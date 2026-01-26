¿Sydney Sweeney vandalizó el letrero de Hollywood? Todo sobre la nueva controversia de la actriz

Sydney Sweeney está en boca de todos por otra polémica. La actriz de ‘The Housemaid’ y ‘Euphoria’ prepara el lanzamiento de una nueva línea de lencería, así que recientemente realizó una serie de grabaciones para promocionarla. Sin embargo, su estrategia de marketing desató una controversia, ya que parte del rodaje se llevó a cabo en el famoso letrero de Hollywood.

La también modelo y su equipo intervinieron el icónico monumento con sujetadores y otras prendas femeninas. De acuerdo con distintos reportes, Sweeney no contaba con los permisos correspondientes para realizar esta acción, lo que ahora podría derivar en problemas legales tanto para ella como para su equipo de producción.

Sydney Sweeney y la controversia con el letrero de Hollywood

Luego de la polémica que protagonizó con American Eagle, Sydney Sweeney está envuelta en otro momento controversial. Un video compartido por ‘TMZ’ muestra a la joven actriz colocando diversos sujetadores en las letras del icónico letrero de Hollywood. Esto como parte de un rodaje para promocionar su nueva línea de lencería.

La actriz de ‘Christy’ y su equipo de producción llegaron preparados al lugar, situado en la ladera sur del Monte Lee, en Griffith Park, Los Ángeles, California. Llevaron una gran cantidad de sujetadores y equipo especial para rodear cada letra de la enorme señal con las prendas de su colección de ropa interior. Unieron diversos sostenes y usaron cuerdas para cumplir su cometido.

Sydney Sweeney en el “detrás de cámaras” de su nueva campaña promocional (Imagen: TMZ)

Una vez que consiguieron las tomas y fotografías necesarias, Sweeney y sus acompañantes abandonaron el lugar. Retiraron la mayor parte del material que utilizaron durante las maniobras. Sin embargo, el video deja en evidencia que olvidaron entre cinco y cuatro sujetadores en una de las letras de la señal.

El video filtrado generó dudas sobre si Sweeney tenía los permisos necesarios para grabar en las inmediaciones del letrero y para intervenirlo con ropa interior. Diversas fuentes señalan que también generó indignación entre algunos vecinos de la zona. Por ello se empezó a especular sobre si Sydney Sweeney vandalizó el letrero de Hollywood y con las posibles consecuencias legales.

¿La actriz tenía los permisos necesarios para intervenir el letrero de Hollywood?

Aunque el video sugiera lo contrario, Sydney Sweeney consiguió los permisos necesarios para filmar cerca del lugar. FilmLA —organización oficial de cine y televisión de Los Ángeles— le concedió la autorización para grabar en las inmediaciones del letrero de Hollywood. Pese a ello, la actriz podría enfrentar problemas legales, pues nunca se le autorizó trepar ni intervenir la icónica señal.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Hollywood, el equipo de producción de Sweeney sabía de antemano que no podía grabar ni hacer un uso comercial del letrero en su material promocional. El presidente de la organización declaró que “no se concedió ningún permiso para hacer esto”, así que el panorama para la actriz es incierto.

Sydney Sweeney en ‘The Housemaid’ (Imagen: IMDb)

Las autoridades podrían acusarla de allanamiento ilegal y vandalismo por no tener los permisos necesarios para intervenir las letras. El Departamento de Policía de Los Ángeles, la Cámara de Comercio de Hollywood y los representantes de Sweeney no se han pronunciado sobre las posibles consecuencias de esta nueva controversia.

Según diversas fuentes y reportes, Sweeney ha trabajado en su línea de lencería durante meses, y se espera que debute pronto en medio de un fuerte escándalo mediático tras lo ocurrido. Por ahora, no hay fechas para la presentación ni la fecha de lanzamiento de la colección de ropa.

Otras polémicas de Sydney Sweeney

Al menos desde 2022, Sydney Sweeney está asociada a diversas controversias. Una de ellas se originó con las imágenes virales del cumpleaños número 60 de su madre. Durante las celebraciones se usaron vestimentas y una temática que rápidamente se asoció con el movimiento MAGA. La actriz afirmó que todo fue un malentendido y que los asistentes no eran su familia directa.

Años después, Sweeney volvió a estar en el centro de la conversación. Colaboró con una marca para vender un jabón que, supuestamente, contenía su agua de baño. Aunque el producto se agotó rápidamente y la actriz lo defendió como una broma, muchas personas la criticaron.

Sus polémicas continuaron con la campaña publicitaria de American Eagle, que hizo un juego de palabras con un eslogan sobre sus “great jeans”, lo que algunos interpretaron como un mensaje con connotaciones relacionadas con eugenesia y estándares raciales. Ahora, se dice que Sydney Sweeney vandalizó el letrero de Hollywood.

