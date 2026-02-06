Jimmy Kimmel se vuelve a burlar del documental de ‘Melania’ y dice que Donald Trump compró a los críticos

Una vez más, Jimmy Kimmel lanza nuevos comentarios sobre el documental de Melania Trump. El largometraje, dirigido por Brett Ratner, fue uno de los estrenos más comentados (pero no vistos) de la semana pasado. El presentador no pierde la oportunidad de emitir palabras filosas en contra de quien buscó acabar con su programa de televisión el año pasado.

Durante su más reciente monólogo nocturno, el conductor retomó el tema de Melania, producción respaldada por Amazon MGM, y volvió a poner bajo la lupa tanto su desempeño comercial como la manera en que ha sido recibido por el público.

Kimmel planteó un escenario donde las cifras y las reseñas no encajan del todo, dando pie a una sensación de rareza que él mismo explotó como material cómico para su programa.

Jimmy Kimmel carga contra el documental de Melania Trump… otra vez

No es la primera ocasión en que el presentador utiliza su espacio para hablar del largometraje centrado en la esposa de Donald Trump. Hace unos días describió el proyecto como un producto nacido de meros intereses políticos, comentario que dividió a la redes sociales. Por un lado los MAGA y por otra su oposición.

Donald y Melania Trump en el estreno del documental 'Melania'

Ahora, Kimmel retomó el asunto con una nueva serie de observaciones que señalan la forma en que el documental logró colocarse en el radar mediático pese a una recepción crítica ampliamente desfavorable.

El conductor sugirió, entre bromas, que el comportamiento del público en taquilla no luce orgánico, sino cuidadosamente orquestado. A partir de reportes sobre la compra masiva de boletos, Kimmel imaginó un escenario en el que entradas habrían sido adquiridas en “bloque” para después ser repartidas entre simpatizantes republicanos y hogares de adultos blancos mayores.

La imagen sirvió como punto de partida para uno de los momentos más comentados de la noche, al describir la supuesta entrega de medicamentos junto con pases para ver el documental.

“Fuentes dicen que hubo indicios de que se compraron bloques de boletos para Melania y luego se distribuyeron entre activistas republicanos y asilos de adultos mayores, que en realidad son prácticamente lo mismo. Imaginen a esos pobres ancianos: ‘Buenos días, señora Greenwald. Aquí están sus pastillas para el corazón y aquí están sus pastillas para el hígado. Y aquí tiene un par de boletos para Melania.”

Taquilla y recepción crítica de ‘Melania’

En su primer fin de semana, Melania debutó con una recaudación cercana a los siete millones de dólares en Estados Unidos, una cifra respetable para un documental, pero que adquiere una dimensión sombría al compararse con los alrededor de 75 millones invertidos.

El comediante también dirigió su atención hacia el choque entre críticos y audiencia. Al momento de su monólogo, el filme contaba con una calificación mínima por parte de la prensa especializada, mientras que el puntaje otorgado por usuarios rozaba el cien por ciento. Kimmel aprovechó ese desequilibrio para bromear con la idea de que el público estaba mostrando un entusiasmo casi milagroso.





“Hasta esta noche, Melania tiene una calificación de 5% por parte de los críticos. Eso es muy bajo. Para ponerlo en perspectiva, es 1% más bajo que Gigli. La puntuación del público para Melania es 99% positiva, lo cual es 1% más alta que El Padrino. Y estoy seguro de que Donald J. Corleone no tuvo absolutamente nada que ver con eso.”

Los datos de mercado muestran que el grueso del público que acudió a ver Melania durante su estreno pertenece a un sector demográfico muy específico. Son personas mayores de 45 años, en su mayoría mujeres, y concentradas en ciudades tradicionalmente conservadoras.

Lo que muestra el documental y su estancia en México

Melania sigue a la Primera dama durante los 20 días previos a la segunda toma de posesión presidencial de Donald Trump. El documental se construye alrededor de su rol como esposa y madre.

Fuera de Estados Unidos, la respuesta fue notablemente más fría. En México, medios como El País reportaron que, durante su breve paso por salas de la Ciudad de México, varias funciones se proyectaron prácticamente vacías, incluso en complejos de alta afluencia como Cinépolis. La película desapareció de la cartelera en menos de una semana.

