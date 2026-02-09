Bad Bunny en el Super Bowl: Récords, setlist, invitados y todo sobre el show histórico que hizo enfurecer a Donald Trump

Muchos dudaban pero se equivocaron. Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl LX en un evento cultural de escala continental que unió música y política. El cantante y compositor puertorriqueño de 31 años transformó el estadio en una fiesta colectiva que desbordó el espectáculo deportivo para colocarse sin problema en el ojo mediático estadounidense, y mundial, claro.

Es importante señala que la presentación despertó reacciones de todo tipo entre fanáticos y detractores, pero también dio pie a discusiones sobre representación y pertenencia, temas que suelen aparecer con cautela en eventos masivos de este tipo, pero que aquí se mostraron sin rodeos y con toda la disposición de echar la casa por la ventana.

Bad Bunny establece nuevo récord de audiencia en el Super Bowl

El sorprendente impacto del espectáculo se vio en los números. Bad Bunny rompió marcas históricas de audiencia y se colocó por encima de presentaciones que ya parecían difíciles de superar.

Bad Bunny en el Super Bowl LX (Foto: X)

La transmisión alcanzó a más de 142 millones de espectadores y superó registros de artistas como Kendrick Lamar, Usher y Rihanna, cuyas actuaciones habían dominado el ranking en años anteriores y parecían fijar un techo difícil de rebasar.

El show de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por Bad Bunny, brilló por su construcción visual y simbólica. El escenario recreó espacios cotidianos de la vida caribeña, con referencias directas a Puerto Rico y a la experiencia migrante, además de integrar bailarines, músicos tradicionales, invitados y escenas de celebración comunitaria.

Bad Bunny apareció vestido de blanco, con referencias numéricas y gráficas que se manejan como guiños históricos, mientras el espectáculo avanzaba como una fiesta que no interrumpía su objetivo para dar discursos explícitos; más bien dejaba que la música y las imágenes hablaran por sí mismas.

El setlist

El recorrido musical funcionó como un viaje por distintas etapas de su carrera y enlazó éxitos con canciones sobre política y emoción. Puedes ver el setlist completo a continuación:

Tití me preguntó Yo perreo sola (con VOY A LLeVARTE PA PR) EoO Die With a Smile (Lady Gaga, con intro de MONACO) BAILE INoLVIDABLE NUEVAYoL El apagón (con LO QUE LE PASÓ A HAWAii, intro de Ricky Martin) DtMF (con intro de CAFé CON RON)

Los invitados latinos de Bad Bunny

Uno de los aspectos más importantes del espectáculo fue la presencia de figuras latinas que aparecieron como parte integral del mensaje. Ricky Martin se sumó en un momento particularmente emotivo para conectar a generaciones distintas de música latina que han dialogado con el mercado estadounidense en contextos muy distintos.

En distintos puntos del escenario se pudo ver a Pedro Pascal, Cardi B, Karol G y Jessica Alba, entre otras figuras, participando como asistentes de la celebración, más como comunidad que como desfile de celebridades.

Bad Bunny ridiculiza a MAGA

Bad Bunny en el Super Bowl LX (Foto: X)

Fuera del estadio, el movimiento MAGA organizó un evento alterno que pretendía ofrecer una versión “patriótica” del medio tiempo, pero la comparación resultó desfavorable desde el inicio. Su nombre fue All American Half-time Show, con Kid Rock como la estrella principal.

Mientras el show de Bad Bunny desplegó energía y diversidad, la alternativa fue recibida con indiferencia y críticas por su falta de cohesión artística y su tono marcadamente excluyente. En su intento de contraprogramación, el show de MAGA terminó amplificando aún más la atención sobre Bad Bunny y su propuesta.

Donald Trump reacciona al show del Super Bowl

Poco después de que concluyera el medio tiempo, Donald Trump no tardó en publicar un mensaje en Truth Social donde calificó el espectáculo como ofensivo y aseguró que no representaba los valores del país. Criticó el uso predominante del español y afirmó que nadie podía entender lo que se decía en el escenario. Puedes ver una traducción de su mensaje a continuación:

“El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la HISTORIA. No tiene sentido, es un insulto a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo el programa en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Este “show” es solo una “bofetada en la cara” para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, incluido el mejor mercado bursátil y los mejores planes 401(k) de la historia. No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y, ya verán, recibirá buenas críticas de los Fake News Media, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el MUNDO REAL. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de saque inicial. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!

Presidente DONALD J. TRUMP”

