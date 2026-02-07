‘No cometí ningún error’: Donald Trump dice que no se disculpará por video con IA que desató críticas

El presidente no se disculpará por el video que fue difundido desde su cuenta en Truth Social

El presidente de E.U., Donald Trump, aseguró que no ofrecerá disculpas por el video generado con inteligencia artificial que fue difundido desde su cuenta en Truth Social y que mostraba a Barack Obama y Michelle Obama representados como simios. Tras la eliminación del clip y la explicación oficial de la Casa Blanca, que atribuyó la publicación a un error de un miembro del staff, el propio Trump contradijo esa versión y defendió públicamente el contenido, pese a las críticas que lo calificaron como racista.

¿Por qué Donald Trump rechaza disculparse por el video?

Durante un intercambio con reporteros a bordo del Air Force One, el viernes 6 de febrero de 2026, Donald Trump fue cuestionado directamente sobre si se disculparía por el video. Su respuesta fue tajante: “No, no cometí ningún error”. El mandatario explicó que revisa “miles de cosas” y que había visto el inicio del clip antes de su publicación. “Vi el principio. Estaba bien”, añadió.

Donald Trump (Imagen: Rick Scuteri/AP Photo/picture alliance)

Trump señaló que el video le pareció una “parodia de El Rey León” y afirmó que el mensaje era “Una publicación muy fuerte en términos de fraude electoral”. En ese punto, volvió a referirse a sus acusaciones sobre las elecciones presidenciales de 2020, en las que resultó vencedor Joe Biden, pese a que dichas afirmaciones han sido ampliamente desmentidas.

“Nadie sabía que ese era el final. Si lo hubieran visto, probablemente habrían tenido el sentido común de quitarlo”, declaró el presidente al referirse a la parte final del video, donde aparecen los Obama caracterizados como simios mientras suena “The Lion Sleeps Tonight”.

La versión de la Casa Blanca y la eliminación del clip

Horas antes de esas declaraciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había defendido la publicación en un comunicado compartido con People. “Esto es de un video meme de Internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, escribió. “Por favor, detengan la indignación falsa e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense.”

Posteriormente, el video fue retirado de la cuenta de Truth Social del presidente. Un funcionario de la Casa Blanca señaló al mismo medio que “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó la publicación por error. Fue eliminada”. People solicitó información adicional sobre la identidad de esa persona y si continúa trabajando en la administración, sin obtener respuesta inmediata. Las declaraciones de Trump, sin embargo, contrastaron con esa explicación oficial, al insistir en que no consideró errónea la publicación.

Reacciones políticas y antecedentes del caso

La difusión del video generó cuestionamientos desde ambos partidos. Entre las voces que reclamaron una disculpa pública estuvo la del senador republicano Tim Scott, aliado de Trump durante la campaña presidencial de 2024, quien expresó dudas sobre la autenticidad del material y lo calificó como el episodio más abiertamente racista que había visto provenir de la Casa Blanca, además de pedir que fuera retirado.

Donald Trump (Fotografía: AP/Evan Vucci)

Después de esa reacción, el propio Trump aseguró que conversó con el senador y restó importancia a la controversia, al señalar que la relación entre ambos se mantenía en buenos términos y que Scott había comprendido su postura.

Históricamente la asociación de personas negras con simios ha sido utilizada como un recurso racista para deshumanizar y justificar prácticas de segregación. También ubicó el episodio dentro de un patrón previo en la relación de Trump con Barack Obama, marcado por la difusión de teorías falsas sobre su lugar de nacimiento y su supuesta inelegibilidad constitucional. En ese contexto, la decisión del presidente de no disculparse prolonga el debate sobre el uso de contenidos creados con inteligencia artificial y los límites del discurso cuando se difunden desde cuentas oficiales.

