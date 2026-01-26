Adiós, Topo Gigio: Muere Gabriel Garzón, voz del ratón musical más famoso de la televisión, a los 57 años

Descanse en paz una de las voces más representativas de la TV infantil

La televisión infantil suele quedarse pegada a la memoria por detalles como una canción tarareada en la cocina o un personaje que parecía salirse de la pantalla para acompañar la rutina. Topo Gigio, con esa ternura que cabía en una pausa, fue uno de esos casos raros que cruzan décadas y conquistan corazones. Esta mañana se confirma la muerte de Gabriel Garzón, su voz mexicana, y con él se va una era de sueños y dulzura.

La confirmación vino hace tan solo unas horas, cuando el comediante Jorge Falcón compartió un mensaje en Instagram para despedirse del actor de doblaje Gabriel Garzón Lozano, quien murió a los 57 años.

“Hoy perdí otro amigo, y una gran artista. Dios te tenga en un buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo Gabriel Garzón Lozano.”

¿Qué se sabe sobre la muerte de Gabriel Garzón?

Gabriel Garzón y Topo Gigio (Foto: X)

A horas posteriores al anuncio todavía faltan datos oficiales sobre la causa del fallecimiento. Diversas publicaciones señalan que no se han revelado detalles concluyentes, por lo que la razón se mantiene en la oscuridad.

Entérate: Muere Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, banda clave del rock

Aun así, sí existe un antecedente que vuelve comprensible la preocupación que se encendió antes del desenlace. En días recientes, compañeros del medio habían pedido donadores de sangre para Gabriel Garzón Lozano, quien permanecía hospitalizado, de acuerdo con reportes que mencionan el Hospital Juárez de México. La solicitud, difundida en plataformas digitales, empezó a perfilar un cuadro delicado que, al final, no logró resolverse.

En paralelo, también se recuperó un episodio personal. En 2016 sufrió un accidente en Estados Unidos que lo sometió a numerosas cirugías y terminó con la amputación de una de sus piernas.

Los orígenes de Topo Gigio y el alcance de una voz

Topo Gigio nació en realidad lejos de México y mucho antes de que el doblaje latinoamericano lo adoptara como propio. El personaje fue creado por Maria Perego en 1958, pero fue hasta 1959 cuando debutó en la televisión italiana, antes de volverse un fenómeno que viajó por el mundo. Su primera voz fue la de Peppino Mazzullo.

Con el paso de los años, ese ratón de gomaespuma se acomodó entre programas, películas, libros, y una presencia que alcanzó incluso la televisión estadounidense. Topo Gigio se convirtió en un personaje que fascinaba por su manera de hablar y su aire de niño perpetuo.

Foto: X

En México, Topo Gigio también tuvo vida propia, con distintas etapas y acompañantes humanos en televisión.

Gabriel Garzón Lozano tomó la voz del personaje en 1994, y además desarrolló una carrera amplia como locutor y productor, un perfil que encaja con la naturaleza misma de Topo Gigio.

Al gran Garzón se le recordará por la voz de Topo Gigio y por canciones como ‘Hasta mañana, que descansen bien’, ‘Esa es mi mamá’ y ‘El Tren de Chocolate’.

Descanse en paz.

No te pierdas: Muere Valentino Garavani, diseñador italiano que apareció en ‘El diablo viste a la moda’, a los 93 años