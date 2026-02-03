Ricky Gervais critica los Grammy 2026 tras los discursos de Billie Eilish y Bad Bunny contra ICE: ‘No están escuchando’

La noche de los Grammy 2026 trajo diferentes tipos de controversia, y Ricky Gervais protagoniza una de ellas. El comediante y actor, estrella de After Life, tomó las redes sociales para decir a los ganadores de la entrega de premios que no deben dar discursos políticos. Las intervenciones son producto del acalorado clima que ahora mismo se vive en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y las fuerzas de ICE.

Ricky Gervais en los Globos de Oro 2020

El antecedente más citado para entender la postura del comediante se remonta a su monólogo de apertura en los Globos de Oro 2020. Aquella noche, Gervais pidió a los asistentes que, en caso de ganar, evitaran convertir el micrófono en una tribuna política.

“Si esta noche ganan algún premio, no lo usen como plataforma para dar un discurso político. No están en posición de darle lecciones al público sobre nada. No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes pasó menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Así que, si ganan, suban, acepten su pequeño premio, denle las gracias a su representante, a su Dios y váyanse al diablo, ¿ok? Esto ya dura tres horas. Bien, vamos con el primer premio.”

Las palabras de Gervais trascendieron y todavía dividen opiniones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos sectores también condenan al actor por asumir que las figuras públicas no pueden posicionarse en cuestiones sociales y ejercer una opinión o su pensamiento crítico.

Billie Eilish y Bad Bunny se pronuncian contra ICE

Finneas O’Connell y Billie Eilish en los Grammy 2026 (Foto: CBS)

La edición 2026 de los Grammy estuvo atravesada por un clima de posicionamiento colectivo. Varios artistas portaron insignias y mensajes hacia las políticas migratorias de Estados Unidos, en particular, contra ICE. En ese contexto, los discursos de aceptación se transformaron en espacios de denuncia y solidaridad.

Tras recibir uno de los premios más relevantes de la noche, el de Canción del Año, Billie Eilish, en compañía de su hermano, Finneas O’Connell, utilizó su tiempo en el escenario para expresar un rechazo total a la agencia migratoria:

“Nadie es ilegal en una tierra robada. Y, sí, ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer, pero me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces de verdad importan, y la gente importa.”

Bad Bunny también se unió a la protesta al cerrar su discurso por Álbum del Año con una consigna similar. El artista puertorriqueño y autor de DtMF habló de humanidad, de la necesidad de responder al odio con amor y de reconocer la aportación de las comunidades migrantes.

“Antes de darle gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor.”

Ricky Gervais reacciona tras los Grammy 2026

Ricky Gervais para The Hollywood Reporter

Horas después de concluida la ceremonia, Ricky Gervais reaccionó a lo ocurrido con una publicación breve. El actor compartió un fragmento de su antiguo monólogo y añadió: “No están escuchando”. Desde su perspectiva, hablarle de política a una audiencia conformada por colegas y simpatizantes no genera cambios concretos en el mundo. La publicación coloca sobre la mesa la discusión sobre el rol de las celebridades en la conversación pública y la frontera entre conciencia social y performatividad.

Por un lado, hay artistas que consideran el escenario como un espacio legítimo para visibilizar causas urgentes; por otro, hay voces como la de Gervais que cuestionan la efectividad de esa estrategia. Ninguna de las posturas es nueva, pero su choque durante los Grammy 2026 amplificó el contraste.

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero.

