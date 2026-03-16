Oscar 2026: Javier Bardem dice NO a la guerra y pide libertad para Palestina

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó uno de sus momentos más políticos cuando Javier Bardem subió al escenario del Dolby Theatre para presentar el premio a Mejor Película Internacional. Antes de anunciar a los nominados, el actor español lanzó una frase breve que provocó una fuerte reacción en el auditorio.

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El comentario se produjo en un contexto de creciente tensión internacional, marcado por las críticas a la intervención militar de E.U. en Irán y por el conflicto entre Israel y Palestina. La intervención del actor convirtió el momento en uno de los pasajes más impactantes de la ceremonia.

Javier Bardem (imagen: IMDb)

“No a la guerra y liberen Palestine”, dijo Bardem desde el podio. La declaración fue recibida con una ronda de aplausos por parte del público presente en la gala.

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Un mensaje que ya había adelantado en la alfombra roja

Horas antes de la gala, Bardem ya había anticipado que planeaba aprovechar la visibilidad del evento para hablar sobre la situación internacional. Durante su paso por la alfombra roja, el actor señaló que las grandes ceremonias también pueden servir como plataforma para discutir temas globales.

“Hay que aprovechar esto (los Óscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo”, declaró (vía Cadena SER).

Bardem también portó una pegatina con el mensaje “No a la guerra”, la misma que había utilizado en 2003 durante las protestas contra la invasión de Irak. En declaraciones previas en los Emmys, el actor había denunciado la situación en Gaza y pidió sanciones contra Israel, además de reiterar su postura con la frase: “Aquí estoy hoy, denunciando el genocidio en Gaza […] Liberen Palestina.”

Una temporada de premios marcada por posicionamientos políticos

El discurso de Bardem no fue el único gesto político durante la temporada de premios. En varios eventos recientes, celebridades como Billie Eilish, Mark Ruffalo, Justin Bieber, Lady Gaga y Samuel L. Jackson han aparecido en alfombras rojas usando pines con el mensaje “ICE Out”, en protesta contra las políticas migratorias en Estados Unidos.

Javier Bardem (imagen: Getty)

La campaña “Be Good-ICE Out” busca visibilizar casos de personas afectadas por operativos de inmigración y cuenta con el respaldo de organizaciones como la ACLU y la National Domestic Workers Alliance. Durante el Festival de Sundance, varias figuras del cine también participaron en manifestaciones contra las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

En ese contexto, la breve intervención de Bardem en los Oscar 2026 se sumó a una serie de gestos políticos que han marcado la actual temporada de premios.

Con información de Variety.

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