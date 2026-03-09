Muere Jennifer Runyon, actriz de ‘Cazafantasmas’, a los 65 años

El cine y la televisión estadounidense despiden a una intérprete que formó parte de varias producciones populares durante los años ochenta. Jennifer Runyon, recordada por su aparición en la comedia sobrenatural Cazafantasmas y por su labor en distintas series de televisión, falleció a los 65 años, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

Durante la década de 1980 su rostro apareció con frecuencia en proyectos televisivos que hoy pertenecen al imaginario cultural de aquella época. Aunque nunca se convirtió en una superestrella de Hollywood, su participación en títulos conocidos la mantuvo presente en la memoria de muchos espectadores.

Runyon construyó una carrera que se movió entre el cine comercial y la televisión. Su filmografía incluye papeles secundarios en películas y series exitosas, y algunos roles principales que hicieron brillar momentos específicos de la televisión estadounidense.

De qué murió Jennifer Runyon

Jennifer Runyon en Cazafantasmas (Foto: IMDb)

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga cercana Erin Murphy a través de una publicación en redes sociales. Murphy compartió un mensaje en el que reveló que la actriz murió tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer.

No te pierdas: Muere Ana Luisa Peluffo, actriz del Cine de Oro mexicano, a los 96 años

“Es muy triste compartir que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amigo incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te voy a extrañar, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”.

Jennifer Runyon murió el 6 de marzo de 2026. Tenía 65 años.

Vida y obra de Runyon

Nació en 1960 en Chicago y creció en una familia relacionada con los medios de comunicación. Su infancia estuvo llena por mudanzas debido al trabajo de su padre en la radio. Ese ambiente tan volátil la expuso desde temprano al mundo del espectáculo y los medios, un entorno que eventualmente influiría en su carrera.

Su debut cinematográfico ocurrió en 1980 con la película de terror To All a Good Night, un slasher ambientado en un internado femenino donde un asesino acecha a un grupo de estudiantes durante las vacaciones de Navidad. A principios de la década de 1980 también participó en televisión. Uno de sus primeros trabajos fue en la telenovela Another World, donde interpretó a Sally Frame entre 1981 y 1983. Ese papel le permitió adquirir experiencia frente a las cámaras antes de dar el salto a producciones más visibles.

El año 1984 resultó crucial en su carrera. En ese periodo apareció en dos comedias que hicieron más grande su presencia en la industria. Por un lado participó en Up the Creek, una comedia universitaria ambientada en una competencia de rafting.

Sean Penn y Jennifer Runyon en The Falcon and the Snowman (Foto: IMDb)

Su trabajo más famoso

Ese mismo año tuvo una pequeña pero recordada aparición en Cazafantasmas, la famosa película protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis. Runyon interpretó a una estudiante que participa en un experimento de percepción extrasensorial.

Entre 1984 y 1985 interpretó a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de la sitcom Charles in Charge, una comedia familiar que formó parte de la programación estadounidense durante varios años. En 1988 interpretó a Cindy Brady en la película televisiva A Very Brady Christmas, una reunión del elenco de la clásica serie The Brady Bunch.

En el cine también formó parte de la comedia 18 Again!, donde compartió pantalla con George Burns. Además tuvo participaciones en distintos episodios de series populares como Murder, She Wrote, A Man Called Sarge y Beverly Hills, 90210.

Durante los años noventa su presencia en pantalla se volvió menos frecuente. Con el paso del tiempo decidió alejarse parcialmente del mundo de la actuación. En una entrevista de 2014 explicó que se encontraba semirretirada de la industria y que dedicaba su tiempo a la enseñanza.

Se casó en 1991 con Todd Corman, entrenador de baloncesto universitario que también trabajó ocasionalmente en producción de cine y televisión. Tuvieron dos hijos.

Entérate: Muere Corey Parker, actor de ‘Will & Grace’ y de la saga ‘Viernes 13’, a los 60 años