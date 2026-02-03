‘Lo que dice el corazón’: La película bajacaliforniana triunfa en el Festival Internacional de Cine de Chandler en Arizona

Esta propuesta mexicana tiene a Rene Bueno como director y a Jaime Aymerich y Lorena E. González como protagonistas

El cine mexicano lo logra de nuevo. Lo que dice el corazón, la película bajacaliforniana a cargo de Rene Bueno, se convirtió en una de las grandes protagonistas del Festival Internacional de Cine de Chandler, un certamen que año con año busca tender puentes entre el cine independiente y el público estadounidense.

Lo que dice el corazón deslumbra en Chandler

El Festival Internacional de Cine de Chandler se ha posicionado como una vitrina para obras que privilegian la identidad y el riesgo narrativo por encima de las fórmulas. En ese marco, la cinta de Bueno llamó la atención del jurado por su aproximación respetuosa a temas complejos y por un trabajo actoral que se sostiene sin problema.

A través de su perfil en Facebook el director compartió la buena nueva. Mejor película, Mejor película latina y Mejor actor para Jaime Aymerich. Este paso por paso por Chandler significó una validación para un proyecto que nació lejos de los grandes centros de producción.

“¡Nuestra película bajacaliforniana, Lo que dice el corazón, anoche ganó Mejor actor para Jaime Aymerich, Mejor película latina y Mejor película en el Festival Internacional de Cine Chandler en Arizona! El gran Enrique Torres, guionista; las maravillosas productoras, Barbarella Pardo y Carolina Aymerich; el maestro Alberto Lee, fotógrafo; con Lorena González como protagonista, Sergio Valenzuela, Verónica Montes, Roberto Sosa, Axel Ricco, Sonia Couoh y Jeff Fahey. Aplausos a todos ellos.”



Lorena E. González en Lo que dice el corazón (Foto: IMDb)

La estancia y éxito de Lo que dice el corazón en Arizona refrendó la posibilidad de que el cine regional mexicano dialogue con audiencias internacionales sin diluir su identidad ni su contexto social.

Una historia que escucha antes de hablar

En el núcleo de Lo que dice el corazón se encuentra Tomás (Aymerich), un padre soltero que enfrenta una enfermedad terminal y una inquietud que no admite demora: su hijo está dentro del espectro autista y no sabe lo que pasará con él cuando ya no esté. Kevin (Sergio Valenzuela) es presentado desde su manera particular de percibir el entorno.

La llegada de Marilyn (Lorena E. González), una joven víctima de la trata de personas, altera el equilibrio inicial y abre un espacio para la convivencia entre tres personajes que cargan heridas distintas.

Producción, territorio y temas sociales

Espacios como el Parque Morelos o el Malecón de Playas funcionan como locaciones vivas para Lo que dice el corazón, atravesados por problemáticas sociales que el filme observa con cuidado.

Lorena, se entrevistó con Gente Bien en abril del año pasado y habló sobre la gran responsabilidad que es tratar temas como el autismo o la trata de personas en una película:

“La parte de tener estos temas tan importantes, tan fuertes y tan complejos ya tiene una gran responsabilidad, porque estas contando esas historias, estas hablado de estos temas, y entonces es la parte del trabajo que conlleva como el trabajo emocional, interno y el trabajo también de informarte como actriz y de estar realmente enterada de cómo suceden estas situaciones en la vida real para poder dar vida a las historias y a los personajes de la manera más auténtica.”

Jaime Aymerich, protagonista de Lo que dice el corazón (Foto: Facebook/Rene Bueno)

Aymerich comentó el desafío de ser actor y productor, un reto doble que implicó empatía y consciencia sobre otras realidades complejas:

“Hay una responsabilidad aquí al hacer esto. Entonces ha sido aprender mucho por medio de mi investigación como actor, a la par de productor. Entender más a los papás de niños autistas, entender más a la gente de trata, entender que no la pasan fácil, no es una cosa fácil, ni las chavas que son víctimas de trata, ni los papás que son los héroes que tienen que cuidar a su hijo autista durante mucho tiempo.”

Lo que dice el corazón es una coproducción de Hispana de Producción y Aymerich Entertainment. La fotografía de Alberto Lee y el diseño sonoro de Carlos Bueno acompañan la historia. El guion, firmado por Enrique Torres, mantiene el balance entre lo íntimo y lo social sin convertir la historia en alegato.

El triunfo en el Festival Internacional de Cine de Chandler no cierra el recorrido de Lo que dice el corazón, pero sí marca un punto de inflexión. El reconocimiento internacional nos dice que hay historias locales capaces de ir más allá de su origen cuando se cuentan con honestidad y rigor.

