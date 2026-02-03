‘El Día del Fin del Mundo: Migración’: Gerard Butler afianza buena racha con Ric Roman Waugh y estrenan su cuarta película juntos

Gerard Butler regresa a las salas de cine este 2026 con un nueva propuesta de acción y peligro. Se trata de El Día del Fin del Mundo: Migración, película secuela que coloca a su estrella principal en los reflectores de un relato de supervivencia sobre el miedo colectivo y la reconstrucción humana tras la catástrofe.

La nueva entrega aparece en un momento particular del cine comercial, donde los relatos postapocalípticos van más allá de la destrucción espectacular y se acercan a lecturas de fragilidad social. La dupla creativa formada por Butler y el director Ric Roman Waugh ha encontrado una fórmula estable y sostenida en personajes comunes enfrentados a escenarios extremos, con el enfoque puesto en la resistencia y no tanto en la épica heroica tradicional.

Las cuatro colaboraciones de Gerard Butler y Ric Roman Waugh

Si hablamos de alianzas recurrentes en Hollywood, pocas han resultado tan consistentes en los últimos años como la de Butler y Roman Waugh. Su historia comenzó en el terreno del thriller de acción, con títulos que apostaban por conflictos directos, tensión sostenida y personajes empujados al límite sin ornamentos innecesarios.

La relación se afianzó con El Día del Fin del Mundo en 2020, una película que sorprendió por su recepción durante los meses más duros de la pandemia. Pero en lugar de quedar como un producto circunstancial, aquella cinta encontró una audiencia amplia en plataformas digitales, lo que terminó por cambiar el destino de una secuela que nunca estuvo en los planes originales.

Ric Roman Waugh, director de El Fin del Mundo: Migración (Foto: X)

Con Agente Bajo Fuego, El Día del Fin del Mundo, Escape Bajo Fuego y ahora El Día del Fin del Mundo: Migración, la colaboración suma cuatro películas donde ambos han afinado la misma sensibilidad por esas historias áridas pero abundantes, centradas en decisiones morales bajo presión.

¿De qué trata El Día del Fin del Mundo: Migración?

Cinco años después del impacto del cometa Clarke que devastó gran parte del planeta, la secuela sitúa a la familia Garrity fuera de la aparente seguridad que había definido el final de la primera entrega. El mundo que encuentran ya no es únicamente un paisaje arrasado, sino un territorio inestable, con fenómenos naturales impredecibles, violencia, comunidades que intentan reorganizarse con recursos mínimos y mucha incertidumbre.

Gerard Butler retoma el papel de John Garrity, acompañado nuevamente por Morena Baccarin como Allison, mientras el personaje de Nathan ahora es interpretado por Roman Griffin Davis. A ellos se suman Amber Rose Revah y William Abadie, rostros que expanden el mapa de esta travesía por una Europa convertida en páramo.

El Día del Fin del Mundo: Migración tuvo su lanzamiento internacional a inicios de 2026 y llega a México este 5 de febrero gracias a la distribución de Diamond Film. El público ha respondido con entusiasmo en la taquilla estadounidense y se podría replicar el fenómeno que convirtió a la primera entrega en un éxito tardío.

¿Cómo El Día Fin del Mundo: Migración se inspira en Niños del Hombre?

Gerard Butler como John Garrity (Foto: Diamond Films)

Ric Roman Waugh reconoció una influencia clara de Niños del Hombre en su aproximación ética al futuro. Al igual que en la obra de Alfonso Cuarón, el apocalipsis no es el verdadero antagonista, sino el telón de fondo para observar hasta dónde pueden llegar personas cuando las estructuras en las que confiaron desaparecen.

“Me encanta Niños del Hombre. Estás ante un mundo verdaderamente distópico, pero la historia trata sobre las personas que viven en él y de lo que los seres humanos somos capaces, de lo que nos hacemos unos a otros. Eso es lo que más me gusta de esta franquicia. No importa cuál sea el desastre. Este cometa podría ser una pandemia. Podría ser cualquier cosa. En realidad, todo trata de cómo nos comportamos los seres humanos entre nosotros. Había muchas preguntas morales que quería poner sobre la mesa. Mi trabajo como cineasta no es responder esas preguntas.”

