Meryl Streep critica a Melania Trump por utilizar un abrigo con la leyenda ‘No me importa’ durante una visita a centro de detención de niños migrantes

En una nueva entrevista para Vogue, Mery Streep reflexionó sobre la forma en que la imagen puede adquirir un peso inesperado en contextos delicados, sobre todo cuando se trata de figuras mediáticas. La actriz de El Diablo Viste a la Moda 2 criticó a la Primera Dama, Melania Trump, al recordar su visita a un centro de detención de migrantes menores de edad hace unos años.

La chaqueta de Melania Trump

En junio de 2018, Melania Trump realizó una visita al New Hope Children’s Shelter, en McAllen, Texas, un centro que albergaba a menores migrantes, algunos separados de sus familias bajo la política de “tolerancia cero” impulsada por la administración previa de Donald Trump. El recorrido tenía como propósito observar las condiciones del lugar y hablar sobre la situación de los niños.

Sin embargo, las cámaras se desplazaron hacia un elemento ajeno al protocolo oficial. Durante el trayecto, Melania utilizó una chaqueta verde con la frase “Realmente no me importa, ¿y a ti?”, visible en la parte trasera. Aunque se retiró la prenda antes de ingresar al centro, su aparición fue registrada por fotógrafos.

Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda

Claro que la imagen se difundió de inmediato y provocó reacciones de todo tipo. Analistas, periodistas, figuras públicas y usuarios de las redes sociales cuestionaron el significado del mensaje. El escándalo pasó a ser un símbolo filoso que trascendió la visita en sí.

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Lo que dijo Melania a los medios

Tamaña controversia obligó a Melania Trump a pronunciarse sobre el sentido de su elección. En un inicio, su equipo sugirió que no existía un mensaje oculto detrás de la prenda. Esa versión buscaba reducir la interpretación a una decisión casual, sin carga política alguna.

Poco después, fue la propia Melania quien ofreció una explicación distinta. En una entrevista con ABC, reconoció que la chaqueta sí tenía un propósito comunicativo, aunque no estaba dirigida a los menores que visitó. “Obviamente no me puse la chaqueta por los niños, me la puse para subir y bajar del avión”, dijo.

También precisó el destinatario exacto de ese gesto. “Fue para la gente y para los medios de izquierda que me critican. Quiero demostrarles que no me importa. Puedes criticar lo que quieras decir. Pero eso no me impedirá hacer lo que creo que es correcto”, concluyó.

Meryl Streep critica a la Primera Dama

La reflexión de Meryl Streep apareció en ese mismo territorio simbólico, aunque con una intención diferente. Durante el encuentro con Vogue, moderado por Greta Gerwig, la actriz retomó aquel episodio para hablar sobre cómo la ropa puede ser en un mensaje poderoso, incluso más allá del objetvo original al utilizarla.

Melania Trump portando la chaqueta

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“Creo que el mensaje más… poderoso que envió nuestra actual Primera Dama fue en el abrigo que decía ‘Realmente no me importa, ¿y a ti?’ cuando iba a ver a niños migrantes que estaban encarcelados.”

Fue ahí cuando Streep amplió su análisis hacia la forma en que las mujeres en posiciones de poder enfrentan exigencias particulares en su presentación pública. “Toda vestimenta trata de expresarse, pero también estamos sujetos a expectativas históricas y políticas más amplias”.

La actriz de 76 años también abordó un problema que, según su visión, atraviesa la experiencia de muchas mujeres famosas que día a día se someten al escrutinio públic:

“Me sorprende cómo las mujeres en el poder tienen que ir con los brazos desnudos en la televisión mientras los hombres van cubiertos con camisa, corbata o traje.”

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2?

La muy esperada secuela retomará el universo editorial que marcó a toda una generación. La actriz regresa en el papel de Miranda Priestly, una líder autoritaria y exigente que tiene bajo control a la industria de la moda. El argumento reunirá a Priestly con Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling, personajes a quienes conocimos en la primera entrega de 2005.

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena el 30 de abril.