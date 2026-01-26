Rian Johnson no pierde la esperanza y dice que quiere hacer otra película de ‘Star Wars’ tras la salida de Kathleen Kennedy

El director estuvo a cargo de una de las películas más polémicas de la galaxia lejana

Una vez más, Rian Johnson volvió a colocar su nombre en el centro de la galaxia muy, muy lejana cuando habló con calma sobre la posibilidad de regresar algún día a Star Wars, y lo hizo justo cuando la franquicia atraviesa uno de sus momentos institucionales más delicados e impredecibles de los últimos años.

El director, que carga todavía con el peso de haber estado al frente una de las entregas más divisivas de toda la saga, dejó claro que su relación con ese universo de viajes interestelares y lucha sigue intacta, incluso ahora que el liderazgo de Lucasfilm está a punto de entrar en una etapa completamente nueva.

Kathleen Kennedy se retira como presidenta de Lucasfilm

La salida de Kathleen Kennedy, sugerida el año pasado y anunciada de manera formal hace poco más de diez días, es el cierre de una era que duró catorce años y que definió casi por completo la versión moderna de Star Wars. Elegida personalmente por George Lucas cuando vendió Lucasfilm a Disney en 2012, Kennedy asumió primero como copresidenta y poco después como máxima responsable del estudio.

Rian Johnson en el set de Star Wars: Los Últimos Jedi (Foto: IMDb)

Su retiro no es un adiós inmediato al universo que ayudó a reconstruir. Kennedy seguirá como productora en dos proyectos ya en marcha y luego continuará su carrera como productora independiente, según explicó The Hollywood Reporter.

Entérate: Rian Johnson dice que quiere hacer secuelas de ‘Knives Out’ por ‘el resto de su vida’

El relevo no quedó en manos de Dave Filoni , quien fue ascendido a presidente y director creativo, encargado de la parte narrativa y conceptual, mientras Lynwen Brennan asumió como copresidenta para supervisar el área de negocios. Ambos tendrán como jefe inmediato a Alan Bergman, uno de los copresidentes de Disney.

Filoni, discípulo de Lucas y arquitecto de varias series animadas y live-action, representa una continuidad creativa. Brennan, con una larga trayectoria que incluye la presidencia de Industrial Light & Magic, es la estabilidad administrativa. El nuevo esquema replica un modelo que Disney ya usa en Pixar y Walt Disney Animation.

Rian Johnson quiere volver a Star Wars

Rian Johnson apareció en Sundance como productor ejecutivo de otro proyecto, pero fue inevitable que las preguntas de Variety giraran hacia la saga que lo persigue desde 2017. Ahí habló con afecto tanto de Kennedy como de su propia experiencia en Los Últimos Jedi.

“Quiero mucho a Kathy. Ahora estoy emocionado por ver qué hace después. Como fan de Star Wars, lo que más me entusiasma siempre es ver cuando traen voces nuevas y cineastas nuevos para contar historias nuevas en ese mundo. Eso es lo que más espero que siga pasando”

El cineasta recordó su paso por la saga y sus sueños no dejan espacio a ambigüedades:

“Fue la experiencia de mi vida hacerlo. Ahora soy un fan de Star Wars aún más grande de lo que ya era cuando empecé. Me sentiría bendecido si eso alguna vez volviera a suceder.”

Carrie Fisher y Rian Johnson en el set de Star Wars: Los Últimos Jedi (Foto: IMDb)

Sus palabras contrastan con una narrativa que durante años sugirió que había quedado “cancelado” por la reacción hostil de una parte del fandom. En entrevista con Deadline a finales del año pasado, ella afirmó que Johnson no regresó porque sus películas de Entre Navajas y Secretos le consumieron tiempo.

Lo que salió mal con Los Últimos Jedi de Rian Johnson

No se puede negar que Episodio VIII fue una de las entregas más arriesgadas y visualmente audaces de la saga. Pero para ese sector ruidoso del público, representó una traición al espíritu clásico de Star Wars.

La película recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial, pero eso no evitó que se instalara la idea de un rechazo masivo. El retrato de Luke Skywalker, la centralidad de Rey, la aparición de Rose Tico o la muerte abrupta de Snoke detonaron discusiones que aún hoy resurgen.

Johnson quiso romper mitologías y desplazar la narrativa hacia lugares no explorado. Ese gesto convirtió su nombre en un símbolo de todo lo que algunos fans no querían que fuera Star Wars.

Esa polarización afectó Johnson, pero también a otros miembros del elenco. Kelly Marie Tran, quien interpretó a Rose, sufrió bullying masivo.

Ganancias y pérdidas en la era Kennedy

Bajo el mando de Kathleen Kennedy, Star Wars vivió una montaña rusa creativa y financiera. El Despertar de la Fuerza fue un fenómeno global que superó los dos mil millones de dólares y se convirtió en la película más taquillera a nivel local en la historia de Estados Unidos.

Rogue One también fue un éxito y superó los mil millones; más tarde Los Últimos Jedi alcanzó cifras similares. El Ascenso de Skywalker, aunque rentable, recibió una recepción tibia que dejó heridas en la trilogía secuela.

Han Solo: Una Historia de Star Wars fue el primer tropiezo serio. Después de ese rodaje turbulento y el cambio de directores, se convirtió en la única película de la saga que perdió dinero en cines.

En televisión, Kennedy acertó al priorizar The Mandalorian, que devolvió prestigio a la marca y convirtió a Grogu en un ícono. Series posteriores tuvieron suerte dispar. Andor fue aclamada por su tono político y su escritura realista, mientras que The Acolyte generó amplio rechazo en el fandom.

Con la salida de Kennedy ya consumada, Lucasfilm tiene dos largometrajes fechados. The Mandalorian y Grogu llega el 22 de mayo, y Star Wars: Starfighter el 28 de mayo de 2027.

Fuente.

No te pierdas: Director de ‘Los Últimos Jedi’ elogia ‘Frankenstein’ y llama a Guillermo del Toro ‘uno de los mejores artistas del mundo’