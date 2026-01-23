Jimmy Kimmel dice que su programa está siendo amenazado y pide ayuda al público estadounidense

El conductor Jimmy Kimmel volvió a poner sobre la mesa el interminable debate político, tras advertir en su programa que está siendo nuevamente amenazado, en un contexto marcado por cambios regulatorios, presión política abierta y un antecedente reciente en el que su show fue retirado del aire durante varios días. La advertencia no llegó en abstracto: Kimmel habló directamente a la audiencia y dejó claro que el riesgo no es hipotético.

¿Por qué la FCC vuelve a poner a Jimmy Kimmel en la mira?

Durante un monólogo en Jimmy Kimmel Live!, el comediante abordó lo que describió como una nueva ofensiva de la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) contra los programas de entrevistas. El detonante fue la reciente “aclaración” del regulador sobre la equal time rule, una norma que obliga a las televisoras a otorgar el mismo tiempo de pantalla a candidatos políticos rivales.

Jimmy Kimmel (Imagen: Disney)

Durante décadas, los talk shows habían quedado exentos de esta regla gracias a un precedente establecido en 1996, cuando Jay Leno logró que The Tonight Show fuera considerado un espacio equiparable a programación informativa. Sin embargo, la FCC ahora sostiene que no ha recibido evidencia de que los talk shows actuales califiquen para esa exención y advierte que los programas “motivados por fines partidistas” no tendrían derecho a ella.

En respuesta a este escenario, Kimmel fue directo ante su público:

“La FCC nos amenaza de nuevo. Quizás necesite tu ayuda otra vez.”

El antecedente: cuando el programa fue sacado del aire

La advertencia de Kimmel se apoya en un antecedente reciente que marcó un punto de inflexión para su programa. En septiembre de 2025, ‘Jimmy Kimmel Live!‘ fue retirado de la programación de ABC durante varios días luego de un comentario al aire relacionado con el contexto político que rodeó el asesinato del podcaster conservador Charlie Kirk. En ese momento, la reacción no fue inmediata desde el regulador federal: la presión inicial provino de estaciones afiliadas, preocupadas por el clima político y la posible respuesta de sectores conservadores.

Conforme la polémica escaló, la Federal Communications Commission (FCC) se involucró en el debate, y Disney optó por una suspensión temporal del programa como medida de contención. La decisión generó una reacción pública significativa y un respaldo abierto de figuras de la industria del entretenimiento, lo que llevó a que el show regresara al aire pocos días después, una vez que la presión disminuyó.

Ese episodio dejó claro que el programa no solo puede ser cuestionado desde el discurso político, sino también vulnerable a mecanismos institucionales indirectos, un antecedente que explica por qué Kimmel interpreta las nuevas advertencias de la FCC como una amenaza real y no como una controversia pasajera.

Donald Trump (Imagen: AP – Evan Vucci)

Un clima político que amplifica la presión

El nuevo episodio ocurre además en un entorno donde Donald Trump ha amplificado públicamente los planes de la FCC. Desde su plataforma Truth Social, el presidente compartió artículos sobre el tema y celebró la posibilidad de que programas como ‘Jimmy Kimmel Live!’ o ‘The View‘ se vean obligados a ofrecer espacio a políticos del partido opuesto cada vez que inviten a un funcionario electo.

Fuentes citadas señalan que la medida también podría impactar a The Tonight Show y The Late Show, transformando la dinámica editorial de la televisión abierta estadounidense.

Con información de The Hollywood Reporter.

