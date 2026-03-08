Polémicas de los Oscar 2026: Declaraciones y escándalos que marcaron esta temporada de premios

Cada temporada de premios en Hollywood siempre nos trae momentos incómodos y episodios que alteran el clima previo a la ceremonia más importante del cine. En el camino hacia los Premios Oscar 2026, varios acontecimientos encendieron alarmas en la industria y entre los seguidores del cine. Entrevistas y decisiones organizativas inesperadas alimentaron el escrutinio y la crítica en redes sociales.

El calendario que va de ceremonias y campañas promocionales abre espacios para polémicas que acompañan a nuestras películas favoritas. Durante este ciclo, distintos eventos nos recordaron que el trayecto hacia la estatuilla dorada puede ser tan turbulento como fascinante para quienes observan la industria de cerca.

Los escándalos de la temporada 2026

¿Puede una declaración cambiar el rumbo de una campaña al Oscar? La pregunta nos atravesó hace unos días luego de que Timothée Chalamet, uno de los actores más importantes de esta temporada de premios, hiciera comentarios sobre el ballet y la ópera durante una aparición pública junto a Matthew McCounaghey. Sus palabras despertaron cuestionamientos sobre la prudencia mediática y cómo podría afectar su nominación a Mejor Actor por Marty Supremo.

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde sea como: ‘Oye, hay que mantener esto vivo, aunque ya nadie se preocupe por ello’. Todo mi respeto para toda la gente del ballet y la ópera”.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los BAFTA 2026 (Foto: X)

Otro episodio que alteró las predicciones ocurrió en los Premios del Sindicato de Actores 2026, donde Michael B. Jordan obtuvo un triunfo que sorprendió a buena parte de los observadores. Muchos pronósticos señalaban a Chalamet como el posible ganador de la categoría, por lo que el resultado provocó una ola de revisiones en los análisis previos a los Oscar.

Claro que el resultado no representó un escándalo en sentido estricto, pero sí agitó a la temporada. Las victorias inesperadas en ceremonias suelen modificar lo que rodea a la carrera por la estatuilla. En cuestión de horas, el tema cambió y surgieron nuevas teorías sobre el desenlace de la categoría.

Las decisiones organizativas de la Academia también trajeron lo suyo. En esta ocasión, el organismo responsable de los Oscar anunció modificaciones en el formato de la ceremonia, particularmente en lo relacionado con las presentaciones musicales de las canciones nominadas. De las cinco canciones, solo Golden de Las Guerreras K-Pop y I Lied to You de Pecadores llegarán al escenario.

Amargo episodio en los BAFTA 2026

Las ceremonias europeas también aportaron momentos polémicos durante este ciclo. En los BAFTA 2026, una transmisión incluyó un momento incomodísimo cuando se escuchó un insulto racial pronunciado involuntariamente por John Davidson, persona con síndrome de Tourette presente en el evento. El incidente atravesó a Michael B. Jordan y Delroy Lindo, quienes en ese momento se encontraban en el estrado para presentar un premio.

Lindo lamentó que el staff de los BAFTA no se acercara inmediatamente para ofrecerles apoyo a Michael y a él. Davidson se disculpó públicamente y los organizadores de los premios emitieron un comunicado:

John Davidson en los BAFTA 2026 (Foto: X)

“Asumimos toda la responsabilidad por haber puesto a nuestros invitados en una situación tan difícil y nos disculpamos con todos. Aprenderemos de ello y mantendremos la inclusión como un elemento central de todo lo que hacemos, manteniendo nuestra creencia en el cine y la narrativa como un vehículo fundamental para la compasión y la empatía”.

Claro que tampoco han estado ausentes los desaires hace algunas películas o artistas, o la falta de diversidad en las categorías de los Oscar 2026 respecto a los avances que hubo en años previos.

A qué hora y cuándo serán los Oscar 2026

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento reúne a las principales figuras del cine mundial y marca el cierre de la temporada de premios que comenzó meses atrás con festivales y galas especializadas. La ceremonia comenzará a las 7 P.M. (hora del centro de México).