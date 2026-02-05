Hermano de Billie Eilish defiende sus comentarios contra ICE en los Grammy 2026 tras críticas de Rob Schneider

Billie Eilish volvió a convertir el micrófono en un lugar incómodo para el poder durante la ceremonia de los premios Grammy 2026. Luego de que esa incomodidad se transformara, en cuestión de horas, en una pelea pública dentro y fuera de la industria, Finneas O’Connell, su hermano mayor, sale en su defensa.

Lo que en una noche suele quedarse en el terreno del espectáculo se desplazó al carril de la disputa cultural y la memoria histórica. Y como ocurre cada vez que una figura pop se pronuncia sobre temas políticos, la polémica se volvió una rueda veloz, con celebraciones y ataques que se alimentan de capturas y frases sueltas.

Billie Eilish protesta en los Grammy 2026

A la par del reconocimiento que recibió en los Grammy 2026 por Canción del Año, su postura política también quedó a la vista. En el actual contexto que se vive en Estados Unidos, repleto de operativos migratorios y discusiones sobre fronteras, la cantante habló sobre el rol de ICE y lanzó una consigna.



Billie Eilish y Finneas O’Connell en los Grammy 2026 (Foto: Getty)

“Nadie es ilegal en una tierra robada. Y, sí, ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer, pero me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces de verdad importan, y la gente importa.”

A partir de ahí, la discusión se bifurcó. La intervención fue para algunos una forma de usar el escenario más visible del pop para interrumpir la normalidad. Por otro lado, el mensaje también se convirtió en blanco para acusaciones de hipocresía, un deporte habitual cuando una celebridad habla de política.

Rob Schneider y otros critican a Billie Eilish

El conflicto subió de temperatura cuando Rob Schneider decidió entrar a la conversación con un comentario en redes sociales.

“¡Tu sauna, tu alberca para nadar y tu cerca de alambre de púas están en TIERRA INDÍGENA ROBADA! Devuelve esa mierda, al menos, a TUS AGENTES DE BIENES RAÍCES de Beverly Hills.”

Ricky Gervais, el actor y comediante, también lanzó una indirecta a Billie Eilish en relación con su monólogo de 2020 en los Globos de Oro, cuando pidió a las celebridades no dar discursos políticos debido a que “no están en posición de aleccionar a nadie” y “no saben nada sobre el mundo real”. En X, Gervais citó su propio video: “No están escuchando.”

Parte de la reacción de Schneider insiste en que la residencia de Billie Eilish está ubicada en tierra asociada a los Tongva, un tema real dentro de la historia local, aunque en internet suele usarse más como munición que como punto de partida para una conversación responsable. Cabe mencionar que la tribu Tongva agradeció a Eilish por su comentario en los Grammy 2026 a través de un comunicado para Daily Mail:

Billie Eilish y Finneas O’Connell en los Grammy 2020 (Foto: Getty)

“Agradecemos la oportunidad de brindar claridad respecto a los comentarios hechos por Billie Eilish. Como el Pueblo Originario de la cuenca del área metropolitana de Los Ángeles, entendemos que su hogar está situado en nuestra tierra ancestral. Eilish no ha contactado a nuestra tribu de manera directa respecto a su propiedad; aun así, valoramos cuando las figuras públicas dan visibilidad a la verdadera historia de este país. Nos hemos puesto en contacto con el equipo de Eilish para expresar nuestro agradecimiento. Esperamos que, en futuras discusiones, se pueda hacer referencia explícita a la tribu para que el público entienda que la cuenca del área metropolitana de Los Ángeles es territorio Gabrieleno Tongva.”

Finneas O’Connell defiende a su hermana menor

La defensa más sonora llegó de quien conoce el precio de la exposición pública desde adentro. Finneas O’Connell, hermano y colaborador central de Billie Eilish, reaccionó en Threads y también en Instagram Stories:

“Estoy viendo a muchos hombres blancos, viejos y muy poderosos indignados por lo que dijo mi hermana de 24 años durante su discurso de aceptación. Literalmente podemos ver sus nombres en los archivos de Epstein.”

