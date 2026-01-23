Muere Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, banda clave del rock

Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, falleció a los 71 años, según confirmó su familia en un comunicado publicado en Facebook el viernes 23 de enero. El músico murió el jueves 22 de enero luego de una enfermedad que mantuvo en privado y estuvo acompañado por sus seres queridos. Buchholz fue integrante de la banda alemana durante casi dos décadas y participó en el periodo más exitoso de su discografía, que llevó al grupo a consolidarse como una de las agrupaciones de hard rock más influyentes a nivel mundial.

“Con profunda tristeza y profundo pesar, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Francis ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor”, señaló su familia en el mensaje. Más adelante añadieron: “Nuestros corazones están destrozados. Durante su lucha contra el cáncer, permanecimos a su lado, afrontando cada desafío como familia, tal como él nos enseñó.”

Francis Buchholz (imagen: Getty)

¿Quién fue Francis Buchholz dentro de Scorpions?

Nacido en Hannover, Alemania, en 1954, Buchholz descubrió el rock desde temprana edad y comenzó a tocar el bajo en su adolescencia. En 1972 se integró a la banda Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning. Un año después, ese proyecto se fusionó con Scorpions, agrupación liderada por Klaus Meine y Rudolf Schenker, dando forma a una alineación que sería clave en la evolución del grupo.

Buchholz participó en todos los álbumes de Scorpions lanzados entre Fly to the Rainbow (1974) y Crazy World (1990). Durante ese periodo, la banda alcanzó una proyección internacional sin precedentes, especialmente en los años ochenta. Su trabajo como bajista quedó registrado en canciones que se convirtieron en referentes del hard rock, entre ellas “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” y “Wind of Change”. Permaneció en el grupo hasta 1992, año en el que dejó la banda tras casi 20 años como parte de su alineación principal.

Proyectos posteriores y actividad musical

Tras su salida de Scorpions, Buchholz continuó vinculado a la música. Entre 2005 y 2006 se reunió con Uli Jon Roth para una gira por Europa y Estados Unidos. Más adelante trabajó con la banda Dreamtide como bajista y coproductor del álbum Dream and Deliver, publicado en 2008.

También colaboró con proyectos encabezados por Michael Schenker, incluyendo Michael Schenker Group y Michael Schenker’s Temple of Rock. Con esta última formación participó en los discos Bridge the Gap (2013) y Spirit on a Mission (2015). Aunque mantuvo un perfil más discreto en comparación con otros integrantes históricos de Scorpions, su trayectoria posterior mostró una continuidad clara con el sonido que marcó su etapa dentro del grupo.

Francis Buchholz en 2015 (imagen: Getty)

Scorpions en el cine y la televisión

El legado de Scorpions trasciende el ámbito estrictamente musical y se ha extendido al cine y la televisión, donde varias de sus canciones se han convertido en referentes culturales. “Rock You Like a Hurricane” es uno de los temas más utilizados en películas y series, asociado con energía, exceso y una estética claramente identificable con los años ochenta. Ha aparecido en producciones como ‘The Wedding Singer’, ‘The Replacements’, ‘Daddy’s Home’ y ‘Central Intelligence’, entre otras.

Por otro lado, “Wind of Change” ha tenido un uso distinto, más ligado al contexto histórico y político. La canción ha sido empleada en documentales y especiales televisivos sobre el final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y los cambios en Europa del Este, consolidándose como una pieza musical asociada a un momento histórico específico. A través de estas apariciones, la música de Scorpions (grabada en buena parte durante la etapa de Francis Buchholz) se ha integrado de forma permanente al imaginario audiovisual contemporáneo.

Con información de People.

