Showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ compara a Lyonel Baratheon con Al Pacino y dice que quiere hacer un spin-off de su historia

El universo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ está más contenido que el de ‘Game of Thrones’; sin embargo, tiene personajes igual de memorables. Ira Parker, showrunner de la serie spin-off, cree que uno de ellos tiene la presencia y el carisma suficientes como para protagonizar su propia producción: Lyonel Baratheon, quien es interpretado por el actor británico Daniel Ings.

Hasta ahora, el también llamado Tormentalegre es uno de los personajes más carismáticos de ‘El Caballero de los Siete Reinos’. Su encuentro fortuito con Dunk tendrá consecuencias importantes en Poniente, por lo que tiene una relevancia narrativa mayor. Debido a esto, Parker explicó por qué Lyonel Baratheon merece su propia serie spin-off.

¿Quién es Lyonel Baratheon en ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

Dunk conoce a Lyonel Baratheon en el segundo capítulo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’. Su encuentro se define por la tensión y el humor, pero logran congeniar a pesar de sus diferencias. Baratheon es un caballero reconocido por su afición a la vida alegre, su carisma y su fuerte temperamento cuando las bromas quedan de lado.

Este singular habitante de Poniente ganó fama gracias a su participación en el Torneo de Vado Ceniza. Conquista a la gente común con su peculiar estilo de combate, donde las burlas nunca faltan. Debido a su actitud, se gana el resentimiento de otros caballeros, que lo ven como una amenaza para sus intereses.

Daniel Ings como Lyonel Baratheon en ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (Imagen: HBO)

En ‘El Caballero de los Siete Reinos’, tiene un rol muy importante en la historia de Dunk, quien se hizo enemigo de Aerion Targaryen luego de un encuentro desafortunado. Años después, se convierte en señor y enfrenta a Duncan Targaryen, luego de que rompiera el compromiso matrimonial con una de sus hijas.

Lyonel Baratheon es un personaje que destaca no solo por su simpatía, sino también por su peso político y su importancia en la tradición de Poniente. Por ello, no es una sorpresa saber que Ira Parker tiene un interés particular en su figura.

Ira Parker quiere hacer un spin-off del personaje

Para Ira Parker, Lyonel Baratheon representa lo mejor que Poniente tiene por ofrecer en cuanto a narrativa. Considera que el personaje está muy bien construido y que valdría la pena explorar más de su historia en la televisión. El showrunner quedó encantado con la actuación de Daniel Ings en ‘El Caballero de los Siete Reinos’, pues refleja todos los matices del personaje.

“Estoy molesto ya que no podemos hacer el spin-off de Lyonel Baratheon”, confesó Parker en una entrevista con ‘The Times’. El creativo trabaja actualmente en la segunda temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’, una producción que podría alargarse más de lo esperado. George R.R. Martin tiene planeado escribir 15 novelas más sobre las aventuras de Dunk y Egg, así que habrá material de sobra.

El showrunner comparó a Lyonel Baratheon con Al Pacino, pues considera que tiene la misma “peligrosidad temprana” que el actor imprimió a sus películas en los inicios de sus carrera. Agregó que Martin también “adora” al personaje, por lo que no pierde las esperanzas de que en el futuro tenga un rol más activo en otra producción.

Parker aseguró que la versatilidad de Lyonel Baratheon es lo más atractivo: “es capaz de pasar de una conversación tranquila y normal a algo bastante siniestro en un abrir y cerrar de ojos”. Por ahora, no hay ningún proyecto en desarrollo para expandir la historia de este singular caballero.

¿‘Game of Thrones’ tendrá más series derivadas?

George R.R. Martin tiene planes para expandir el universo de ‘Game of Thrones’ en la televisión. En días recientes, habló de nuevo sobre sus planes para hacer una secuela. Si bien no confirmó un proyecto, fuentes consideran que la serie de Jon Snow podría revivir o cambiar de enfoque para convertir a Arya Stark (Maisie Williams) en la protagonista.

Hace un par de años, el escritor confirmó varias series animadas de ‘Game of Thrones’ y habló de un spin-off enfocado en la conquista de Poniente por parte de Aegon I Targaryen. Sin embargo, se ha mantenido en silencio sobre el progreso de estas producciones. Por su lado, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, será muy cuidadoso al momento de tomar una decisión sobre la franquicia.

El directivo reiteró que puede haber varios proyectos en desarrollo, pero que eso no implica que estén en producción. En declaraciones para ‘Deadline’, explicó que no desean tener estrenos cada trimestre ni apostar por las series simultáneas. Su plan es tomarse el tiempo necesario para que los proyectos que entren a producción cumplan con las expectativas.

