Guillermo del Toro revela que coescribió un guion con Francis Ford Coppola para adaptar ‘El Conde de Montecristo’

El cineasta mexicano Guillermo del Toro sorprendió esta semana al confirmar que posee un guion de ‘El Conde de Montecristo’ desarrollado junto a Francis Ford Coppola a finales de los años noventa. La revelación no llegó en forma de anuncio oficial ni de comunicado industrial, sino como respuesta directa a un tuit viral que imaginaba una nueva adaptación cinematográfica de la célebre novela de Alexandre Dumas tras compartir unas bonitas imágenes de ‘Frankenstein’.

También te puede interesar: George Lucas, creador de ‘Star Wars’, dice que Guillermo del Toro es ‘un genio’ y elogia ‘Frankenstein’

¿Por qué ‘El Conde de Montecristo’ sigue siendo una novela clave?

Publicada originalmente entre 1844 y 1846, ‘El Conde de Montecristo’ es una de las novelas más influyentes del siglo XIX. Escrita por Alexandre Dumas, la obra narra la historia de Edmond Dantès, un joven traicionado y encarcelado injustamente que, tras escapar de prisión y hacerse con una enorme fortuna, regresa bajo una nueva identidad para ejecutar una compleja venganza contra quienes arruinaron su vida.

Guillermo del Toro (imagen: Getty)

Más allá de su estructura de novela de aventuras, el libro ha sido leído durante décadas como una reflexión sobre la justicia, el poder, la identidad y los límites morales de la venganza. Su amplitud narrativa, con múltiples personajes y subtramas que se extienden durante años, ha convertido a la obra en un reto constante para cualquier intento de adaptación audiovisual.

También lee: Jacob Elordi revela que su madre le advirtió nunca trabajar con Guillermo del Toro por esta razón

Precisamente esa riqueza temática ha hecho que ‘El Conde de Montecristo’ siga siendo un texto recurrente para cineastas interesados en reinterpretar los mitos fundacionales de la cultura moderna.

El tuit que detonó la revelación de Guillermo del Toro

La conversación se originó a partir de un mensaje publicado en X por un usuario que fantaseaba con una posible adaptación de ‘El Conde de Montecristo’ dirigida por Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth reuniéndose tras ‘Frankenstein’. El comentario, acompañado de imágenes de la película ya estrenada, alcanzó millones de visualizaciones y provocó una respuesta directa del propio director.

Del Toro contestó de forma breve pero contundente: “¡Tengo el guion! Lo desarrollamos con Francis Coppola entre 1997 y 1998, ¡y es un western gótico!”. La frase confirma varios puntos concretos: la existencia del guion, la colaboración con Coppola, el periodo en el que fue desarrollado y su enfoque conceptual como “western gótico”. Sin embargo, por ahora el cineasta no mencionó planes de producción, estudios involucrados ni la posibilidad de que el proyecto se reactive en el corto plazo.

El contexto temporal no es menor. A finales de los noventa, Del Toro atravesaba una etapa de redefinición autoral tras su conflictiva experiencia en Hollywood, mientras que Coppola ya se encontraba fuera del sistema de grandes estudios, enfocado en proyectos personales de alto riesgo creativo. La coincidencia de ambos en torno a Montecristo sugiere una lectura del material más cercana al mito y al arquetipo que a la adaptación clásica.

Un clásico con una larga historia en cine y televisión

La novela de Dumas ha sido llevada a la pantalla en numerosas ocasiones desde los inicios del cine. Existen versiones mudas de principios del siglo XX, adaptaciones hollywoodenses como la protagonizada por Robert Donat en 1934, así como producciones europeas y latinoamericanas a lo largo de las décadas. En televisión, el formato de miniserie ha permitido acercamientos más extensos y fieles, como la producción francesa de 1998 encabezada por Gérard Depardieu.

Póster de la película de 2024 de ‘El Conde de Montecristo’ (imagen: Beta Fiction)

Más recientemente, el cine volvió a acercarse al relato con una adaptación francesa estrenada en 2024, mientras que otras versiones han optado por reinterpretaciones libres o traslaciones contemporáneas del núcleo narrativo. Esta abundancia de adaptaciones confirma la vigencia del texto y explica por qué la sola mención de un guion firmado por Del Toro y Coppola genera interés inmediato, incluso sin que exista un proyecto en marcha.

Por ahora, la revelación funciona como una pieza de arqueología creativa más que como un anuncio de futuro. Aun así, confirma que ‘El Conde de Montecristo’ ha estado, desde hace décadas, en el radar de algunos de los cineastas más influyentes del cine moderno.

Fuente.

No te vayas sin leer: Las seis películas de Guillermo del Toro que considera imprescindibles en su carrera

