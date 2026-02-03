‘El Caballero de los Siete Reinos’ y cómo la gran revelación sobre Egg cambia el tono de la serie

El encuentro entre Dunk y Egg no fue una simple casualidad. El joven escudero de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ está destinado a ser historia en Poniente, tal como lo confirma el más reciente capítulo de la serie, donde se revela la verdadera identidad del personaje. Este giro en la historia cambia el tono de la producción de Ira Parker y la acerca un poco más a ‘Game of Thrones’ y ‘La Casa del Dragón’.

Finn Bennett, actor que da vida al orgulloso Aerion Targaryen, explicó cómo la gran revelación sobre Egg sacudirá el mundo de Dunk y hará que los espectadores se cuestionen sobre el papel que ‘El Caballero de los Siete Reinos’ tiene en la obra de George R.R. Martin.

Una revelación que se insinuó en varias ocasiones

El más reciente capítulo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ revela una verdad que tendrá un fuerte impacto en el futuro de Poniente: Egg, el adorable e ingenioso escudero de Dunk, es en realidad Aegon Targaryen. Esto significa que es hermano de Aerion y uno de los hijos del príncipe Maekar.

El joven de 9 años iba a ser el escudero de su hermano Daeron en el torno de Vado Ceniza; sin embargo, su desinterés por participar hace que Egg se escape y se convierta en el acompañante de Ser Duncan el Alto. Egg huye de los Targaryen por la indiferencia y la crueldad de sus hermanos, quienes se convierten en un obstáculo para conseguir su sueño.

La identidad de Egg se revela en un altercado, donde Aerion se ofende al ver una obra donde un dragón es asesinado por un caballero. Los guardias Targaryen lo capturan cuando intenta defender a Tanselle con Dunk, y la verdad sale a la luz. La realidad es que, desde el inicio, la serie dejó pistas sutiles sobre la verdadera identidad de Egg.

Su cabeza rapada para ocultar rasgos familiares, su reacción nerviosa ante la llegada de los Targaryen y sus conocimientos sobre caballería eran señales de que no era un simple niño que quería ser escudero. Incluso pequeños detalles, como la forma de comunicarse, lo delataban como alguien que creció entre nobles. Ahora, la identidad oculta del joven transformará la dinámica con Dunk y el tono de la serie.

¿Cómo la revelación cambiará el tono de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

‘El Caballero de los Siete Reinos’ comenzó como el relato de dos jóvenes inexpertos que buscan abrirse camino en el complejo mundo de la caballería. Ahora que Egg fue reconocido como Aegon Targaryen, las cosas cambian radicalmente. El escudero forma parte de una de las familias más poderosas de Poniente, algo que entra en conflicto con la visión de mundo de Dunk.

Finn Bennett cree que este cambio conecta directamente con la esencia de ‘Game of Thrones’ y ‘La Casa del Dragón’. Para Dunk, la revelación es un golpe personal, ya que Egg es uno de sus pocos amigos y ahora está ligado a la misma familia que él cuestiona. En declaraciones para ‘The Hollywood Reporter’, el actor explicó por qué la revelación es tan importante.

“Ahora, nos enfrentamos a tener que tomar algunas decisiones difíciles como Dunk y como espectadores; creo que es emocionante, que nos alejemos de la alegría desenfadada y volvamos a algo más familiar. Esto pone a prueba la visión del mundo de Dunk. Egg es uno de sus pocos amigos en este nuevo mundo sin su amo. No tiene a nadie”.

¿Quién es Egg en realidad y cuál es su importancia en Poniente?

Con el paso de los años, Egg se convierte en Aegon V Targaryen, un príncipe con un linaje directo al Trono de Hierro. Desde pequeño, conoció las tensiones políticas y familiares de los Targaryen, pero también vivió comola gente común gracias a su encuentro con Dunk. Esta experiencia cambió su visión de mundo y lo hizo diferente al resto de su poderoso linaje.

El rey Aegon V Targaryen es posteriormente conocido por sus reformas a favor del pueblo, producto de sus días con Dunk. El personaje tiene un final trágico en Summerhall. Con su esposa, Betha Blackwood, Egg tuvo dos hijos: Duncan y Jaehaerys Targaryen, quienes continuaron el legado de la dinastía.

Aunque su vida familiar estuvo marcada por tensiones y diferencias propias de los Targaryen, Egg nunca perdió de vista las enseñanzas que había adquirido en sus años como escudero. A pesar de las responsabilidades que implicaba el Trono de Hierro, Egg se mantuvo fiel a Dunk, su mentor y amigo, con quien compartió una relación de confianza hasta la muerte.

