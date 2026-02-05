Donald Trump dice que no se involucrará en el conflicto entre Paramount y Netflix por Warner: ‘El Departamento de Justicia se encargará’

El presidente de Estados Unidos volvió a cruzarse, aunque sea por la orilla, con una de esas batallas corporativas que parecen peleas de titanes pero se deciden en oficinas y tribunales. Hablamos de la ya famosa puja entre Netflix y Paramount Skydance por el futuro de Warner Bros. Discovery. El pleito hace tiempo que dejó […]

El presidente de Estados Unidos volvió a cruzarse, aunque sea por la orilla, con una de esas batallas corporativas que parecen peleas de titanes pero se deciden en oficinas y tribunales. Hablamos de la ya famosa puja entre Netflix y Paramount Skydance por el futuro de Warner Bros. Discovery. El pleito hace tiempo que dejó de ser cualquier cosa y ahora es un choque que reacomodará el mapa del streaming y el cine comercial.

Donald Trump dice que no intervendrá en la contienda de Paramount y Netflix

Para el público quizá se siente como otra disputa lejana de siglas y cifras; para la industria es el tipo de operación que cambia catálogos, ventanas de estreno, presupuestos y hasta el tono de riesgo que una compañía se permite. Cada bando intenta vender su versión como la ruta “más segura” hacia un cierre o compra estable.

¿La Casa Blanca intervendrá o no? Esa es la cuestión. En una entrevista con NBC News, Donald Trump afirmó que no piensa intervenir entre Paramount y Netflix, y que el tema quedará en manos del Departamento de Justicia: “No he estado involucrado… El Departamento de Justicia se encargará de ello”. También retrató el conflicto: “Se están dando con todo, y habrá un ganador.”

Donald Trump y Ted Sarandos, CEO de Netflix (Foto: Especial)

La guerra entre Paramount y Netflix por Warner

La pelea es una guerra por dos premios distintos, es decir, el músculo de un estudio histórico y el imán de una plataforma que ya domina hábitos de consumo. Netflix busca quedarse con la parte de Warner relacionada con estudios y streaming; Paramount Skydance, en cambio, ha perseguido una compra más amplia del conglomerado. En ambos casos, el resultado tendría consecuencias para la competencia, la negociación con talento y la circulación de franquicias que llevan décadas en la cultura pop.

Al centro del tablero está el acuerdo que Netflix anunció para adquirir el negocio de estudios y streaming de Warner Bros. Discovery por alrededor de 72 mil millones de dólares, con un precio de 27.75 dólares por acción bajo una versión en efectivo. Ese pacto todavía depende de procesos formales con el Departamento de Justicia como actor fundamental en el frente antimonopolio.

Por su parte, Paramount Skydance mantuvo la presión con una oferta hostil. Extendió el plazo de su oferta pública de adquisición para que los accionistas de Warner Bros. Discovery puedan tender sus acciones, con una fecha límite movida a febrero de 2026.

Las propuestas de Netflix y Paramount

Netflix se apoya en el argumento de que ya hay un trato encaminado y que su compra impulsaría, según su versión, la competencia en un ecosistema saturado de suscripciones. Esa línea se ha defendido incluso en Washington. El co-CEO Ted Sarandos compareció ante un subcomité del Senado en el contexto de la revisión política y regulatoria del acuerdo, en un momento en que el tamaño de la operación alimenta preguntas sobre concentración.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: Getty)

Paramount Skydance, por su parte, insiste en que su propuesta da más dinero en efectivo por acción y que su ruta tendría mejores probabilidades regulatorias, aunque su ofensiva también carga un costo. Al ser una oferta hostil, requiere de buen músculo financiero y una campaña sólida para convencer a accionistas que ya ven un camino “más simple pero seguro” con el pacto rival de Netflix. La ampliación del plazo a febrero es en realidad una estrategia de desgaste: no soltar el volante y obligar a que la discusión siga viva.

Para Warner Bros. Discovery, el dilema tiene algo de novela corporativa. Debe elegir entre el acuerdo que parece más avanzado o el rival que promete mayor pago inmediato. A eso se suma el ruido natural de un sector que todavía está reacomodando su economía tras años de expansión del streaming y cambios en el valor de bibliotecas. Por lo pronto, Donald Trump concluye que no intervendrá entre Paramount y Netflix.

