfar en los Oscar 2026

Lejos de cerrar una etapa, el estatus EGOT llega para Steven Spielberg en un momento donde su nombre sigue muy presente en la temporada de premios. El cineasta es productor de Hamnet, la virtuosa propuesta de Chloé Zhao nominada en la categoría de Mejor película en los Oscar 2026, lo que abre la puerta a sumar otro galardón a su historial.

Hamnet es una adaptación de la novela homónima de Maggie O’Farrell, pieza que ficcionaliza la vida de William Shakespeare y su esposa, llamada Agnes en la obra, quienes deben afrontar el dolor de la pérdida. Tiene como protagonistas a Paul Mescal y Jessie Buckley.

Con información de THR.

No te pierdas: Grammy 2026: ‘Pecadores’, ‘Las Guerreras K-Pop’ y ‘Wicked’ triunfan en la ceremonia a lo mejor de la música