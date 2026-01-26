Kristen Stewart afirma que a las actrices las ‘tratan muy mal’: ‘Solo obtuve respeto cuando me convertí en directora’

Tras su debut como cineasta el año pasado, Kristen Stewart habla sobre las condiciones que viven las actrices de la industria de cine. Con 35 años y una larga carrera en la industria, la estrella de Crepúsculo afirma que las mujeres que se dedican a la actuación reciben malos tratos. Para ella esto cambió cuando se convirtió en directora.

Stewart, que lleva más de dos décadas frente a la cámara y que ahora da el salto a la dirección, partió de la comparación entre dos experiencias, la de ser tratada como intérprete y la de ser recibida como autora. Ese contraste, más que una anécdota, abrió una rendija hacia las reglas no escritas del cine industrial.

Kristen Stewart habla sobre el trato hacia las actrices

En sus declaraciones recientes para The Times of London, Kristen describió una industria donde la credibilidad intelectual se otorga por jerarquía de cargo en vez de trayectoria real:

“A las actrices las tratan como mierda. La gente cree que cualquiera puede ser actriz, pero la primera vez que me senté a hablar de mi película como directora pensé: ‘Wow, esta es una experiencia diferente, me están hablando como si fuera alguien con cerebro.” Existe esta idea de que los directores tienen habilidades de otro mundo, lo cual no es cierto. Es una idea perpetuada por hombres. No quiero sonar como si me estuviera quejando todo el tiempo, pero es peor para las actrices que para los actores: las tratan como marionetas, pero no lo son.”

Ya otras actrices, a lo largo de la historia de Hollywood, han hablado antes de dinámicas similares, aunque rara vez con una comparación tan directa entre dos posiciones dentro del mismo set. Stewart se acerca y visibiliza una atmósfera persistente de condescendencia.

The Chronology of Water, el debut de Kristen Stewart como directora

La nueva película de Stewart, The Chronology of Water, es una adaptación del libro de memorias de Lidia Yuknavitch. Tuvo su estreno en Cannes 2025 y más tarde inició su recorrido comercial en salas.

La historia tiene como protagonista a Lidia, interpretada por Imogen Poots, una mujer que atraviesa una infancia llena de abuso y una adultez donde la escritura se vuelve un modo de sobrevivir a su propia vida. Stewart insistió en que no le interesaba filmar una biografía convencional.

En Cannes, el año pasado, explicó su motivación para hacer realidad esta película:

“La razón por la que quise hacer esto fue para jugar con la forma, porque no se trata de lo que le pasó a Lidia Yuknavitch, sino de lo que nos pasa a todos y de cómo podemos internalizar esa violencia. Sé que suena dramático, pero es verdad. Es increíblemente violento ser mujer. Fue un verdadero milagro que hayamos terminado haciendo esta película. Es extraordinaria.”

Kristen Stewart también recibió elogios como directora. Poots afirmó que había tenido “una de las mejores experiencias” de su vida trabajando con ella y la llamó “una de las directoras más increíbles” con las que ha colaborado.

Kristen, la estrella que definió a una generación

Más allá de esta nueva etapa, Kristen Stewart carga con una historia particular dentro de la cultura pop. Su interpretación de Bella Swan en la saga Crepúsculo no solo la convirtió en una de las actrices jóvenes más famosas del planeta, sino que fijó un tipo de heroína introspectiva que le dio sentido a toda una generación. Era silenciosa y su lenguaje corporal se alejaba de la feminidad cinematográfica tradicional.

Incluso la estética de Crepúsculo dejó huella. La paleta fría, la música melancólica, los silencios largos, los pinos y hasta los primeros planos imbuidos en cierta incomodidad construyeron un tono que todavía circula como nostalgia digital. Stewart quedó asociada para siempre a ese clima de las emociones.

Después vinieron sus papeles en cine de autor, sus colaboraciones con directores europeos, su ascenso como diva de la moda y su transformación en un ícono queer contemporáneo y directora.

