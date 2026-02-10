Whoopi Goldberg critica a Donald Trump por video con IA que caricaturiza a Barack y Michelle Obama

La actriz y conductora Whoopi Goldberg se sumó a la polémica provocada por el video generado con inteligencia artificial que fue difundido desde la cuenta del presidente Donald Trump en Truth Social y que mostraba a Barack Obama y Michelle Obama representados como simios. Durante una emisión reciente de ‘The View‘, Goldberg criticó el contenido del clip y cuestionó el uso del imaginario de ‘El Rey León’ para justificar la publicación, en un contexto marcado por la negativa de Trump a disculparse y por las reacciones políticas y culturales que el video ha provocado.

¿Por qué Whoopi Goldberg cuestionó el uso de ‘El Rey León’?

Goldberg, quien dio voz al personaje de Shenzi en la versión animada de 1994 de ‘El Rey León’, arremetió contra Trump por vincular el video con la película de Disney. En el programa, la conductora señaló que no entiende “¿Por qué sientes la necesidad de cag**te en todo?” y recordó que la cinta es una historia infantil con personajes claramente definidos.

En ese sentido, subrayó que no existen simios dentro del universo de la película y reprochó que se intente presentar el video como una parodia inspirada en ella. “No hay simios en El Rey León y solo me gustaría que al menos una vez, una vez en su administración, verifiquen sus datos, verifiquen sus cosas”, dijo Goldberg al aire, cuestionando la falta de rigor incluso dentro del argumento defendido por la Casa Blanca.

La actriz también se refirió a su propia representación dentro del clip, donde aparece caracterizada como un hipopótamo, pese a que su participación original en la película fue como una hiena. Para Goldberg, ese detalle evidenció lo poco cuidado del video y reforzó su crítica hacia la forma en que se utilizó el material.

La ironía del hipopótamo y el “rey de la selva”

Más allá del señalamiento artístico, Goldberg recurrió a la ironía para desmontar la narrativa del video, en el que Trump es presentado como una figura dominante de la selva. La conductora recordó que, en la vida salvaje, los hipopótamos son animales considerablemente más peligrosos que los leones. “Solo ten cuidado: los hipopótamos te matarán más rápido que un león en estado salvaje”, afirmó, antes de describir cómo estos animales atacan y persiguen a sus presas.

Con ese comentario, Goldberg puso en entredicho la lógica simbólica del clip y criticó la intención de ridiculizar a otras figuras públicas sin asumir responsabilidad. “Si vas a burlarte de la gente, simplemente inventa tus propias cosas y admite que lo hiciste”, añadió, en un mensaje que apuntó directamente a Trump y a su equipo.

Otras reacciones desde ‘The View’ y el contexto político

La discusión no se limitó a Goldberg. La copresentadora Sunny Hostin también intervino para ofrecer una lectura más política del episodio. Hostin sostuvo que los Obama siguen siendo una referencia constante para Trump y que esa comparación lo incomoda, al contrastarlo con aspectos como la popularidad, la proyección internacional y el reconocimiento que obtuvo Barack Obama, incluido el Premio Nobel de la Paz.

Estas declaraciones se suman a una cadena de reacciones que ya habían incluido críticas de legisladores de ambos partidos y la explicación oficial de la Casa Blanca, que primero defendió el video como un “meme de internet” y después lo retiró, atribuyendo su publicación a un error de un miembro del staff. Trump, por su parte, ha insistido en que no cometió ningún error y ha rechazado ofrecer disculpas.

La intervención de Goldberg amplió el debate más allá del terreno político, al llevarlo al ámbito de la cultura popular y del legado de ‘El Rey León’. En conjunto, el episodio mantiene abierta la discusión sobre el uso de contenidos generados con IA, los límites de la sátira y el impacto de este tipo de publicaciones cuando provienen de cuentas oficiales del gobierno.

