Jimmy Kimmel se burla de la taquilla de ‘Melania’: ‘Fue el mayor estreno de un proyecto de vanidad y soborno corporativo en los últimos 10 años’

El presentador Jimmy Kimmel volvió a convertir el monólogo nocturno en un espacio de sátira política, esta vez con el documental Melania como blanco principal. Acostumbrado a caminar sobre la cuerda floja entre el humor y la provocación, retomó la conversación pública alrededor del proyecto cinematográfico dedicado a la primera dama de Estados Unidos y lo hizo con una serie de comentarios que pronto circularon en redes sociales.

Jimmy Kimmel se burla del documental de Melania Trump

Durante su monólogo del 2 de febrero, Jimmy Kimmel bromeó con la posibilidad de exigir ser anfitrión de los premios Óscar de 2027 en caso de que ‘Melania’ obtenga una nominación como mejor documental. La frase tuvo un tono deliberadamente exagerado, pensado para ridiculizar tanto la idea como el entusiasmo que ciertos sectores mostraron ante el desempeño comercial de la cinta dirigida por Brett Ratner.

“Anótenlo desde ahora. Si Melania es nominada al Óscar, yo presentaré esa ceremonia. Me lo pidan o no. Voy a insistir en hacerlo.”







Melania Trump en el estreno de su documental (Foto: Getty)

Kimmel recordó una reacción televisiva que lo motivó a subir el tono de la sátira. La conductora de Fox News, Kayleigh McEnany, celebró el debut del documental y sugirió que “debería ser nominado al Óscar”, además de comentar que Melania Trump sería “por mucho, la mejor vestida” en una hipotética ceremonia. Ante ello, el presentador ironizó con que la película tiene muy bajas calificaciones y comentarios negativos, pero al menos “en Fox News cuenta con un sólido 100%”.

Entérate: Brett Ratner, director de ‘Melania’, niega haber tenido una relación personal con Jeffrey Epstein tras revelación de foto junto a él

La recepción de ‘Melania’

El documental tuvo un arranque en salas que sorprendió incluso a analistas de la industria, al recaudar alrededor de 7 millones de dólares en su primer fin de semana. Para un proyecto de este tipo, sin el respaldo de una franquicia tradicional ni un público cinéfilo cautivo, la cifra resultó mayor a lo esperado.

Sin embargo, la respuesta crítica ha sido negativa. La película arrastra una baja calificación en agregadores de reseñas, donde se le cuestiona tanto su estructura como su intención de controlar la imagen pública de su protagonista. Ese contraste entre taquilla y recepción especializada alimenta la duda sobre si estamos ante un éxito comercial genuino o producto impulsado por un ecosistema político-mediático específico.

Kimmel ya había adelantado su postura semanas antes del estreno, cuando calificó la producción como un “soborno de 75 millones de dólares” hecho por Amazon, comentario que retomó ahora al hablar del arranque comercial.

“Estableció un récord. Fue el mayor estreno de un proyecto de vanidad no musical/soborno corporativo descarado en los últimos 10 años.”

¿De qué trata ‘Melania’?

Estrenada el pasado 30 de enero, el mismo día que el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizó para liberar nuevos archivos del caso Epstein, el documental es una crónica sobre Melania Trump durante los 20 días previos a la segunda toma de posesión presidencial de Donald Trump. Según su sinopsis oficial, el filme ofrece un acceso privilegiado a la vida de la primera dama mientras organiza los planes de la inauguración y enfrenta la transición en la Casa Blanca.

Durante una aparición en Fox News, Melania declaró que Donald Trump vio la película y la consideró una “película que hay que ver”, además de asegurar que su hijo Barron también aparece en el documental y lo disfrutó. Jimmy Kimmel tomó estos comentarios y señaló que “todas las personas que salen en la película están dando reseñas excelentes.”

“Bueno, para Donald Trump es una película que hay que ver. Mi apuesta es que vio los primeros ocho minutos y se quedó dormido con la cara en su cubo de palomitas.”

Más allá de la sátira, Melania se incribe en una tendencia creciente sobre figuras políticas que utilizan el formato documental como herramienta de posicionamiento y narrativa personal. Este género, históricamente asociado a la investigación y el cuestionamiento, se convierte en estos casos en un espacio de autorrepresentación que fácilmente da espacio a críticas dentro y fuera de la oposición.

No te pierdas: Por qué el documental de Melania Trump salió de los cines de Sudáfrica