‘Star Wars’: Creadora de ‘The Acolyte’ dice que la serie fue exitosa a pesar de la cancelación

La cancelación de ‘The Acolyte’ tras una sola temporada no impidió que la serie dejara una huella visible dentro del universo Star Wars. Aunque su paso por Disney+ estuvo marcado por la polarización, la producción se convirtió en uno de los proyectos más discutidos de la franquicia en años recientes. Ahora, con nueva información revelada a raíz del lanzamiento de un libro de arte oficial, su creadora ha defendido públicamente el proyecto y ha explicado por qué, desde su perspectiva, la serie sí cumplió su cometido.

También te puede interesar: Rian Johnson no pierde la esperanza y dice que quiere hacer otra película de ‘Star Wars’ tras la salida de Kathleen Kennedy

¿Por qué su creadora considera que ‘The Acolyte’ fue un éxito?

La responsable de la serie, Leslye Headland, afirmó que el objetivo original de ‘The Acolyte’ nunca fue complacer a todos los sectores del fandom, sino proponer una lectura distinta del universo Star Wars. En declaraciones recogidas tras la publicación de ‘The Art of The Acolyte’, Headland sostuvo que el proyecto logró aquello que se propuso desde su concepción creativa.

Amandla Stenberg en ‘The Acolyte’ (Imagen: Lucasfilm)

“Cuando nos propusimos hacer ‘The Acolyte’, esperaba crear una nueva expresión de Star Wars, inventando algo que expandiera la narrativa que me ha fascinado desde niño. Y desde su estreno en 2024, los fans de la serie lo han confirmado: ¡Tuvimos éxito!”

También lee: Star Wars: John Boyega admite que las secuelas le fallaron a los fans y propone una versión mejorada

Para Headland, el éxito no se mide en continuidad o longevidad, sino en haber ampliado los márgenes narrativos de la franquicia, especialmente al explorar el Lado Oscuro desde una perspectiva menos convencional y situada en la era de la Alta República, un periodo poco abordado en acción real.

Un proyecto ambicioso que dividió a la audiencia

Desde su estreno, ‘The Acolyte’ generó reacciones encontradas. La serie fue objeto de críticas mixtas y, al mismo tiempo, de fuertes debates en redes sociales. En los días previos a su lanzamiento, enfrentó episodios de review bombing, mientras que parte de su elenco recibió ataques y acoso en línea, un contexto que acompañó a la conversación pública sobre la producción.

En lo narrativo, la serie asumió riesgos al modificar y expandir elementos del canon, algo que históricamente ha generado resistencia dentro de la comunidad de Star Wars. Pese a ello, también reunió a un grupo de seguidores que valoró su tono más oscuro y su alejamiento de las estructuras tradicionales centradas en Jedi y Sith clásicos.

La noticia de que no habría una segunda temporada no resultó del todo sorpresiva, sobre todo considerando su alto costo de producción y la falta de crecimiento sostenido en audiencia. La cancelación dejó, además, múltiples líneas argumentales abiertas, entre ellas las relacionadas con la introducción de Darth Plagueis.

Revelaciones clave del libro de arte y el futuro incierto

El libro ‘The Art of The Acolyte’ aportó nuevos datos sobre los planes originales de la serie. Entre ellos, se confirmó que el título inicial del proyecto fue ‘The Lost Sister’, una denominación que apuntaba más al núcleo emocional de la historia que al misterio Sith que terminó definiendo la temporada

También se aclaró que el personaje de Qimir, interpretado por Manny Jacinto, es efectivamente un maestro Sith secreto, despejando especulaciones previas. Asimismo, se detalló que la aparición de Darth Plagueis estaba pensada como una amenaza mayor a largo plazo, no como un recurso puntual, y que su diseño se inspiró en el Universo Expandido y en representaciones previas de los Muun.

Dafne Keen en ‘The Acolyte’ (imagen: Disney)

El libro revela, además, que existió un final alternativo que profundizaba en el arco político de Vernestra antes del cameo de Yoda, aunque fue descartado durante la edición por problemas de ritmo y estructura.

Con Lucasfilm alejándose de la era de la Alta República en sus proyectos live-action, el destino de los personajes de ‘The Acolyte’ parece quedar en suspenso. Por ahora, la serie permanece como un experimento aislado dentro del canon, defendido por su creadora como una apuesta que, al menos en lo creativo, alcanzó su meta.

Con información de Comic Book Movie.

No te vayas sin leer: George Lucas, creador de ‘Star Wars’, dice que Guillermo del Toro es ‘un genio’ y elogia ‘Frankenstein’