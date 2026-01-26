‘El caballero de los Siete Reinos’: Por qué Dunk está decepcionado de los Targaryen y del honor de Poniente

Ser Duncan el Alto es un caballero fuera de lo común en el mundo de Poniente. Por ello, está decepcionado con la idea de honor de otros caballeros y con la moral de los Targaryen, una de las familias más importantes de este universo. Peter Claffey explicó por qué las expectativas de su personaje, mejor conocido como Dunk, no coinciden con la realidad de ‘El caballero de los Siete Reinos’.

En las novelas de George R.R. Martin y en la serie de Ira Parker, Dunk es instruido por Ser Arlan de Pennytree, quien se convierte en su guía y su fuente de conocimiento sobre la caballería. Luego de su fallecimiento, Dunk inicia una aventura con ideales muy claros sobre el honor y la realeza; sin embargo, los primeros capítulos de ‘El caballero de los Siete Reinos’ muestran su decepción luego de conocer cómo son las cosas en realidad.

El honor en ‘El caballero de los Siete Reinos’

Ser Arlan de Pennytree se convirtió en el modelo de caballero a seguir para Dunk. Si bien el personaje muere al inicio de la serie, George R.R. Martin lo delinea muy bien en sus novelas cortas. Dunk aprende de él grandes historias sobre los caballeros, a quienes pinta como personas heroicas, que usan su fuerza para ayudar a los necesitados.

Los primeros capítulos de ‘El caballero de los Siete Reinos’ revelan que las cosas en Poniente son muy diferentes. Dunk conoce la arrogancia, el egoísmo y la falta de valores de diversos caballeros. Esto genera un choque entre los ideales del protagonista, regidos por un código de honor, y los objetivos del resto de caballeros, que buscan la fama, las riquezas y el poder.

En el podcast oficial de la serie (vía ‘Wiki of Thrones’), Peter Claffey explica que esto genera un conflicto interno en Dunk, quien pronto se da cuenta de que las cosas no son como se las pintó su antiguo señor. No puede evitar sentirse decepcionado de los caballeros y de su idea de honor. Esto le genera dudas en su visión de mundo, que contrasta con lo esperado.

“Él observa a todos estos caballeros a los que admiraba y que Ser Arlan le había dicho que eran increíbles, y piensa: ‘No son tan morales como me dijeron. No son tan caballerosos’. Y supongo que tiene una sensación contradictoria en su interior, se pregunta: ¿Tenía razón su amo? ¿Era sincero?”.

Anteriormente, el actor comparó el concepto de honor de Poniente con el de la Tierra Media. Considera que el mundo creado por George R.R. Martin es más traicionero que el de J.R.R. Tolkien, ya que los caballeros de Poniente rara vez encarnan los ideales clásicos de honor y nobleza.

Dunk y la idealización de los Targaryen

Al igual que con los caballeros, Ser Arlan de Pennytree le pintó a Dunk una realidad muy diferente sobre la nobleza. El protagonista tiene otro conflicto interno al conocer a los Targaryen en el segundo episodio. Aerion Targaryen y demás miembros de la familia real se muestran arrogantes, con un comportamiento que tampoco coincide con los ideales del caballero primerizo.

Peter Claffey considera que este choque de realidades definirá el tipo de caballero en el que se convertirá Dunk. El personaje perderá pronto la fe en los Targaryen debido a su primer encuentro, lo que refuerza el conflicto interno que tiene con sus ideales de honor y caballería.

“Supongo que tiene una sensación contradictoria en su interior, se pregunta: ¿Tenía razón su amo? ¿Era sincero? ¿Se supone que debes ser caballeroso? ¿Se supone que debes ser honorable? ¿O se supone que debes ser más como estos príncipes Targaryen que no son exactamente como nosotros? (…) tiene que emprender un viaje mental inesperado para descubrir cuál es la verdadera forma de vida”.

Los Targaryen en ‘El caballero de los Siete Reinos’ (Imagen: HBO)

Para participar en un torneo, Dunk solicita la ayuda de diversos miembros de la realeza, con la idea de que reconozcan su identidad como caballero y las hazañas de su antiguo señor; sin embargo, se muestran arrogantes y egoístas ante la petición. En ‘El caballero de los Siete Reinos’ miembros de la familia Targaryen, como Baelor, Maekar, Daeron, Aerion, Aemon y Aegon definirán el futuro de Dunk.

Peter Claffey y la brújula moral de Dunk

El actor está fascinado con la complejidad y la evolución que Dunk tendrá en ‘El caballero de los Siete Reinos’. En declaraciones para ‘Den of Geek’, explicó que las expectativas y la moralidad del personaje lo pondrán en peligro constante. Estará en una lucha continua por vivir con los ideales que aprendió de Ser Arlan de Pennytree a la vez que los desmitifica.

Peter Claffey dejó claro que Dunk nunca será ese tipo de personaje que luchará por estar en el Trono de Hierro ni por ser el comandante de un gran ejército. Lo ve como un simple “caballero errante” que tendrá aventuras en un mundo despiadado que conocerá poco a poco.

